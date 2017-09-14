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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:20
lapay написав: ЛАД написав:
Почему пишу об этом. Не хотелось бы увидеть после перемирия на фронте гражданскую войну. Слишком много оружия на руках у людей. И слишком разные взгляды. Это хорошо видно даже на форуме.
Условия, на которые будут вынуждены пойти на переговорах (у нас именно такая ситуация), могут устроить одних людей (по разным причинам - кто-то поймёт, что это необходимо, кто-то просто вздохнёт с облегчением, что война закончилась, не призовут на фронт, не будет обстрелов) и вызвать резкий протест у других (за что воевали, за что люди гибли).
В нас зараз не вересень 2014, коли наша армія була наполовину знищенна за два тижні, щоб підписувати Мінськ-3.
Зе іноді каже правильні речі, що треба змусити рф до миру, тільки має на увазі "справедливий мир", тобто свій фантастичний мирний план. Поки що тільки Сибіга, неформально, вже погоджується, що вивід військ рф, для початку переговорів, це занадто. Коли Зе, нарешті, офіційно розродиться цією заявою, тоді вже можна буде підключати до примусу важковаговиків Індію і Китай, а гуртом і батька легше бити.
Мені не дуже подобається, що Зеленський звільнив Залужного за "красиві очі" але навіть супердемократ Обама так звільнив трьох генералів в Афганістані, а з останнього взяв розписку, що той не буде балотуватись в президенти. Реал політік... Те, щр Зе змінив генералітет на своїх міньонів, має свої негативні наслідки, але і значно убезпечує від путчу, якщо все-таки, доведеться підписувати щось неприємне.
Сомневаюсь, что Сибига соглашался без ведома Зе.
Соглашался неформально, официально пока, видимо, заявлять не считают возможным. Позиция Китая мне пока не очень понятна.
В "заговор генералов" в Украине не очень верю, нет у нас такой традиции. Больше опасаюсь именно Майдана, бунта или стихийного выступления каких-то частей, как было в РФ с Пригожиным.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:20
flyman написав:
за рік два братву зачистять конкуренти та інші силові структури
хто ж спорить? Рік два. Може 4.
Понятно , що зачистять .що явище врємєнне.
Та й дожити ще до післявоєнного періоду треба.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:20
выборы выборы. расширили перечень 1го сорта в надежде на их лояльность. потом придумают выборы в смартфоне и весь молодняк проголосует.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 09 жов, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:21
fox767676 написав:
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-Дядя , купи офицера
-Что я с ним делать буду ?
-Повесишь!
Оригінальний злив. Але злив.
Ні. Я не заперечую, що бунти можливі. Але бунти це короткочасно.
І явно не підвищують рівень життя.
Лише для душі))), так би мовити.
Ну тіштесь, мрійте.
Шанс, як в казіно виграти мільйон.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:21
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
А может они уехали НА границу 91г?. Хотя наверное как патриоты уехали ЗА границу 91г.
на других ветках они относительно присутствуют. хотаб например взялся учить меня физикеviewtopic.php?p=5775538#p5775538
Хотаб особый случай, его здесь уже не воспринимают. Скоро начнёт сам себе писать и отвечать))
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:25
Mimohod написав:
Кароч, ни модель "крепость" ни модель "гуляй-поле" не предусматривает наличия армии пенсионеров, а умение пользоваться шуруповертом защитит вас от конкуренции с Chat GPT.
Делайте выводы
Це ви поколінню, яке 90-ті відмінно знає, розповідаєте?
Як таргани... виживуть.
Ви краще іншим радьте. Молодим.
Тим, хто в самураї, не схоче.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:27
Игорь Алексеевич написав:
Хотаб особый случай, его здесь уже не воспринимают. Скоро начнёт сам себе писать и отвечать))
здесь так чтобы очень никого не воспринимают. У каждого своя точка зрения. Детроид считает что конфликт глобальный в то же время глобалисты нас регулярно кидают с помощью и оружием. Даже на 2е фото с ермаком ехать не захотели.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:28
Дюрі-бачі написав:
........
ЛАД написав:
Кто-то просто проголосует против Зеленского. Ну это ладно, вполне адекватная реакция в духе демократического общества. А кто-то устроит Майдан
Щось я думаю, що преЗЕдент буде тягнути по максимуму і з виборами і з відкриттям кордонів і з демобілізацією.
С открытием границ и демобилизацией - да.
С выборами вряд ли. Думаю, через 6-9 мес. после прекращения боевых действий выборы состоятся.
С демобилизацией особо затягивать не получится. Это не Союз. Если сейчас много сзч, то после прекращения боевых действий это приобретёт массовое явление, а наказывать не решатся, если даже сейчас не решаются.
Кстати, вы, если не ошибаюсь, писали, что у вас помидоры были чуть ли не по 15 грн.
У нас в этом году грунтовых практически не было - только мелкие сливки по 40 грн. Нормальные помидоры были только тепличные и ниже 50 грн не опускались. С огурцами та же история.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:30
Wirująświatła написав: Игорь Алексеевич написав:
Хотаб особый случай, его здесь уже не воспринимают. Скоро начнёт сам себе писать и отвечать))
здесь так чтобы очень никого не воспринимают. У каждого своя точка зрения. Детроид считает что конфликт глобальный в то же время глобалисты нас регулярно кидают с помощью и оружием. Даже на 2е фото с ермаком ехать не захотели.
Звичайне розходження думок по предмету обгорення.
А от оригінальніше, ніж те, що Ангелоід вважає, що негативні "вигадки" на особисту адресу - це прикольно, весело, ніхто не перевищить.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:31
UA написав:
Майдан 2014 организован олигархами. Пиней, Фирташем (газовиками) и Беней (Ренат потом вылез из лондонских кустов)
Класная получилась организация. Все персонажи или сидят или сидят за границей.
Нельзя так просто взять и купить себе революцию. Это исторический процесс роста сознания, благососотяния и прочей херни. Ну или деградации.
Революцию можно оседлать, можно увести в другое русло, но организовать не возможно. Сколько проплаченых митингов было в Киеве, что то набрало такой масштаб? Хер там. Мы все вспоминаем майдан, подраумеваем Киев, а ведь это происходило по всей Украине, и в Одессе и в Донецке и в Бобринце.
Ксати толстосумам всегда выгоднее договориться, чем воевать. Так что мимо.
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