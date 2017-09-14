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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1030010301103021030310304>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:25

  Игорь Алексеевич написав:
  Бетон написав:Раніше гарячими обідами забезпечували лише учнів пільгових категорій.
Очередная схема отмывания денег. Гречка будет по 100грн. Чай по 80грн.((

Жена в польше, присылает цены на продукты. Молоко 32 грн. У нас 55. Мясо тоже самое. И остальное

Дирекция школы прислали форму какой-то конторы 2×2. Штаны 2200. Кофта 2400.
Понятно да? Откат процентов 40 школе. Как я хочу уехать
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:27

  Бетон написав:💰 У жовтні зарплати військових зменшаться через підвищення військового збору.



Гетманцев, финансист от бога Кали Кали)


в еуропі уже готують легійони :lol:

Станом на п’ятницю, 4 жовтня, 196 осіб з усієї Європи подали заявки до добровольчого Українського легіону в польському Любліні
https://espreso.tv/svit-do-ukrainskogo- ... brovoltsiv

9 липня міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців, які перебувають у країнах ЄС, і закликав добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:28

  antey1969 написав:Вопрос в другом: нахрена этот Рамштайн был нужен, если все обговорили и решили еще во время приезда Зе в Штаты?


Другого Саміту миру у листопаді не буде — ОП 8)
https://zn.ua/ukr/POLITICS/druhoho-sami ... de-op.html

успішно і потужно... а скільки п..здєжа було :lol:
Востаннє редагувалось jump в Сер 09 жов, 2024 09:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:29

  Wirująświatła написав:будут плємєна дрєвляни, червляне, київляни і т.д.

знаете от кого произошли гопники? от Гоплян
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BD%D0%B5

а троянська війна була між гопниками з Трої та реальними пацанами з Подолу, Одісей це Мойша airmax78 з Одеси
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:31

В точку

Штати підтримують Ізраїль і України. У війні.
Харріс:
- Україні треба воювати (нищити ворогів); Ізраїлю домовлятися.
Трамп:
- Україні треба домовлятися; Ізраїлю воювати (нищити ворогів).

Зе вже прямим текстом Заходу у лоб: - якщо вірите в нашу Перемогу, то оту зброю на 49 своїх плануємих бригад дайте Україні. Щоб вона перемогла.
Це покаже, що дійсно вірите і буде гарантіями (бо віддаючи нам зброю, ви залишаєтеся "голими". Всі карти на стіл. На нас).
- якщо ні, то це по факту ви використовуєте Україну в якості виграшу часу для підготовки себе. За рахунок України.
________________
Джек Лондон "Час не чекає".
Джентльмени ...)))
Нічого не змінюється.
________________
НАТО має намір збільшити кількість боєздатних бригад 131 і вп'ятеро наростити кількість наземних підрозділів протиповітряної оборони.
https://suspilne.media/851753-nato-plan ... -die-welt/
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 жов, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:32

  jump написав:
  antey1969 написав:Вопрос в другом: нахрена этот Рамштайн был нужен, если все обговорили и решили еще во время приезда Зе в Штаты?


Другого Саміту миру у листопаді не буде — ОП 8)
https://zn.ua/ukr/POLITICS/druhoho-sami ... de-op.html

успішно і потужно... а скільки п..здєжа було :lol:


flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:33

  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Байден. Чому не іде на Рамштайн?

Вопрос в другом: нахрена этот Рамштайн был нужен, если все обговорили и решили еще во время приезда Зе в Штаты?
Решение простое и понятное - ждать результатов выборов в США. До этого любые встречи на высшем уровне по поводу Украины бессмысленные.
Вот и ухватился Байден за первую же возможность не поехать на Рамштайн.
Его можно понять... Он человек глубоко пожилой, к тому де "хромая утка", поэтому просто решил в цирке-болтовне не участвовать. Свою озабоченность и поддержку Украины ему удобнее выразить из Вашингтона.

Да его уже достал ЗЕ с планом мира. Думает дайте хотя бы дожить спокойно до ноября.
Что этот Рамштайн даст?. Америка ещё в США сказала на все пункты - нет, нет и нет. Европа без Вашингтона этоп план не одобрит, какие ещё встречи по плану от ЗЕ?

Зустріч Байдена і Зеленського в Німеччині не відбудеться, “Рамштайн” скасовується
https://mind.ua/news/20279930-zustrich- ... asovuetsya
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:40

Когда все встречи отменяются или переносятся, то значит - есть др. новости, которые не стыкуются с этими планами. Значит для ЗЕ поставили свои условия окончания войны.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:41

  Игорь Алексеевич написав:
  antey1969 написав:
  Investor_K написав:Байден. Чому не іде на Рамштайн?

Вопрос в другом: нахрена этот Рамштайн был нужен, если все обговорили и решили еще во время приезда Зе в Штаты?
Решение простое и понятное - ждать результатов выборов в США. До этого любые встречи на высшем уровне по поводу Украины бессмысленные.
Вот и ухватился Байден за первую же возможность не поехать на Рамштайн.
Его можно понять... Он человек глубоко пожилой, к тому де "хромая утка", поэтому просто решил в цирке-болтовне не участвовать. Свою озабоченность и поддержку Украины ему удобнее выразить из Вашингтона.

Да его уже достал ЗЕ с планом мира. Думает дайте хотя бы дожить спокойно до ноября.
Что этот Рамштайн даст?. Америка ещё в США сказала на все пункты - нет, нет и нет. Европа без Вашингтона этоп план не одобрит, какие ещё встречи по плану от ЗЕ?

Зустріч Байдена і Зеленського в Німеччині не відбудеться, “Рамштайн” скасовується
https://mind.ua/news/20279930-zustrich- ... asovuetsya

а как дьісал, как дьісал (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:42

  Игорь Алексеевич написав:Когда все встречи отменяются или переносятся, то значит - есть др. новости, которые не стыкуются с этими планами. Значит для ЗЕ поставили свои условия окончания войны.

не зробив домашку з пере-написанню твору на вільну тему під диктовку: "план Перемоги"
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2024 09:43, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 1030010301103021030310304>
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