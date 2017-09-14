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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:59
Я мабуть два рази буду постить на цьому форумі, бо перший раз мене труть не читаючи.
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Mimohod
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Додано: Сер 09 жов, 2024 10:59
fox767676 написав: detroytred написав:
fox767676
Це не мої хатєлки.
Це нова реальність.
Те. Як було раніше. Все. Скінчилося. І вже ніколи не буде.
Ви або сприймаєте нову реальність.
Або зайвий...
Можна прямо: або переобуваєтесь і сприймаєте, або донкіхотствуєте чи емігруєте.
Саме безглузде -- це займатися отим чим нінішні совки... Жити минулим.
так ваша каста ссикливих полковників-генералів і втомлених фуршет-активістів хоче перкрити можливість переміщення всім крім себе
доведеться цю перешкоду якось прибрати
будете пручатись всесвітнім процесам і будувати тут концтабір - вмиєтесь кров'ю як гаддафі. а на заході скажуть що "фортеця" це вигадка і самодіяльність місцевих сатрапів, нічого такого не казали і не пропонували
Не вигадуйте.
Моя каста -- це пенси.
А от касти британців, американців, самураїв, активістів тощо вирішують. Бо глобалізація.
Це факт.
І в якості конкурента ваша каста донкіхотів викликає лише посмішку.
Не кіпятиться так.
Бо смішно ж
Востаннє редагувалось detroytred
в Сер 09 жов, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:00
Banderlog написав: flyman написав:
Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.
силовий тил захищає в першу чергу вершки. А тут будуть бити трубою по башці в темному підїзді і безліч бобиків не буде.) Вам здається що лічно ви ні причом, що будуть полки з ровівающимися по вітру знамьонамі і бити будуть тцк, депутатів. Різних кривосісь. А вас ж нема за що?)))
за рік два братву зачистять конкуренти та інші силові структури
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:00
Mimohod написав: katso написав:
И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел?
Мы очень хотели в ЕС. Нам Ющ обещал, потом Янык обещал, потом в наглую кинул. Это ключевая ошибка, надо было просто выпустить пар в Европу, упростить пересечение границы максимально, наобещать с три короба. Но крепкий хозяйственник оказался плохим политиком.
Перестанете. Люди тут никто. Ими крутят как хотят.
Майдан 2014 организован олигархами. Пиней, Фирташем (газовиками) и Беней (Ренат потом вылез из лондонских кустов)
Только хитросделаный Барыга отодвинул их Кличка и сам сел на царство.
С Ze Пиня, Беня и (Ренат из лондонских кустов)перетянули одеяло на себя.
Ренат с Пиней хорошо стоят с времен Кучмы. Вместе отжимали Криворожсталь, вместе мстили Юле что помешала. Вместе крутят как хотят этой территорией.
Все эти Милованы - Гетьманцевы выходцы из структур Пини.
Шмигаль сами знаете откуда.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:00
барабашов написав:
А кто исчез то?
ПсокиСь на месте
ПроФФесорша околовсяческих наук тоже
Любитель посмотреть на бегемотов у истоков Нила наверно временно в командировке(в ЕС)
количество постов у професорши стало какое? 1 в день? командировка без доступа в интернет это куда, в сизо? сумашедшего доктора забыли.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:04
detroytred написав: fox767676 написав: detroytred написав:
fox767676
Це не мої хатєлки.
Це нова реальність.
Те. Як було раніше. Все. Скінчилося. І вже ніколи не буде.
Ви або сприймаєте нову реальність.
Або зайвий...
Можна прямо: або переобуваєтесь і сприймаєте, або донкіхотствуєте чи емігруєте.
Саме безглузде -- це займатися отим чим нінішні совки... Жити минулим.
так ваша каста ссикливих полковників-генералів і втомлених фуршет-активістів хоче перкрити можливість переміщення всім крім себе
доведеться цю перешкоду якось прибрати
будете пручатись всесвітнім процесам і будувати тут концтабір - вмиєтесь кров'ю як гаддафі. а на заході скажуть що "фортеця" це вигадка і самодіяльність місцевих сатрапів, нічого такого не казали і не пропонували
Не вигадуйте.
Моя каста -- це пенси.
А от касти британців, американців, самураїв, активістів тощо вирішують. Бо глобалізація.
Це факт.
І в якості конкурента ваша каста донкіхотів викликає лише посмішку.
Не кіпятиться так.
Бо смішно ж
ховайтесь за пенсіонерство якщо що
бо британців-американців поруч не буде
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fox767676
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:05
fox767676 написав: detroytred написав: fox767676 написав:
наївно, наївно
тоді вже не по Дніпру буде, і навіть не по Збручу
досить вже несамураїв принижувати, пане полковник тилу
бо скінчиться як 100 років тому
у кращому випадку готельним швйецаром підете в еміграції
і не таким самураям холку ламали
ваш ссикливий генера з лондону ще на собі відчує
Пусте донкіхотство.
За віконцем інше.
Вже є.
за віконцем 100 тис сзч
десакралізований генерал потужний
днрівська вата в містах України яка піднімає голову
ви трохи гальмуєте, втім, це проф. очикуванно
Ви з цими сзч реально спілкуєтесь?)))
В мене поруч отакий сусід стоянку на придомовій території собі облаштовує...
Доброволець, з першого дня, героїчніше нікуди..., три місяці тому пішов після чергового поранення.
От він вам нареволюцінує))
Не гальмуйте.
Приймайте нову реальність.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:07
Wirująświatła
Дохтур мог на дачем выпить ящик водочки, понюхать свой любимый запах(да даже свой, был бы молоток под рукой) и поплыть со стариком Хароном на тот берег Азовского моря
Кто ж ещё года полтора назад тут с мегамарафона на нас, ухулянтов шо не помещаются в теплик, рычал 24/7/365?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:08
барабашов написав:
Кто ж ещё года полтора назад тут с мегамарафона на нас, ухулянтов шо не помещаются в теплик, рычал 24/7/365?
вася с ровно, прохожий, трололо всех что упомнишь? вряд ли они поменяли точку зрения, просто перестали писать на этой ветке. Если не полностью то до 1-2% от былых времён. То есть вывод ИА что у людей изменилось настроение - из пальца. "Пропало желание писать" звучит точнее. Фриз не с проста пропал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 09 жов, 2024 11:12, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:09
fox767676 написав:
ховайтесь за пенсіонерство якщо що
бо британців-американців поруч не буде
Чому мені ховатися-то?
У вас є що пред'явити? Які проблеми, Давайте конкретно.
Не узагальнення якісь і ляля, а конкретно вкажіть.
Всі ви, коли доходить до конкретики, раптом зливаєтесь...
Може хоч ви хоч спробуєте?
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detroytred
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