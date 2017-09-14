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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10309103101031110312>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:32

  stm написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:
Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.
силовий тил захищає в першу чергу вершки. А тут будуть бити трубою по башці в темному підїзді і безліч бобиків не буде.) Вам здається що лічно ви ні причом, що будуть полки з ровівающимися по вітру знамьонамі і бити будуть тцк, депутатів. Різних кривосісь. А вас ж нема за що?)))

Флай не меньше книг читает, и, тоже разрядит обстановку, если даже подойдут )))

На Філах? Хіба група філіпінок: "вибєрі мєня, птіцу счастья завтрашньєго дня" і "целуй мєня вєздє, я вєдь взрослая ужє" (за $150 в місяць на життя)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2024 11:33, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:32

  detroytred написав:
  fox767676 написав:1917
-Дядя , купи офицера
-Что я с ним делать буду ?
-Повесишь!

Оригінальний злив. Але злив.

Ні. Я не заперечую, що бунти можливі. Але бунти це короткочасно.
І явно не підвищують рівень життя.
Лише для душі))), так би мовити.

Ну тіштесь, мрійте.
Шанс, як в казіно виграти мільйон.


мені бунти міліон років не потрібні
просто не хочу щоб простір варіантів скукожився до кріпацтва та бунту
я прогнозувати вмію краще середнього
так, зачинені після початку рпв на рік-два норм
поки не побудують фізичну стіну від світязьких озер до слобожанщини
і далі по сходу, півдню
Трамп любить стіни, Венц точнісенько підтвердив
там догнати 3-6 міс мобілізаціею під час рпв 20-45 рядових, 20-50 офіцерів
і поступово відкривати кордони по віку зверху вниз
ніяких самурайських, активістських культів
максимально інклюзивно "всі в одному човні, треба якось порузимітися"
інакше все піде по розкішниці, ніякі англосакси не спасуть
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 жов, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:34

  Mimohod написав:
  UA написав:Майдан 2014 организован олигархами. Пиней, Фирташем (газовиками) и Беней (Ренат потом вылез из лондонских кустов)

Класная получилась организация. Все персонажи или сидят или сидят за границей.
Нельзя так просто взять и купить себе революцию. Это исторический процесс роста сознания, благососотяния и прочей херни. Ну или деградации.
Революцию можно оседлать, можно увести в другое русло, но организовать не возможно. Сколько проплаченых митингов было в Киеве, что то набрало такой масштаб? Хер там. Мы все вспоминаем майдан, подраумеваем Киев, а ведь это происходило по всей Украине, и в Одессе и в Донецке и в Бобринце.
Ксати толстосумам всегда выгоднее договориться, чем воевать. Так что мимо.

Революція - це комплекс всіх складових. І організації, і "исторический процесс роста сознания, благососотяния и прочей херни".
Ви обидва праві.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:35

  Игорь Алексеевич написав:Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года.
И если на этом форуме уже нет такого оптимизма, да и на др. то же самое, то значит население готово к этим событиям?. Может не стоит тогда нам какой то особый план мира с дальнобойным оружием, а надо начинать разговаривать при каких условиях заканчивать войну, возможно даже с не очень хорошими условиями для нас?

РПВ із НАТО і ЄС на ПБ мене влаштовує
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:37

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:В Україні звільнили від мобілізації чоловіків віком до 25 років

https://babel.ua/news/111536-v-ukrajini ... o-25-rokiv

выборы выборы. расширили перечень 1го сорта в надежде на их лояльность. потом придумают выборы в смартфоне и весь молодняк проголосует.

Сначала Залужный что то сказал про 18-25. Слуги решили его перекричать.
Не поможет.
Выберут Арестовича с Чаплигой.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:38

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:І чим це заважає отим окупованим територіям виконувати функції фортець?

я про них что то писал? их как раз будут кормить, пока жив путин. А потом пошлют. 7 ярдов есть куда потратить кроме никому не нужных на рф 4х областей.

"Никто там оккупированные территории своими не считает" -- це про які?

Я про те і кажу: що вони потрібні. В якості фортець, дозорів.
І будуть потрібні і після смерті путла.

Як фортеці Ічкерія і фортеця Дагестан?
Фортецям треба оплачувати за фортифікаційні послуги.
Фортець багато, в дефолт-сіті одне.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:39

  jump написав:..........
Станом на п’ятницю, 4 жовтня, 196 осіб з усієї Європи подали заявки до добровольчого Українського легіону в польському Любліні
https://espreso.tv/svit-do-ukrainskogo- ... brovoltsiv

9 липня міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців, які перебувають у країнах ЄС, і закликав добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ.

Вы меня опередили. :) Я, правда, читал другой источник - https://bin.ua/news/politics/political/320402-majzhe-dvisti-gromadyan-ukrayini-z-usiyeyi.html
"Ми бачимо великий інтерес до цієї ініціативи серед наших громадян. Точні цифри можна дізнатися тут, у Міністерстві національної оборони, але можу сказати, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, заявки з усієї Європи подали 196 осіб", - сказав він.
........
"Ви можете прийти, подивитися, який це має вигляд, дізнатися про умови та суму договору, права та обов'язки, а також обговорити свої сумніви з персоналом. У легіоні є фінансова винагорода, можна спокійно перетнути кордон, щоб повернутися у відпустки та ротації. Причому на пункті можуть зареєструватися люди від 18 років і старші, а не 25 - адже це мобілізаційний вік в Україні", - пояснив Куц.

Добровольці можуть підписати договір і пройти медичне обстеження, щоб перевірити, чи дозволяє їхнє здоров'я виконувати цю роботу.

"Потім увесь підрозділ, до якого направлена людина, проходить військову підготовку, організовану Міністерством національної оборони Польщі. Після чого екіпірується і відправляється на фронт на час дії контракту. Потім знову повертається", - деталізував консул.

Він також наголосив, що чинні правила не дозволяють вербувати будь-кого, окрім громадян України.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:42

  fox767676 написав:просто не хочу щоб простір варіантів скукожився до кріпацтва та бунту

Так а штукатурка навіщо????
Звісно ніякої кндри тут не буде...

Все буде красиво...
Але звиняйте, коли грошей нема (а їх не буде!!!!) на відповідні реально розвинені проекти, то буде поштукатурена економна фортеця.
З пропагандою... Самураїв. З наслоєннням штукатурки аля лгбт та ін. демціностей.

Попит. Попит від Заходу на Україну на що? Що Заходу треба? Від України? В глобальному світі. В глобальному демократичному ринку.
В ринку що керує?
Правильно - попит.

Тому фортеця..
Ще й самокупна))) Самодостатня. Для. Фортеці.
Єкономварьянт.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:44

  Игорь Алексеевич написав:Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г.
Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года.
И если на этом форуме уже нет такого оптимизма, да и на др. то же самое, то значит население готово к этим событиям?. Может не стоит тогда нам какой то особый план мира с дальнобойным оружием, а надо начинать разговаривать при каких условиях заканчивать войну, возможно даже с не очень хорошими условиями для нас?

Все пишушие тут +- остались при своем мнении.
Раньше модерация в момент терла логичные и разумные посты, оставляя исключительно марафон стайл.
Сейчас четь меньше трет.
Думаю модерация немного понимает, что сейчас она вне игры со своей неразумной цензурой.
Или превратится в форум 5 страусов - маргиналов.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:45

И ещё.
Вчера обсуждали 6 млн. не обновивших данные.
Ссылку давал jump.
  jump написав:Нардепи пропонують 50% знижки на штраф за невчасне оновлення даних :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... koristatis
За підрахунками парламентарів, понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої дані або не зробили цього у визначений законодавством термін.
..........

Можно ли доверять парламентарям, каждый решает сам.
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