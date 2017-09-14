detroytred написав: за віконцем 100 тис сзч десакралізований генерал потужний днрівська вата в містах України яка піднімає голову ви трохи гальмуєте, втім, це проф. очикуванно
Ви з цими сзч реально спілкуєтесь?))) В мене поруч отакий сусід стоянку на придомовій території собі облаштовує... Доброволець, з першого дня, героїчніше нікуди..., три місяці тому пішов після чергового поранення.
От він вам нареволюцінує)) Не гальмуйте. Приймайте нову реальність.
нова реальність це Маск, ШІ, трансгуманізм а не шароварні самураї-характерники у країні покинуту кружевними труселями з вимираючим населенням це країна Батьки Махно і Троцького, де ще є залишки носіїв вищої інденерної освіти, а не держиморд-генералів, хоч і в англійському костюмі будете пручатись - ви же більш отримаєте по голові
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 жов, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Кто ж ещё года полтора назад тут с мегамарафона на нас, ухулянтов шо не помещаются в теплик, рычал 24/7/365?
вася с ровно, прохожий, трололо всех что упомнишь? вряд ли они поменяли точку зрения, просто перестали писать на этой ветке. Если не полностью то до 1-2% от былых времён. То есть вывод ИА что у людей изменилось настроение - из пальца. "Пропало желание писать" звучит точнее. Фриз не с проста пропал.
А может они уехали НА границу 91г?. Хотя наверное как патриоты уехали ЗА границу 91г.
fox767676 написав: нова реальність це Маск, ШІ, трансгуманізм а не шароварні самураї-характерники у країні покинуту кружевними труселями це країна Батьки Махно і Троцького, де ще є залишки носіїв вищої інденерної освіти, а не держиморд-генералів, хоч і в англійському костюмі будете пручатись - ви же більш отримаєте по голові
Бінго! В яблучко!
Але ви впустили головне: щоб їздили Тесли хлопчики отой літій ручонками, а ШІ))) добувають.
Тому фортеці і потрібні. Захищати отой новий світ. Отой. Отам. А фортецям та Ко поштукатурять і згодиться.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 жов, 2024 11:17, всього редагувалось 1 раз.