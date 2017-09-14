detroytred написав: за віконцем 100 тис сзч десакралізований генерал потужний днрівська вата в містах України яка піднімає голову ви трохи гальмуєте, втім, це проф. очикуванно
Ви з цими сзч реально спілкуєтесь?))) В мене поруч отакий сусід стоянку на придомовій території собі облаштовує... Доброволець, з першого дня, героїчніше нікуди..., три місяці тому пішов після чергового поранення.
От він вам нареволюцінує)) Не гальмуйте. Приймайте нову реальність.
нова реальність це Маск, ШІ, трансгуманізм а не шароварні самураї-характерники у країні покинуту кружевними труселями з вимираючим населенням це країна Батьки Махно і Троцького, де ще є залишки носіїв вищої інденерної освіти, а не держиморд-генералів, хоч і в англійському костюмі будете пручатись - ви же більш отримаєте по голові
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 жов, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Кто ж ещё года полтора назад тут с мегамарафона на нас, ухулянтов шо не помещаются в теплик, рычал 24/7/365?
вася с ровно, прохожий, трололо всех что упомнишь? вряд ли они поменяли точку зрения, просто перестали писать на этой ветке. Если не полностью то до 1-2% от былых времён. То есть вывод ИА что у людей изменилось настроение - из пальца. "Пропало желание писать" звучит точнее. Фриз не с проста пропал.
А может они уехали НА границу 91г?. Хотя наверное как патриоты уехали ЗА границу 91г.
fox767676 написав: нова реальність це Маск, ШІ, трансгуманізм а не шароварні самураї-характерники у країні покинуту кружевними труселями це країна Батьки Махно і Троцького, де ще є залишки носіїв вищої інденерної освіти, а не держиморд-генералів, хоч і в англійському костюмі будете пручатись - ви же більш отримаєте по голові
Бінго! В яблучко!
Але ви впустили головне: щоб їздили Тесли хлопчики отой літій ручонками, а ШІ))) добувають.
Тому фортеці і потрібні. Захищати отой новий світ. Отой. Отам. А фортецям та Ко поштукатурять і згодиться.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 жов, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Почему пишу об этом. Не хотелось бы увидеть после перемирия на фронте гражданскую войну. Слишком много оружия на руках у людей. И слишком разные взгляды. Это хорошо видно даже на форуме. Условия, на которые будут вынуждены пойти на переговорах (у нас именно такая ситуация), могут устроить одних людей (по разным причинам - кто-то поймёт, что это необходимо, кто-то просто вздохнёт с облегчением, что война закончилась, не призовут на фронт, не будет обстрелов) и вызвать резкий протест у других (за что воевали, за что люди гибли).
В нас зараз не вересень 2014, коли наша армія була наполовину знищенна за два тижні, щоб підписувати Мінськ-3. Зе іноді каже правильні речі, що треба змусити рф до миру, тільки має на увазі "справедливий мир", тобто свій фантастичний мирний план. Поки що тільки Сибіга, неформально, вже погоджується, що вивід військ рф, для початку переговорів, це занадто. Коли Зе, нарешті, офіційно розродиться цією заявою, тоді вже можна буде підключати до примусу важковаговиків Індію і Китай, а гуртом і батька легше бити. Мені не дуже подобається, що Зеленський звільнив Залужного за "красиві очі" але навіть супердемократ Обама так звільнив трьох генералів в Афганістані, а з останнього взяв розписку, що той не буде балотуватись в президенти. Реал політік... Те, щр Зе змінив генералітет на своїх міньонів, має свої негативні наслідки, але і значно убезпечує від путчу, якщо все-таки, доведеться підписувати щось неприємне.
Сомневаюсь, что Сибига соглашался без ведома Зе. Соглашался неформально, официально пока, видимо, заявлять не считают возможным. Позиция Китая мне пока не очень понятна. В "заговор генералов" в Украине не очень верю, нет у нас такой традиции. Больше опасаюсь именно Майдана, бунта или стихийного выступления каких-то частей, как было в РФ с Пригожиным.