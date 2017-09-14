Штати підтримують Ізраїль і України. У війні. Харріс: - Україні треба воювати (нищити ворогів); Ізраїлю домовлятися. Трамп: - Україні треба домовлятися; Ізраїлю воювати (нищити ворогів).
Зе вже прямим текстом Заходу у лоб: - якщо вірите в нашу Перемогу, то оту зброю на 49 своїх плануємих бригад дайте Україні. Щоб вона перемогла. Це покаже, що дійсно вірите і буде гарантіями (бо віддаючи нам зброю, ви залишаєтеся "голими". Всі карти на стіл. На нас). - якщо ні, то це по факту ви використовуєте Україну в якості виграшу часу для підготовки себе. За рахунок України. ________________ Джек Лондон "Час не чекає". Джентльмени ...))) Нічого не змінюється. ________________ НАТО має намір збільшити кількість боєздатних бригад 131 і вп'ятеро наростити кількість наземних підрозділів протиповітряної оборони. https://suspilne.media/851753-nato-plan ... -die-welt/
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 жов, 2024 09:34, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:Байден. Чому не іде на Рамштайн?
Вопрос в другом: нахрена этот Рамштайн был нужен, если все обговорили и решили еще во время приезда Зе в Штаты? Решение простое и понятное - ждать результатов выборов в США. До этого любые встречи на высшем уровне по поводу Украины бессмысленные. Вот и ухватился Байден за первую же возможность не поехать на Рамштайн. Его можно понять... Он человек глубоко пожилой, к тому де "хромая утка", поэтому просто решил в цирке-болтовне не участвовать. Свою озабоченность и поддержку Украины ему удобнее выразить из Вашингтона.
Да его уже достал ЗЕ с планом мира. Думает дайте хотя бы дожить спокойно до ноября. Что этот Рамштайн даст?. Америка ещё в США сказала на все пункты - нет, нет и нет. Европа без Вашингтона этоп план не одобрит, какие ещё встречи по плану от ЗЕ?
Investor_K написав:Байден. Чому не іде на Рамштайн?
Вопрос в другом: нахрена этот Рамштайн был нужен, если все обговорили и решили еще во время приезда Зе в Штаты? Решение простое и понятное - ждать результатов выборов в США. До этого любые встречи на высшем уровне по поводу Украины бессмысленные. Вот и ухватился Байден за первую же возможность не поехать на Рамштайн. Его можно понять... Он человек глубоко пожилой, к тому де "хромая утка", поэтому просто решил в цирке-болтовне не участвовать. Свою озабоченность и поддержку Украины ему удобнее выразить из Вашингтона.
Да его уже достал ЗЕ с планом мира. Думает дайте хотя бы дожить спокойно до ноября. Что этот Рамштайн даст?. Америка ещё в США сказала на все пункты - нет, нет и нет. Европа без Вашингтона этоп план не одобрит, какие ещё встречи по плану от ЗЕ?