detroytred написав:Справа в Європі. Це у неї на кордоні війна (нестабільність). Це на неї Штати і бріти вішають тягар допомоги.
Виходить, що Штати послаблюють свого союзника Європу і посилюють Китай та Індію. Нож у спину, і ти Брут і т.ін. Херня
я ж говорю не клется "союзничество" с тем как нас прокидывают. Украина для Запада как бельмо. Бросить нехорошо, может начаться махновщина. И вливать 3й год по 40 ярдов в год тоже никто не хочет. Как стало ясно что в ЕС Украина не нужна, смысл войны для Запада поменялся на противоположный. Уже никто не защищает демократию и европейские ценности (как помните в 2022). Да и смешно страна с самой топовой коррупцией в мире вдруг защищает европейские ценности.
Остается вариант отдать рф при условии никаких серых зон, народных республик и махновщин.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 13:23, всього редагувалось 1 раз.
20 жовтня 2016 року під час круглого столу в Івано-Франківську, присвяченому захисту прав і свобод переселенців на Прикарпатті, Дроздов назвав внутрішніх переселенців «втікачами», «гостями» та винуватцями війни. Ця заява, що розпалює ворожнечу між мешканцями сходу і заходу України, обурила присутніх на круглому столі донеччан та луганців[6].
26 жовтня 2019 року у програмі «Рандеву» на 5-му каналі порівняв жителів тимчасово окупованих територій Донбасу з парнокопитними тваринами[19].
25 липня, під час війни на сході України, виступив із підтримкою ініціативи «Мобілізація = Геноцид» і закликав українців об'єднуватись проти мобілізації кого-небудь, крім добровольців і професійних силовиків, до лав української армії
Разбирать само видео не стал, оно того не заслуживает. Та же идея о "плохом юге и востоке". Но что интересно, политика РФ на оккупированных территория рассматривается Дроздовым как образец. И он практически призывает, чтобы на деоккупированных территориях Украина вела себя так же. Крайности сходятся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 жов, 2024 13:22, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Була б мета злити, давно б злили.
цель не просто слить, а слить под флагом большого перемирия и дружбы всех народов. А это уже не просто. Нужно медленное поражение и большое шоу после него. Типа путин, Шольц, Трамп и кто то от Украины что-то подписывают, жмут руки и довольные/накормленные дают хвалебные оценки друг другу. Со стороны выглядит как победа демократии. Зеленский со своими кордонами 91 в эту формулу не вписывается, а Конституция на паузе. Возможно в этом загвоздка.
Загвоздка в тому, що за Зе (за його політикою Перемоги) апріорі повинен стояти хоч один великий світовий гравець. Це моя думка.
Всі наші різні політики, політичні сили шукають, находять підтримку з боку різних світових гравців. Без цього ніяк. Бо конкуренти затопчуть.
Тобто Зе вписується. Ще й як. Тільки не до тих, хто з ним не згоден. Хто з світових гравців не заперечує політиці Зе, видно неозброєним оком))
detroytred написав:Хто з світових гравців не заперечує політиці Зе, видно неозброєним оком))
президенти Наташа Пірц-Мусар зі Словенії, Яков Мілатович з Чорногорії та Вйоса Османі з Косова, а також прем'єр-міністри Кіріакос Міцотакіс з Греції, Дімітар Главчев з Болгарії, Еді Рама з Албанії, Християн Міцкоський з Північної Македонії та Боряна Крісто з Боснії і Герцеговини.
критерий выборки очень простой - деньги на поддержку Украины. Сколько денег нам прислали Албания и южная Македония, Босния и Герцеговина?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Хто з світових гравців не заперечує політиці Зе, видно неозброєним оком))
президенти Наташа Пірц-Мусар зі Словенії, Яков Мілатович з Чорногорії та Вйоса Османі з Косова, а також прем'єр-міністри Кіріакос Міцотакіс з Греції, Дімітар Главчев з Болгарії, Еді Рама з Албанії, Християн Міцкоський з Північної Македонії та Боряна Крісто з Боснії і Герцеговини.
Світові гравці?)))
А хто за кожним цим дрібним гравцем стоїть... Основним патроном. В кожного свій патронат. Можливо і декілька патронів. І. Моральна підтримка теж важлива. Для картинко. А далі *сама сама...*.