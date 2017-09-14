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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:26
Banderlog написав: flyman написав:
Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.
силовий тил захищає в першу чергу вершки. А тут будуть бити трубою по башці в темному підїзді і безліч бобиків не буде.) Вам здається що лічно ви ні причом, що будуть полки з ровівающимися по вітру знамьонамі і бити будуть тцк, депутатів. Різних кривосісь. А вас ж нема за що?)))
Флай не меньше книг читает, и, тоже разрядит обстановку, если даже подойдут )))
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:26
Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года.
И если на этом форуме уже нет такого оптимизма, да и на др. то же самое, то значит население готово к этим событиям?. Может не стоит тогда нам какой то особый план мира с дальнобойным оружием, а надо начинать разговаривать при каких условиях заканчивать войну, возможно даже с не очень хорошими условиями для нас?
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 09 жов, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:27
Wirująświatła написав: detroytred написав: Wirująświatła написав:
в голове отдельно взятого человека. Никто там оккупированные территории своими не считает. Почитайте форумы. Цель оккупации "наказать хохлов".
І чим це заважає отим окупованим територіям виконувати функції фортець?
я про них что то писал? их как раз будут кормить, пока жив путин. А потом пошлют. 7 ярдов есть куда потратить кроме никому не нужных на рф 4х областей.
"Никто там оккупированные территории своими не считает" -- це про які?
Я про те і кажу: що вони потрібні. В якості фортець, дозорів.
І будуть потрібні і після смерті путла.
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detroytred
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:29
UA написав:
А тут автоклав без аварийного клапана.
так а СЗЧ це що?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:30
detroytred написав: Wirująświatła написав: detroytred написав:
Да.
Ну і?
научите?
Навіщо?
записываю вас на ферму.
detroytred написав:
І будуть потрібні і після смерті путла.
бабок новые территории не кислых стоят, после войны рф тоже будет истощена. Вопрос необходимости смениться на вопрос "а деньги на это есть?" Ваш сценарий строится на том что у рф денег безлимит и война их не истощила. Сейчас им нужна победа за любую цену, что создаёт иллюзию "бабок немеряно". После заключения мира парадигма сменится на противоположную. Из крайности в крайность.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 09 жов, 2024 10:37, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:33
Игорь Алексеевич написав:
Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года.
И если на этом форуме уже нет такого оптимизма, да и на др. то же самое, то значит население готово к этим событиям?. Может не стоит тогда нам какой то особый план мира с дальнобойным оружием, а надо начинать разговаривать при каких условиях заканчивать войну, возможно даже с не очень хорошими условиями для нас?
Висновок, на мій погляд, буде іншим.
Не про рпв буде мова, а про затягування пасок та посилення примусу.
Це якщо говорити не про хотєлки, а про прогноз розвитку подій.
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detroytred
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:34
detroytred написав:
Я про те і кажу: що вони потрібні. В якості фортець, дозорів.
І будуть потрібні і після смерті путла.
Знов Ви за старе ? )
Що мається на увазі під фортецями-дозорами ?
Країна без економіки, з зачиненими кордонами, де основний заробіток - служба в армії ? Так не піде, не буду навіть писати про можливу реакцію
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:35
Wirująświatła написав:
записываю вас на ферму.
Да хоч до списку космонавтів.
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detroytred
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:36
Mimohod написав: UA написав:
А тут автоклав без аварийного клапана.
так а СЗЧ це що?
дезертирство в мягкій формі
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:37
Кому війна, а кому, напевне, мариться диктатура, яка починається з обмеження свободи слова!!!
Офіс Президента блокує розміщення реклами в "Українській правді", - Мусаєва
Відповідаючи на запитання про виклики "Української правди" у 2024 році, головна редакторка "Укранської правди" Севгіль Мусаєва згадала про мобілізацію, а також тиск із боку Офісу Президента.
"Другий виклик, і я можу про це сказати, — це тиск із боку Офісу Президента. Вони блокують розміщення реклами різними нашими партнерами та блокують участь представників влади в наших івентах. Тобто ОП обдзвонює потенційних рекламодавців і просить не розміщувати рекламу в "Українській правді" та не приходити на наші заходи", — сказала головна редакторка УП.
Зокрема, за її словами, в день нещодавнього заходу видання, присвяченого експорту, від участі відмовилися чотири учасники. На думку Мусаєвої, це вияв економічного тиску на редакцію.
"Також мені відомо, що власнику "Української правди" надходили пропозиції щодо продажу видання. Він відмовився, і я вважаю це тиском на редакцію", — додала вона.
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