ЛАД написав: Почему пишу об этом. Не хотелось бы увидеть после перемирия на фронте гражданскую войну. Слишком много оружия на руках у людей. И слишком
Гражданська то занадто, а масові безпорядки будуть обовязково. Харків точно не обмине. По перше буде нестабільність в заробітках особливо на нижній ланці харчового ланцюга, по другому ті хто прийдуть з фронту вже втратили повагу до дрібних грошей. Росія може виграти як чечеченську виграла. Просто вийшла після першої чеченської, зовнішнє фінансування припинилось а чеченці не змогли відновити нормальну життєздатну державу. В другій чеченській вже росія половину вакхабітів скупила.
Так там же уже вагоны с лярдами бабла на Вэлыку Видбудову возле границы стоят?
Так там же уже вагоны с лярдами бабла на Вэлыку Видбудову возле границы стоят?
та навіть якщо й стоять. Люди вирвані з матриці. Связь врємьон розпалась. Не так просто буде загнати селян назад до мотоблоку порпать землю і ритуально саджати та копати картоплю. Багато з них вже стали асоціальними елементами як бобуа. Йому й раніше подобалось митись з півторачок нагрітих на сонці, і навіть жінку хотів приучити до диких мандрів горами ) деелоіїзація деструктивна за своєю суттю.
Banderlog написав:та навіть якщо й стоять. Люди вирвані з матриці. Связь врємьон розпалась. Не так просто буде загнати селян назад до мотоблоку порпать землю і ритуально саджати та копати картоплю. Багато з них вже стали асоціальними елементами як бобуа. Йому й раніше подобалось митись з півторачок нагрітих на сонці, і навіть жінку хотів приучити до диких мандрів горами ) деелоіїзація деструктивна за своєю суттю.
Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.
Banderlog написав: Люди вирвані з матриці. Связь врємьон розпалась. Не так просто буде загнати селян назад до мотоблоку порпать землю і ритуально саджати та копати картоплю. Багато з них вже стали асоціальними елементами
Корінець.
В принципі, цю проблему вирішили б, якщо можновладці утримались від спокуси залучення цих змінившися в свої вошкання конкурентної боротьби за владу. Але ж не утримаються.
та навіть якщо й стоять. Люди вирвані з матриці. Связь врємьон розпалась. Не так просто буде загнати селян назад до мотоблоку порпать землю і ритуально саджати та копати картоплю. Багато з них вже стали асоціальними елементами як бобуа. Йому й раніше подобалось митись з півторачок нагрітих на сонці, і навіть жінку хотів приучити до диких мандрів горами ) деелоіїзація деструктивна за своєю суттю.
Investor_K написав:Байден. Чому не іде на Рамштайн?
Вопрос в другом: нахрена этот Рамштайн был нужен, если все обговорили и решили еще во время приезда Зе в Штаты? Решение простое и понятное - ждать результатов выборов в США. До этого любые встречи на высшем уровне по поводу Украины бессмысленные. Вот и ухватился Байден за первую же возможность не поехать на Рамштайн. Его можно понять... Он человек глубоко пожилой, к тому де "хромая утка", поэтому просто решил в цирке-болтовне не участвовать. Свою озабоченность и поддержку Украины ему удобнее выразить из Вашингтона.