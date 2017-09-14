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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10309103101031110312

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:47

  detroytred написав:
  Mimohod написав:
  UA написав:Майдан 2014 организован олигархами. Пиней, Фирташем (газовиками) и Беней (Ренат потом вылез из лондонских кустов)

Класная получилась организация. Все персонажи или сидят или сидят за границей.
Нельзя так просто взять и купить себе революцию. Это исторический процесс роста сознания, благососотяния и прочей херни. Ну или деградации.
Революцию можно оседлать, можно увести в другое русло, но организовать не возможно. Сколько проплаченых митингов было в Киеве, что то набрало такой масштаб? Хер там. Мы все вспоминаем майдан, подраумеваем Киев, а ведь это происходило по всей Украине, и в Одессе и в Донецке и в Бобринце.
Ксати толстосумам всегда выгоднее договориться, чем воевать. Так что мимо.

Революція - це комплекс всіх складових. І організації, і "исторический процесс роста сознания, благососотяния и прочей херни".
Ви обидва праві.

В любом случае финансово это стоило сущие копейки. Волонтеры тех времен квартиры себе на покупали, бабло не отмывали и работали за идею, а не за процент. Даже не знаю, как олигархи могли повлиять на процесс финансово? Неанонимно задонатиить? :lol:
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:47

  flyman написав:Як фортеці Ічкерія і фортеця Дагестан?
Фортецям треба оплачувати за фортифікаційні послуги.
Фортець багато, в дефолт-сіті одне.

))
А навіщо нам багато сплачувати-то?
В України є альтернатива, окрім захищатися від оркостану?

Тому. Нам. Сплачують. Лише, щоб не програли, не впали.
За таким тарифом і продовжать далі.

А надай Україні парасольку НАТО, то що?
Да Україна тоді скаже Заходу: захищайте мене...

*Сама сама..." (с) к-ф Вокзал для двох

Чечням же сплачують, щоб не воювали проти оркостану...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:50

  UA написав:Выберут Арестовича
арестович будет делать карьеру в рф, 90% его аудитории оттуда. В том отечестве нет пророка, был навальный и того убили. А пророк народу нужен.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:РПВ із НАТО і ЄС на ПБ мене влаштовує

Нехай пан задзвонить в кремль і домовиться :)
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:52

  detroytred написав:
  flyman написав:Як фортеці Ічкерія і фортеця Дагестан?
Фортецям треба оплачувати за фортифікаційні послуги.
Фортець багато, в дефолт-сіті одне.

))
А навіщо нам багато сплачувати-то?
В України є альтернатива, окрім захищатися від оркостану?

Тому. Нам. Сплачують. Лише, щоб не програли, не впали.
За таким тарифом і продовжать далі.

А надай Україні парасольку НАТО, то що?
Да Україна тоді скаже Заходу: захищайте мене...

*Сама сама..." (с) к-ф Вокзал для двох

Чечням же сплачують, щоб не воювали проти оркостану...


когда они сами должны предлагать нам помощь, если заинтересованы. А по факту? мы выпрашиваем, а орбан блокирует. Опять шо-то не клеится в вашей модели мира. Деньги чечням включены в бюджет и рамзан ничего не выпрашивает на коленях, а Силуанов ничего не блокирует
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 11:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:когда они сами должны предлагать нам помощь, если заинтересованы. А по факту мы выпрашиваем, а орбан блокирует. Опять шо-то не клеится в вашей модели мира.
Орбан от войны по итогу будет иметь самые вкусные плюшки.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:56

  Mimohod написав:
  UA написав:Майдан 2014 организован олигархами. Пиней, Фирташем (газовиками) и Беней (Ренат потом вылез из лондонских кустов)

Класная получилась организация. Все персонажи или сидят или сидят за границей.
Нельзя так просто взять и купить себе революцию. Это исторический процесс роста сознания, благососотяния и прочей херни. Ну или деградации.
Революцию можно оседлать, можно увести в другое русло, но организовать не возможно. Сколько проплаченых митингов было в Киеве, что то набрало такой масштаб? Хер там. Мы все вспоминаем майдан, подраумеваем Киев, а ведь это происходило по всей Украине, и в Одессе и в Донецке и в Бобринце.
Ксати толстосумам всегда выгоднее договориться, чем воевать. Так что мимо.

Я не утверждаю что люди стоявшие на Майдане получали за это деньги. 99,9% были там безкорисно по убеждениям.
Говорят, Саша стоматолог был не договороспособный.
Сказал Курченко будет толстосумом №1.
Юра Енакиевских получит свой жирный кусок мяса.
Ренат и стародонецкий клан при деле.
Остальные нах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 11:58

Флай
По суті отим газом па 50 та ін. оркостан і сплачував Україні, щоб не була проти оркостану..

Потім одна сторона почала піднімати вимоги, інша збільшувати тариф...
Довийо-ся... Обидві.
А там і історичний процес РГ дозрів.
Вибір. Після багатовекторності.

Тепер вибір зроблений..
Інші умови.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Даже не знаю, как олигархи могли повлиять на процесс финансово? Неанонимно задонатиить?

підігрити хурналістів,активістів, танцюристів, співаків, "експертне середовище"
ті активісти кому забули задонатии , як Монтян, дуже образилися, побігли на антимайдан
fox767676
 
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