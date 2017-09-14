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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1030410305103061030710308 ... 10312>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:37

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:записываю вас на ферму.

Да хоч до списку космонавтів.

там 1й хотаб
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года.

на вас не кидаються тому що ці 10 чоловік в авральному порядку переписують методички після останніх подій
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:38

  Banderlog написав:
  Mimohod написав:
  UA написав:А тут автоклав без аварийного клапана.

так а СЗЧ це що?
дезертирство в мягкій формі

дезертирство без наказания. ДБН былоб точнее
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:38

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Я про те і кажу: що вони потрібні. В якості фортець, дозорів.
І будуть потрібні і після смерті путла.


Знов Ви за старе ? )
Що мається на увазі під фортецями-дозорами ?
Країна без економіки, з зачиненими кордонами, де основний заробіток - служба в армії ? Так не піде, не буду навіть писати про можливу реакцію

А зара що?
Звикли..
І звикнуть устаканяться ще більше!
Ключове -- пасіонарії (самураї!!!) будуть при справі.

Це. Єдиний. Оптимальний. В усіх. Навіть глобальних. Сценаріях. Варіант.
Ну а ціна?
А хто ж в несамураїв))))))))) питає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:39

  Игорь Алексеевич написав:Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
здесь всего 10 человек осталось. заметьте те кто были за 91 все исчезли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:41

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Я про те і кажу: що вони потрібні. В якості фортець, дозорів.
І будуть потрібні і після смерті путла.


Знов Ви за старе ? )
Що мається на увазі під фортецями-дозорами ?
Країна без економіки, з зачиненими кордонами, де основний заробіток - служба в армії ? Так не піде, не буду навіть писати про можливу реакцію

А зара що?
Звикли..
І звикнуть устаканяться ще більше!
Ключове -- пасіонарії (самураї!!!) будуть при справі.

Це. Єдиний. Оптимальний. В усіх. Навіть глобальних. Сценаріях. Варіант.
Ну а ціна?
А хто ж в несамураїв))))))))) питає.


наївно, наївно
тоді вже не по Дніпру буде, і навіть не по Збручу
досить вже несамураїв принижувати, пане полковник тилу
бо скінчиться як 100 років тому
у кращому випадку готельним швйецаром підете в еміграції
і не таким самураям холку ламали
ваш ссикливий генера з лондону ще на собі відчує
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 жов, 2024 10:46, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Висновок, на мій погляд, буде іншим.
Не про рпв буде мова, а про затягування пасок та посилення примусу.
Це якщо говорити не про хотєлки, а про прогноз розвитку подій.

виходить що толерантно-демократична Європа закриє очі на Корею-2 під боком, щоб тільки війна не пішла далі
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел?

Мы очень хотели в ЕС. Нам Ющ обещал, потом Янык обещал, потом в наглую кинул. Это ключевая ошибка, надо было просто выпустить пар в Европу, упростить пересечение границы максимально, наобещать с три короба. Но крепкий хозяйственник оказался плохим политиком.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:44

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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:45

  Игорь Алексеевич написав:Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года.
И если на этом форуме уже нет такого оптимизма, да и на др. то же самое, то значит население готово к этим событиям?. Может не стоит тогда нам какой то особый план мира с дальнобойным оружием, а надо начинать разговаривать при каких условиях заканчивать войну, возможно даже с не очень хорошими условиями для нас?

Там парой постов выше уже написали: "население" - оно же разное. Есть "шестидесятники", которые по последним опросам чуть ли не все поголовно за кордоны 91го топят. Есть всякие "бюджетники".
А есть те, кто хоть вчера готов переезжать/устраиваться на работу за кордоном...
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