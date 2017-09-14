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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1030610307103081030910310 ... 10312>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я мабуть два рази буду постить на цьому форумі, бо перший раз мене труть не читаючи.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 10:59

  fox767676 написав:
  detroytred написав:fox767676
Це не мої хатєлки.
Це нова реальність.

Те. Як було раніше. Все. Скінчилося. І вже ніколи не буде.

Ви або сприймаєте нову реальність.
Або зайвий...

Можна прямо: або переобуваєтесь і сприймаєте, або донкіхотствуєте чи емігруєте.
Саме безглузде -- це займатися отим чим нінішні совки... Жити минулим.

так ваша каста ссикливих полковників-генералів і втомлених фуршет-активістів хоче перкрити можливість переміщення всім крім себе
доведеться цю перешкоду якось прибрати
будете пручатись всесвітнім процесам і будувати тут концтабір - вмиєтесь кров'ю як гаддафі. а на заході скажуть що "фортеця" це вигадка і самодіяльність місцевих сатрапів, нічого такого не казали і не пропонували

Не вигадуйте.
Моя каста -- це пенси.

А от касти британців, американців, самураїв, активістів тощо вирішують. Бо глобалізація.
Це факт.
І в якості конкурента ваша каста донкіхотів викликає лише посмішку.
Не кіпятиться так.
Бо смішно ж
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 жов, 2024 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:00

  Banderlog написав:
  flyman написав:
Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.
силовий тил захищає в першу чергу вершки. А тут будуть бити трубою по башці в темному підїзді і безліч бобиків не буде.) Вам здається що лічно ви ні причом, що будуть полки з ровівающимися по вітру знамьонамі і бити будуть тцк, депутатів. Різних кривосісь. А вас ж нема за що?)))

за рік два братву зачистять конкуренти та інші силові структури
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:00

  Mimohod написав:
  katso написав:И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел?

Мы очень хотели в ЕС. Нам Ющ обещал, потом Янык обещал, потом в наглую кинул. Это ключевая ошибка, надо было просто выпустить пар в Европу, упростить пересечение границы максимально, наобещать с три короба. Но крепкий хозяйственник оказался плохим политиком.

Перестанете. Люди тут никто. Ими крутят как хотят.
Майдан 2014 организован олигархами. Пиней, Фирташем (газовиками) и Беней (Ренат потом вылез из лондонских кустов)
Только хитросделаный Барыга отодвинул их Кличка и сам сел на царство.
С Ze Пиня, Беня и (Ренат из лондонских кустов)перетянули одеяло на себя.
Ренат с Пиней хорошо стоят с времен Кучмы. Вместе отжимали Криворожсталь, вместе мстили Юле что помешала. Вместе крутят как хотят этой территорией.
Все эти Милованы - Гетьманцевы выходцы из структур Пини.
Шмигаль сами знаете откуда.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:00

  барабашов написав:А кто исчез то?
ПсокиСь на месте
ПроФФесорша околовсяческих наук тоже
Любитель посмотреть на бегемотов у истоков Нила наверно временно в командировке(в ЕС)
количество постов у професорши стало какое? 1 в день? командировка без доступа в интернет это куда, в сизо? сумашедшего доктора забыли.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:04

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:fox767676
Це не мої хатєлки.
Це нова реальність.

Те. Як було раніше. Все. Скінчилося. І вже ніколи не буде.

Ви або сприймаєте нову реальність.
Або зайвий...

Можна прямо: або переобуваєтесь і сприймаєте, або донкіхотствуєте чи емігруєте.
Саме безглузде -- це займатися отим чим нінішні совки... Жити минулим.

так ваша каста ссикливих полковників-генералів і втомлених фуршет-активістів хоче перкрити можливість переміщення всім крім себе
доведеться цю перешкоду якось прибрати
будете пручатись всесвітнім процесам і будувати тут концтабір - вмиєтесь кров'ю як гаддафі. а на заході скажуть що "фортеця" це вигадка і самодіяльність місцевих сатрапів, нічого такого не казали і не пропонували

Не вигадуйте.
Моя каста -- це пенси.

А от касти британців, американців, самураїв, активістів тощо вирішують. Бо глобалізація.
Це факт.
І в якості конкурента ваша каста донкіхотів викликає лише посмішку.
Не кіпятиться так.
Бо смішно ж


ховайтесь за пенсіонерство якщо що
бо британців-американців поруч не буде
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:05

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:наївно, наївно
тоді вже не по Дніпру буде, і навіть не по Збручу
досить вже несамураїв принижувати, пане полковник тилу
бо скінчиться як 100 років тому
у кращому випадку готельним швйецаром підете в еміграції
і не таким самураям холку ламали
ваш ссикливий генера з лондону ще на собі відчує

Пусте донкіхотство.

За віконцем інше.
Вже є.


за віконцем 100 тис сзч
десакралізований генерал потужний
днрівська вата в містах України яка піднімає голову
ви трохи гальмуєте, втім, це проф. очикуванно

Ви з цими сзч реально спілкуєтесь?)))
В мене поруч отакий сусід стоянку на придомовій території собі облаштовує...
Доброволець, з першого дня, героїчніше нікуди..., три місяці тому пішов після чергового поранення.

От він вам нареволюцінує))
Не гальмуйте.
Приймайте нову реальність.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:07

Wirująświatła
Дохтур мог на дачем выпить ящик водочки, понюхать свой любимый запах(да даже свой, был бы молоток под рукой) и поплыть со стариком Хароном на тот берег Азовского моря
Кто ж ещё года полтора назад тут с мегамарафона на нас, ухулянтов шо не помещаются в теплик, рычал 24/7/365?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:08

  барабашов написав:Кто ж ещё года полтора назад тут с мегамарафона на нас, ухулянтов шо не помещаются в теплик, рычал 24/7/365?
вася с ровно, прохожий, трололо всех что упомнишь? вряд ли они поменяли точку зрения, просто перестали писать на этой ветке. Если не полностью то до 1-2% от былых времён. То есть вывод ИА что у людей изменилось настроение - из пальца. "Пропало желание писать" звучит точнее. Фриз не с проста пропал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 11:12, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:09

  fox767676 написав:ховайтесь за пенсіонерство якщо що
бо британців-американців поруч не буде

Чому мені ховатися-то?
У вас є що пред'явити? Які проблеми, Давайте конкретно.
Не узагальнення якісь і ляля, а конкретно вкажіть.

Всі ви, коли доходить до конкретики, раптом зливаєтесь...
Може хоч ви хоч спробуєте?
detroytred
 
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