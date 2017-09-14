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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:47
flyman написав:
Як фортеці Ічкерія і фортеця Дагестан?
Фортецям треба оплачувати за фортифікаційні послуги.
Фортець багато, в дефолт-сіті одне.
))
А навіщо нам багато сплачувати-то?
В України є альтернатива, окрім захищатися від оркостану?
Тому. Нам. Сплачують. Лише, щоб не програли, не впали.
За таким тарифом і продовжать далі.
А надай Україні парасольку НАТО, то що?
Да Україна тоді скаже Заходу: захищайте мене...
*Сама сама..." (с) к-ф Вокзал для двох
Чечням же сплачують, щоб не воювали проти оркостану...
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:50
UA написав:
Выберут Арестовича
арестович будет делать карьеру в рф, 90% его аудитории оттуда. В том отечестве нет пророка, был навальный и того убили. А пророк народу нужен.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:52
detroytred написав: flyman написав:
Як фортеці Ічкерія і фортеця Дагестан?
Фортецям треба оплачувати за фортифікаційні послуги.
Фортець багато, в дефолт-сіті одне.
))
А навіщо нам багато сплачувати-то?
В України є альтернатива, окрім захищатися від оркостану?
Тому. Нам. Сплачують. Лише, щоб не програли, не впали.
За таким тарифом і продовжать далі.
А надай Україні парасольку НАТО, то що?
Да Україна тоді скаже Заходу: захищайте мене...
*Сама сама..." (с) к-ф Вокзал для двох
Чечням же сплачують, щоб не воювали проти оркостану...
когда они сами должны предлагать нам помощь, если заинтересованы. А по факту? мы выпрашиваем, а орбан блокирует. Опять шо-то не клеится в вашей модели мира. Деньги чечням включены в бюджет и рамзан ничего не выпрашивает на коленях, а Силуанов ничего не блокирует
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 09 жов, 2024 11:56, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:54
Wirująświatła написав:
когда они сами должны предлагать нам помощь, если заинтересованы. А по факту мы выпрашиваем, а орбан блокирует. Опять шо-то не клеится в вашей модели мира.
Орбан от войны по итогу будет иметь самые вкусные плюшки.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:56
Mimohod написав: UA написав:
Майдан 2014 организован олигархами. Пиней, Фирташем (газовиками) и Беней (Ренат потом вылез из лондонских кустов)
Класная получилась организация. Все персонажи или сидят или сидят за границей.
Нельзя так просто взять и купить себе революцию. Это исторический процесс роста сознания, благососотяния и прочей херни. Ну или деградации.
Революцию можно оседлать, можно увести в другое русло, но организовать не возможно. Сколько проплаченых митингов было в Киеве, что то набрало такой масштаб? Хер там. Мы все вспоминаем майдан, подраумеваем Киев, а ведь это происходило по всей Украине, и в Одессе и в Донецке и в Бобринце.
Ксати толстосумам всегда выгоднее договориться, чем воевать. Так что мимо.
Я не утверждаю что люди стоявшие на Майдане получали за это деньги. 99,9% были там безкорисно по убеждениям.
Говорят, Саша стоматолог был не договороспособный.
Сказал Курченко будет толстосумом №1.
Юра Енакиевских получит свой жирный кусок мяса.
Ренат и стародонецкий клан при деле.
Остальные нах.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 11:58
Флай
По суті отим газом па 50 та ін. оркостан і сплачував Україні, щоб не була проти оркостану..
Потім одна сторона почала піднімати вимоги, інша збільшувати тариф...
Довийо-ся... Обидві.
А там і історичний процес РГ дозрів.
Вибір. Після багатовекторності.
Тепер вибір зроблений..
Інші умови.
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detroytred
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:00
Mimohod написав:
Даже не знаю, как олигархи могли повлиять на процесс финансово? Неанонимно задонатиить?
підігрити хурналістів,активістів, танцюристів, співаків, "експертне середовище"
ті активісти кому забули задонатии , як Монтян, дуже образилися, побігли на антимайдан
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:02
Wirująświatła написав: detroytred написав: flyman написав:
Як фортеці Ічкерія і фортеця Дагестан?
Фортецям треба оплачувати за фортифікаційні послуги.
Фортець багато, в дефолт-сіті одне.
))
А навіщо нам багато сплачувати-то?
В України є альтернатива, окрім захищатися від оркостану?
Тому. Нам. Сплачують. Лише, щоб не програли, не впали.
За таким тарифом і продовжать далі.
А надай Україні парасольку НАТО, то що?
Да Україна тоді скаже Заходу: захищайте мене...
*Сама сама..." (с) к-ф Вокзал для двох
Чечням же сплачують, щоб не воювали проти оркостану...
когда они сами должны предлагать нам помощь, если заинтересованы. А по факту? мы выпрашиваем, а орбан блокирует. Опять шо-то не клеится в вашей модели мира. Деньги чечням включены в бюджет и рамзан ничего не выпрашивает на коленях, а Силуанов ничего не блокирует
Прочитайте ще раз.
В тексті ж вказано різницю між Україною і Чечнею.
Україні Захід -- щоб воювала. За Захід.
Чечні рфія -- щоб не воювала. Проти рфії.
З.и. нам і пропонують допомогу.
Але рівня, щоб не програли.
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detroytred
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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:03
detroytred написав:
щоб не програли.
и шо выигрываем?
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