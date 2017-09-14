|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:37
detroytred написав: Wirująświatła написав:
записываю вас на ферму.
Да хоч до списку космонавтів.
там 1й хотаб
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25292
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:37
Игорь Алексеевич написав:
Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года.
на вас не кидаються тому що ці 10 чоловік в авральному порядку переписують методички після останніх подій
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:38
Banderlog написав: Mimohod написав: UA написав:
А тут автоклав без аварийного клапана.
так а СЗЧ це що?
дезертирство в мягкій формі
дезертирство без наказания. ДБН былоб точнее
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25292
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:38
fox767676 написав: detroytred написав:
Я про те і кажу: що вони потрібні. В якості фортець, дозорів.
І будуть потрібні і після смерті путла.
Знов Ви за старе ? )
Що мається на увазі під фортецями-дозорами ?
Країна без економіки, з зачиненими кордонами, де основний заробіток - служба в армії ? Так не піде, не буду навіть писати про можливу реакцію
А зара що?
Звикли..
І звикнуть устаканяться ще більше!
Ключове -- пасіонарії (самураї!!!) будуть при справі.
Це. Єдиний. Оптимальний. В усіх. Навіть глобальних. Сценаріях. Варіант.
Ну а ціна?
А хто ж в несамураїв))))))))) питає.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30617
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:39
Игорь Алексеевич написав:
Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
здесь всего 10 человек осталось. заметьте те кто были за 91 все исчезли.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25292
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:41
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
Я про те і кажу: що вони потрібні. В якості фортець, дозорів.
І будуть потрібні і після смерті путла.
Знов Ви за старе ? )
Що мається на увазі під фортецями-дозорами ?
Країна без економіки, з зачиненими кордонами, де основний заробіток - служба в армії ? Так не піде, не буду навіть писати про можливу реакцію
А зара що?
Звикли..
І звикнуть устаканяться ще більше!
Ключове -- пасіонарії (самураї!!!) будуть при справі.
Це. Єдиний. Оптимальний. В усіх. Навіть глобальних. Сценаріях. Варіант.
Ну а ціна?
А хто ж в несамураїв))))))))) питає.
наївно, наївно
тоді вже не по Дніпру буде, і навіть не по Збручу
досить вже несамураїв принижувати, пане полковник тилу
бо скінчиться як 100 років тому
у кращому випадку готельним швйецаром підете в еміграції
і не таким самураям холку ламали
ваш ссикливий генера з лондону ще на собі відчує
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 09 жов, 2024 10:46, всього редагувалось 4 разів.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:42
detroytred написав:
Висновок, на мій погляд, буде іншим.
Не про рпв буде мова, а про затягування пасок та посилення примусу.
Це якщо говорити не про хотєлки, а про прогноз розвитку подій.
виходить що толерантно-демократична Європа закриє очі на Корею-2 під боком, щоб тільки війна не пішла далі
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1769
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:42
katso написав:
И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел?
Мы очень хотели в ЕС. Нам Ющ обещал, потом Янык обещал, потом в наглую кинул. Это ключевая ошибка, надо было просто выпустить пар в Европу, упростить пересечение границы максимально, наобещать с три короба. Но крепкий хозяйственник оказался плохим политиком.
-
Mimohod
-
-
- Повідомлень: 388
- З нами з: 13.10.08
- Подякував: 446 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:44
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Виплати військовим: що зміниться у жовтні
-
Модератор
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 6269
- З нами з: 25.01.06
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 жов, 2024 10:45
Игорь Алексеевич написав:
Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года.
И если на этом форуме уже нет такого оптимизма, да и на др. то же самое, то значит население готово к этим событиям
?. Может не стоит тогда нам какой то особый план мира с дальнобойным оружием, а надо начинать разговаривать при каких условиях заканчивать войну, возможно даже с не очень хорошими условиями для нас?
Там парой постов выше уже написали: "население" - оно же разное. Есть "шестидесятники", которые по последним опросам чуть ли не все поголовно за кордоны 91го топят. Есть всякие "бюджетники".
А есть те, кто хоть вчера готов переезжать/устраиваться на работу за кордоном...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 8471
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|70778
|
|
|1493
|237096
|
|
|6076
|826769
|
|