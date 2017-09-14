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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103071030810309103101031110312>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:12

  Mimohod написав:Я мабуть два рази буду постить на цьому форумі, бо перший раз мене труть не читаючи.

Наверное поменялся на ветке модератор))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:12

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:
за віконцем 100 тис сзч
десакралізований генерал потужний
днрівська вата в містах України яка піднімає голову
ви трохи гальмуєте, втім, це проф. очикуванно

Ви з цими сзч реально спілкуєтесь?)))
В мене поруч отакий сусід стоянку на придомовій території собі облаштовує...
Доброволець, з першого дня, героїчніше нікуди..., три місяці тому пішов після чергового поранення.

От він вам нареволюцінує))
Не гальмуйте.
Приймайте нову реальність.


нова реальність це Маск, ШІ, трансгуманізм
а не шароварні самураї-характерники у країні покинуту кружевними труселями
з вимираючим населенням
це країна Батьки Махно і Троцького, де ще є залишки носіїв вищої інденерної освіти, а не держиморд-генералів, хоч і в англійському костюмі
будете пручатись - ви же більш отримаєте по голові
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 жов, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

интересно, после войны также будут тереть сообщения, как сейчас :)
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:14

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Кто ж ещё года полтора назад тут с мегамарафона на нас, ухулянтов шо не помещаются в теплик, рычал 24/7/365?
вася с ровно, прохожий, трололо всех что упомнишь? вряд ли они поменяли точку зрения, просто перестали писать на этой ветке. Если не полностью то до 1-2% от былых времён. То есть вывод ИА что у людей изменилось настроение - из пальца. "Пропало желание писать" звучит точнее. Фриз не с проста пропал.

А может они уехали НА границу 91г?. Хотя наверное как патриоты уехали ЗА границу 91г. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:15

  detroytred написав:
  fox767676 написав:ховайтесь за пенсіонерство якщо що
бо британців-американців поруч не буде

Чому мені ховатися-то?
У вас є що пред'явити? Які проблеми, Давайте конкретно.
Не узагальнення якісь і ляля, а конкретно вкажіть.

Всі ви, коли доходить до конкретики, раптом зливаєтесь...
Може хоч ви хоч спробуєте?


1917
-Дядя , купи офицера
-Что я с ним делать буду ?
-Повесишь!
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:15

  fox767676 написав:
нова реальність це Маск, ШІ, трансгуманізм
а не шароварні самураї-характерники у країні покинуту кружевними труселями
це країна Батьки Махно і Троцького, де ще є залишки носіїв вищої інденерної освіти, а не держиморд-генералів, хоч і в англійському костюмі
будете пручатись - ви же більш отримаєте по голові

Бінго! В яблучко!

Але ви впустили головне: щоб їздили Тесли хлопчики отой літій ручонками, а ШІ))) добувають.

Тому фортеці і потрібні.
Захищати отой новий світ. Отой. Отам.
А фортецям та Ко поштукатурять і згодиться.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 жов, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:16

  Примат написав:интересно, после войны также будут тереть сообщения, как сейчас :)
После войны появится новая тема. Вспомните КОВИД, теперь война, далее ждёмс возращение Юрию Гагарина с братьями по разуму))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:17

  Игорь Алексеевич написав:А может они уехали НА границу 91г?. Хотя наверное как патриоты уехали ЗА границу 91г.
на других ветках они относительно присутствуют. хотаб например взялся учить меня физике
viewtopic.php?p=5775538#p5775538
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кароч, ни модель "крепость" ни модель "гуляй-поле" не предусматривает наличия армии пенсионеров, а умение пользоваться шуруповертом защитит вас от конкуренции с Chat GPT.
Делайте выводы :)
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:18

В Україні звільнили від мобілізації чоловіків віком до 25 років

https://babel.ua/news/111536-v-ukrajini ... o-25-rokiv
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 103071030810309103101031110312>
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