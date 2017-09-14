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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1030510306103071030810309 ... 10312>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:47

fox767676
Це не мої хатєлки.
Це нова реальність.

Те. Як було раніше. Все. Скінчилося. І вже ніколи не буде.

Ви або сприймаєте нову реальність.
Або зайвий...

Можна прямо: або переобуваєтесь і сприймаєте, або донкіхотствуєте чи емігруєте.
Саме безглузде -- це займатися отим чим нінішні совки... Жити минулим.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У звичайної депутатки Хмельницької міськради виявили незадекларованих $1,5 мільйона, — ДБР.

И милая открытка: "Живи із Задоволенням". заметьте, на солов'їній

так романтично)
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:52

  Letusrock написав:
  detroytred написав:Висновок, на мій погляд, буде іншим.
Не про рпв буде мова, а про затягування пасок та посилення примусу.
Це якщо говорити не про хотєлки, а про прогноз розвитку подій.

виходить що толерантно-демократична Європа закриє очі на Корею-2 під боком, щоб тільки війна не пішла далі

Їм головне - фортеця, функція.

Звісно, що зусилля по обмеженню перетворення на диктатуру, виставляти флажки Захід буде.
Буде намагатися...
Але їм пофіг, тому зусиль особо прикладати не будуть.

Тому ще коли я визначив -- нас врятує тільки вступ в ЄС. За будь-яку ціну, на будь-яких умовах.
Але. Наші. Можновладці. Не бажають на цих будь-яких!!! умовах. Тому і відлуп...
Можновладцям по боку.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:53

  detroytred написав:fox767676
Це не мої хатєлки.
Це нова реальність.

Те. Як було раніше. Все. Скінчилося. І вже ніколи не буде.

Ви або сприймаєте нову реальність.
Або зайвий...

Можна прямо: або переобуваєтесь і сприймаєте, або донкіхотствуєте чи емігруєте.
Саме безглузде -- це займатися отим чим нінішні совки... Жити минулим.

так ваша каста ссикливих полковників-генералів і втомлених фуршет-активістів хоче перкрити можливість переміщення всім крім себе
доведеться цю перешкоду якось прибрати
будете пручатись всесвітнім процесам і будувати тут концтабір - вмиєтесь кров'ю як гаддафі. а на заході скажуть що "фортеця" це вигадка і самодіяльність місцевих сатрапів, нічого такого не казали і не пропонували
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 жов, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:54

  Бетон написав:У звичайної депутатки Хмельницької міськради виявили незадекларованих $1,5 мільйона, — ДБР.

И милая открытка: "Живи із Задоволенням". заметьте, на солов'їній

так романтично)

взяла в долг у покойной бабушки, вот расписка. что дальше? за руку надо ловить коррупционеров, а громкие новости у кого сколько денег нашли рассыпятся в 1м же суде.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:56

  fox767676 написав:наївно, наївно
тоді вже не по Дніпру буде, і навіть не по Збручу
досить вже несамураїв принижувати, пане полковник тилу
бо скінчиться як 100 років тому
у кращому випадку готельним швйецаром підете в еміграції
і не таким самураям холку ламали
ваш ссикливий генера з лондону ще на собі відчує

Пусте донкіхотство.

За віконцем інше.
Вже є.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:57

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
здесь всего 10 человек осталось. заметьте те кто были за 91 все исчезли.

А кто исчез то?
ПсокиСь на месте
ПроФФесорша околовсяческих наук тоже
Любитель посмотреть на бегемотов у истоков Нила наверно временно в командировке(в ЕС)
Кто у нас рьяным тыловиком то тут был да сплыл?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:58

  stm написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:
Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.
силовий тил захищає в першу чергу вершки. А тут будуть бити трубою по башці в темному підїзді і безліч бобиків не буде.) Вам здається що лічно ви ні причом, що будуть полки з ровівающимися по вітру знамьонамі і бити будуть тцк, депутатів. Різних кривосісь. А вас ж нема за що?)))

Флай не меньше книг читает, и, тоже разрядит обстановку, если даже подойдут )))
)))
жінку б така як моя йому.
Я так раз на автобусній станції вночі під ранок в горах з нею маршрутку ждав. Підійшло 2 аватари, знакомитись то я з ними півгодини бєсєдую за жикє їхнє скучне і безперспективне... моя не витримала, вилазить змія зза спини та й каже- ти щось за дохєра общітєльний, пусти мене я щас одному ніс одкушу, буде як свиня через дві дирки дихати! )))
Молодьож блін, aq ніякого.
Йдем по вулиці ввечері не мож з якоюсь широкою компанією розминутись -я кажу , перепрошую пана, а вона - куди прети дибіли?!
Розряжай потом як хочеш)
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я мабуть два рази буду постить на цьому форумі, бо перший раз мене труть не читаючи.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:59

  detroytred написав:
  fox767676 написав:наївно, наївно
тоді вже не по Дніпру буде, і навіть не по Збручу
досить вже несамураїв принижувати, пане полковник тилу
бо скінчиться як 100 років тому
у кращому випадку готельним швйецаром підете в еміграції
і не таким самураям холку ламали
ваш ссикливий генера з лондону ще на собі відчує

Пусте донкіхотство.

За віконцем інше.
Вже є.


за віконцем 100 тис сзч
десакралізований генерал потужний
днрівська вата в містах України яка піднімає голову
ви трохи гальмуєте, втім, це проф. очикуванно
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 жов, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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