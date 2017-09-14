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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10301103021030310304>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:43

Таким чином, Альянс збільшить кількість бригад одразу на 49, і кожна з них становитиме близько 5 тисяч солдатів. Для командування цими військами кількість "бойових корпусів" в НАТО мають збільшити з нинішніх 6 до 15, а штабів дивізій — з 24 до 38.
https://suspilne.media/851753-nato-plan ... -die-welt/

Ну от накуя їм збільшувати, якщо Україна Перемогою і вступом в НАТО сама дасть це збільшення?

А ці зенітні установки вкрай Україні потрібні...
Не країнам НАТО, на які навряд оркостан нападе, а саме Україні, на яку вже напали.
*Очікується, що кількість наземних зенітних установок збільшиться з 293 до 1467 – це збільшення на 1174 одиниць, включаючи такі системи озброєння, як Patriot, Iris T-SLM, Skyranger, а також засоби захисту на близькій відстані.*.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ну от накуя їм збільшувати, якщо Україна Перемогою і вступом в НАТО сама дасть це збільшення?
Нас не куда не берут и не возьмут. Это пишут, что бы сдать территории и успокоить население - НАТО, ЕС и т.д. А потом типа изменили на лучшие условия, а потом ещё на лучшие. Называется заболтать народ, что бы население сказало- да делайте, что хотите, дайте нам МИР.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:54

  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:Ну от накуя їм збільшувати, якщо Україна Перемогою і вступом в НАТО сама дасть це збільшення?
Нас не куда не берут и не возьмут. Это пишут, что бы сдать территории и успокоить население - НАТО, ЕС и т.д. А потом типа изменили на лучшие условия, а потом ещё на лучшие. Называется заболтать народ, что бы население сказало- да делайте, что хотите, дайте нам МИР.

заключат мир на условиях нейтралитета, потом нас проглотит рф, потом умрёт путен, а другой презрф скажет накуя вы нам нужны, убирайтесь нах со своими донецками и др оккупированными территориями. Далеко не все местные цари там разделяют оккупацию этих областей и необходимость терпеть санкции ради них. Точнее мало кто разделяет. Разница в скорости процессов, понос летит быстрее здравого смысла. Наиболее вероятный сценарий. То как нас хотят видеть в ЕС уже показали поляки блокируя зерно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:02

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  detroytred написав:Ну от накуя їм збільшувати, якщо Україна Перемогою і вступом в НАТО сама дасть це збільшення?
Нас не куда не берут и не возьмут. Это пишут, что бы сдать территории и успокоить население - НАТО, ЕС и т.д. А потом типа изменили на лучшие условия, а потом ещё на лучшие. Называется заболтать народ, что бы население сказало- да делайте, что хотите, дайте нам МИР.

заключат мир на условиях нейтралитета, потом нас проглотит рф или умрёт путен, а другой презрф скажет накуя вы нам нужны, убирайтесь нах со своими донецками и др оккупированными территориями. Далеко не все местные цари там разделяют необходимость оккупации этих областей. Наиболее вероятный сценарий. То как нас хотят видеть в ЕС уже показали поляки блокируя зерно.

Найбільш ймовірний сценарій -- фортеця (Ночной дозор)).
Найгірший -- по Дніпру.

І дзеркало...
Крими, донецькі та ін. окуповані території -- для рфії вони є той же самою фортецею (Днівним чи яким там Дозором)).
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 жов, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:05

  detroytred написав:Найгірший -- по Дніпру.
вопрос не в том где пройдёт граница, что будет с неоккупированными территориями? их примут в ЕС / НАТО или начнется мышинная грызня? Когда нехватает ресурсов единственный сценарий "пауки в банке". Ресурсов уже не хватает, а после заключения "мира" помощь еще больше сократят.
  detroytred написав:Крими, донецькі та ін. окуповані території -- для рфії вони є той же самою фортецею (Днівним чи яким там Дозором)).
в голове отдельно взятого человека. Никто там оккупированные территории своими не считает. Почитайте форумы. Цель оккупации "наказать хохлов".
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 10:09, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:08

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Найгірший -- по Дніпру.
вопрос не в том где пройдёт граница, что будет с неоккупированными территориями? их примут в ЕС / НАТО или начнется мышинная грызня? Когда нехватает ресурсов единственный сценарий пауки в банке.

Ну буде це питання висіти в повітрі. Ну й що?
Може вирішиться, може ні.

Паски затянемо... От і все.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 жов, 2024 10:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Найбільш ймовірний сценарій -- фортеця (Ночной дозор)).
Найгірший -- по Дніпру.

При любом сценарии нас не спросят. Поделят и всё!!!
Возможно кто то будет рыпаться, то успокоят. Могут поднять шум радикалы и военные с грешком по бабосам, то у Власти только один выход, жестко подавлять недовольных. А иначе гражд. война начнётся.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:10

  Игорь Алексеевич написав:При любом сценарии нас не спросят. Поделят и всё!!!
спрашивают сильных
  detroytred написав:Ну буде це питання висіти в повітрі. Ну й що?
когда вашей пенсии хватит на 1л молока и булочку, вас это устроит? никому не нужная территория начнет печатать деньги. Потом гиперинфляция и прочие прелести экономической изоляции. Все оставшиеся ресурсы подгребут к рукам 1-2 олигарха. А кто им что скажет? Если в ЕС нас не берут это автоматически переводит мягкую коррупцию в режим права сильного. Подготовка к которому уже идёт "конституция на паузе" "экономическое бронирование" и прочий новояз.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 10:16, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:13

  flyman написав:
Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.
силовий тил захищає в першу чергу вершки. А тут будуть бити трубою по башці в темному підїзді і безліч бобиків не буде.) Вам здається що лічно ви ні причом, що будуть полки з ровівающимися по вітру знамьонамі і бити будуть тцк, депутатів. Різних кривосісь. А вас ж нема за що?)))
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:14

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Найгірший -- по Дніпру.
вопрос не в том где пройдёт граница, что будет с неоккупированными территориями? их примут в ЕС / НАТО или начнется мышинная грызня? Когда нехватает ресурсов единственный сценарий "пауки в банке". Ресурсов уже не хватает, а после заключения "мира" помощь еще больше сократят.
  detroytred написав:Крими, донецькі та ін. окуповані території -- для рфії вони є той же самою фортецею (Днівним чи яким там Дозором)).
в голове отдельно взятого человека. Никто там оккупированные территории своими не считает. Почитайте форумы. Цель оккупации "наказать хохлов".

Для ответа на этот "вопрос" достаточно на Кипр посмотреть...
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