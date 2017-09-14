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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10308103091031010311>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:04

  fox767676 написав:
  detroytred написав:
  fox767676 написав:1917
-Дядя , купи офицера
-Что я с ним делать буду ?
-Повесишь!

Оригінальний злив. Але злив.

Ні. Я не заперечую, що бунти можливі. Але бунти це короткочасно.
І явно не підвищують рівень життя.
Лише для душі))), так би мовити.

Ну тіштесь, мрійте.
Шанс, як в казіно виграти мільйон.

...
я прогнозувати вмію краще середнього
...

И при этом сидеть на пороховой бочке со словами "ну, авось и не взорвется"? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:10

  Mimohod написав:
Та да, кажеться выдает detroytred желаемое за действительное.
Задача сейчас на переходном этапе красиво слить Украину под рашу, снять санкции и тем самым дать импульс мировой торговле и уделать на этом Китай и Индию, которые слишком много о себе возомнили.
Гипотетически можно рассмотреть модель "Монастырь". Эдакий анклав Брастсва Стали. Только тут нужно же идею красивую и объеденяющую внедрить. Модель "Гуляй-поле" как то естественней.


Нііт. (на мій погляд))
Мета ТРОХИ підрізати жирного кабанчика Європу у таких фахівців, як Штати та Британія, дуже актуальна.
Імпульс це їм дає дуже потужний.
Тому. Україну. Повністю. Апріорі. Не зілл'ють.

Була б мета злити, давно б злили.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:14

  Mimohod написав:красиво слить Украину под рашу,
бездонная бочка еще больше придушит ее бюджет. Если и есть пресловутое противостояние Запад-рф то слить Украину - наилучшее решение. Запад перестает лить бабки и может усилить оборону, рф наоборот.

Я всё же считаю противостояния нет, в 2022 там ещё были разные мнения, но теперь твёрдо решили Украина в ЕС не нужна. Сейчас обсуждаются варианты как это красиво оформить. Поэтому саммиты в нашу поддержку "не на часі".

Возможно несколько стран гарантов введут в Запорожскую/Херсонскую области миротворцев, которых постепенно заменят русские войска. Тогда мир и капитуляции вроде нет, миротворцы остались, можно под флагом ООН, а Украину слили.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 12:25, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:20

  Mimohod написав:
  katso написав:И как интересно, раскройте Вашу мысль. Что такого нового сделал Янык что до него не делали другие - Кравчук, Кучма? Что он вообще сделал, ну кроме отжимания бизнеса у других таких же олигархов, которых и в живую-то никто никогда не видел?

Мы очень хотели в ЕС. Нам Ющ обещал, потом Янык обещал, потом в наглую кинул. Это ключевая ошибка, надо было просто выпустить пар в Европу, упростить пересечение границы максимально, наобещать с три короба. Но крепкий хозяйственник оказался плохим политиком.

Яник не кинув, йому просто ЄС не дала бабла, замісць цього виставила вимоги про європейські цінності і боротьбу з корупцією, а РФ дала, і цінності не потрібно було змінювати.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:26

  detroytred написав:
  fox767676 написав:наївно, наївно
тоді вже не по Дніпру буде, і навіть не по Збручу
досить вже несамураїв принижувати, пане полковник тилу
бо скінчиться як 100 років тому
у кращому випадку готельним швйецаром підете в еміграції
і не таким самураям холку ламали
ваш ссикливий генера з лондону ще на собі відчує

Пусте донкіхотство.

За віконцем інше.
Вже є.

Що інше, Пн. Корея в центрі Європи оплачена податками виборців старих демократій? Рилі? Це вже вийшла оновлена методичка, чи ще з старої? Бюргер в Мюнхені буде давитися сосикою: що занахшайзе?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:31

  detroytred написав:
  Mimohod написав:
Та да, кажеться выдает detroytred желаемое за действительное.
Задача сейчас на переходном этапе красиво слить Украину под рашу, снять санкции и тем самым дать импульс мировой торговле и уделать на этом Китай и Индию, которые слишком много о себе возомнили.
Гипотетически можно рассмотреть модель "Монастырь". Эдакий анклав Брастсва Стали. Только тут нужно же идею красивую и объеденяющую внедрить. Модель "Гуляй-поле" как то естественней.


Нііт. (на мій погляд))
Мета ТРОХИ підрізати жирного кабанчика Європу у таких фахівців, як Штати та Британія, дуже актуальна.
Імпульс це їм дає дуже потужний.
Тому. Україну. Повністю. Апріорі. Не зілл'ють.

Була б мета злити, давно б злили.

Тоді було ще не на часі.
Тепер вже можна.
Економічний урон раші вже нанесено максимально можливий, більше в поточній парадигмі наненсти неможливо. Матеріально-технічній також, старе озброєння вибито, але нового вистачає для підтримки поточного стану і виробництво росте.
Нові прийоми ведення конвекційної війни вже відпрацьовані, треба переходити до аналізу та впровадженню в армії світу. Нового прориву типу "винайти порох" вже ніхто не очикує, такої зірки поля бою як "FPV" мабуть на цю війну достатньо.
Що ше можна видавити з продовження війни?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:42

  fox767676 написав:
  Mimohod написав:Даже не знаю, как олигархи могли повлиять на процесс финансово? Неанонимно задонатиить?

підігрити хурналістів,активістів, танцюристів, співаків, "експертне середовище"
ті активісти кому забули задонатии , як Монтян, дуже образилися, побігли на антимайдан

Значить Янику треба було купляти талановитих митців, а не продажних :) Це дорого, але того варте.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:44

  detroytred написав:Хто з світових гравців не заперечує політиці Зе, видно неозброєним оком))

президенти Наташа Пірц-Мусар зі Словенії, Яков Мілатович з Чорногорії та Вйоса Османі з Косова, а також прем'єр-міністри Кіріакос Міцотакіс з Греції, Дімітар Главчев з Болгарії, Еді Рама з Албанії, Християн Міцкоський з Північної Македонії та Боряна Крісто з Боснії і Герцеговини.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 13:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:48

  detroytred написав:
  Mimohod написав:
Та да, кажеться выдает detroytred желаемое за действительное.
Задача сейчас на переходном этапе красиво слить Украину под рашу, снять санкции и тем самым дать импульс мировой торговле и уделать на этом Китай и Индию, которые слишком много о себе возомнили.
Гипотетически можно рассмотреть модель "Монастырь". Эдакий анклав Брастсва Стали. Только тут нужно же идею красивую и объеденяющую внедрить. Модель "Гуляй-поле" как то естественней.


Нііт. (на мій погляд))
Мета ТРОХИ підрізати жирного кабанчика Європу у таких фахівців, як Штати та Британія, дуже актуальна.
Імпульс це їм дає дуже потужний.
Тому. Україну. Повністю. Апріорі. Не зілл'ють.

Була б мета злити, давно б злили.

Прям теорія глобальної закулісної змови: "кожен суб'єкт геополітики хоче під$рати іншому". Бінго.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:51

  detroytred написав:Була б мета злити, давно б злили.
цель не просто слить, а слить под флагом большого перемирия и дружбы всех народов. А это уже не просто. Нужно медленное поражение и большое шоу после него. Типа путин, Шольц, Трамп и кто то от Украины что-то подписывают, жмут руки и довольные/накормленные дают хвалебные оценки друг другу. Со стороны выглядит как победа демократии. Зеленский со своими кордонами 91 в эту формулу не вписывается, а Конституция на паузе. Возможно в этом загвоздка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 12:56, всього редагувалось 2 разів.
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  #<1 ... 10308103091031010311>
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