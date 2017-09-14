flyman написав: Дик, на силовий тил іде більше бюджету, так що не потрібно ляляля, борзих заспокоять/ізолюють від небезпечного суспільства.
силовий тил захищає в першу чергу вершки. А тут будуть бити трубою по башці в темному підїзді і безліч бобиків не буде.) Вам здається що лічно ви ні причом, що будуть полки з ровівающимися по вітру знамьонамі і бити будуть тцк, депутатів. Різних кривосісь. А вас ж нема за що?)))
Флай не меньше книг читает, и, тоже разрядит обстановку, если даже подойдут )))
На Філах? Хіба група філіпінок: "вибєрі мєня, птіцу счастья завтрашньєго дня" і "целуй мєня вєздє, я вєдь взрослая ужє" (за $150 в місяць на життя)
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2024 11:33, всього редагувалось 3 разів.
fox767676 написав:1917 -Дядя , купи офицера -Что я с ним делать буду ? -Повесишь!
Оригінальний злив. Але злив.
Ні. Я не заперечую, що бунти можливі. Але бунти це короткочасно. І явно не підвищують рівень життя. Лише для душі))), так би мовити.
Ну тіштесь, мрійте. Шанс, як в казіно виграти мільйон.
мені бунти міліон років не потрібні просто не хочу щоб простір варіантів скукожився до кріпацтва та бунту я прогнозувати вмію краще середнього так, зачинені після початку рпв на рік-два норм поки не побудують фізичну стіну від світязьких озер до слобожанщини і далі по сходу, півдню Трамп любить стіни, Венц точнісенько підтвердив там догнати 3-6 міс мобілізаціею під час рпв 20-45 рядових, 20-50 офіцерів і поступово відкривати кордони по віку зверху вниз ніяких самурайських, активістських культів максимально інклюзивно "всі в одному човні, треба якось порузимітися" інакше все піде по розкішниці, ніякі англосакси не спасуть
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 09 жов, 2024 11:40, всього редагувалось 1 раз.
UA написав:Майдан 2014 организован олигархами. Пиней, Фирташем (газовиками) и Беней (Ренат потом вылез из лондонских кустов)
Класная получилась организация. Все персонажи или сидят или сидят за границей. Нельзя так просто взять и купить себе революцию. Это исторический процесс роста сознания, благососотяния и прочей херни. Ну или деградации. Революцию можно оседлать, можно увести в другое русло, но организовать не возможно. Сколько проплаченых митингов было в Киеве, что то набрало такой масштаб? Хер там. Мы все вспоминаем майдан, подраумеваем Киев, а ведь это происходило по всей Украине, и в Одессе и в Донецке и в Бобринце. Ксати толстосумам всегда выгоднее договориться, чем воевать. Так что мимо.
Революція - це комплекс всіх складових. І організації, і "исторический процесс роста сознания, благососотяния и прочей херни". Ви обидва праві.
Игорь Алексеевич написав:Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г. Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года. И если на этом форуме уже нет такого оптимизма, да и на др. то же самое, то значит население готово к этим событиям?. Может не стоит тогда нам какой то особый план мира с дальнобойным оружием, а надо начинать разговаривать при каких условиях заканчивать войну, возможно даже с не очень хорошими условиями для нас?
"Ми бачимо великий інтерес до цієї ініціативи серед наших громадян. Точні цифри можна дізнатися тут, у Міністерстві національної оборони, але можу сказати, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, заявки з усієї Європи подали 196 осіб", - сказав він. ........ "Ви можете прийти, подивитися, який це має вигляд, дізнатися про умови та суму договору, права та обов'язки, а також обговорити свої сумніви з персоналом. У легіоні є фінансова винагорода, можна спокійно перетнути кордон, щоб повернутися у відпустки та ротації. Причому на пункті можуть зареєструватися люди від 18 років і старші, а не 25 - адже це мобілізаційний вік в Україні", - пояснив Куц.
Добровольці можуть підписати договір і пройти медичне обстеження, щоб перевірити, чи дозволяє їхнє здоров'я виконувати цю роботу.
"Потім увесь підрозділ, до якого направлена людина, проходить військову підготовку, організовану Міністерством національної оборони Польщі. Після чого екіпірується і відправляється на фронт на час дії контракту. Потім знову повертається", - деталізував консул.
Він також наголосив, що чинні правила не дозволяють вербувати будь-кого, окрім громадян України.
fox767676 написав:просто не хочу щоб простір варіантів скукожився до кріпацтва та бунту
Так а штукатурка навіщо???? Звісно ніякої кндри тут не буде...
Все буде красиво... Але звиняйте, коли грошей нема (а їх не буде!!!!) на відповідні реально розвинені проекти, то буде поштукатурена економна фортеця. З пропагандою... Самураїв. З наслоєннням штукатурки аля лгбт та ін. демціностей.
Попит. Попит від Заходу на Україну на що? Що Заходу треба? Від України? В глобальному світі. В глобальному демократичному ринку. В ринку що керує? Правильно - попит.
Тому фортеця.. Ще й самокупна))) Самодостатня. Для. Фортеці. Єкономварьянт.
Игорь Алексеевич написав:Заходил на этот форум не часто. Обычно как только писал, что нам не одержать победу с рашей на поле боя и придётся расстаться с некот. территолриями, то моментом чел. 10 как псы кидались и отстаивали границы 91г. Сегодня уже второй день нахожусь на форуме и пишу то же самое и уже настроение у всех не в духе 23года и не в духе тер. 91года. И если на этом форуме уже нет такого оптимизма, да и на др. то же самое, то значит население готово к этим событиям?. Может не стоит тогда нам какой то особый план мира с дальнобойным оружием, а надо начинать разговаривать при каких условиях заканчивать войну, возможно даже с не очень хорошими условиями для нас?
Все пишушие тут +- остались при своем мнении. Раньше модерация в момент терла логичные и разумные посты, оставляя исключительно марафон стайл. Сейчас четь меньше трет. Думаю модерация немного понимает, что сейчас она вне игры со своей неразумной цензурой. Или превратится в форум 5 страусов - маргиналов.
И ещё. Вчера обсуждали 6 млн. не обновивших данные. Ссылку давал jump.
jump написав:Нардепи пропонують 50% знижки на штраф за невчасне оновлення даних https://focus.ua/uk/voennye-novosti/671 ... koristatis За підрахунками парламентарів, понад 6 млн військовозобов'язаних громадян не уточнили свої дані або не зробили цього у визначений законодавством термін. ..........
Можно ли доверять парламентарям, каждый решает сам.