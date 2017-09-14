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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103091031010311103121031310314>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:19

  Mimohod написав:
  detroytred написав:Справа в Європі. Це у неї на кордоні війна (нестабільність).
Це на неї Штати і бріти вішають тягар допомоги.

Виходить, що Штати послаблюють свого союзника Європу і посилюють Китай та Індію.
Нож у спину, і ти Брут і т.ін.
Херня

я ж говорю не клется "союзничество" с тем как нас прокидывают. Украина для Запада как бельмо. Бросить нехорошо, может начаться махновщина. И вливать 3й год по 40 ярдов в год тоже никто не хочет. Как стало ясно что в ЕС Украина не нужна, смысл войны для Запада поменялся на противоположный. Уже никто не защищает демократию и европейские ценности (как помните в 2022). Да и смешно страна с самой топовой коррупцией в мире вдруг защищает европейские ценности.

Остается вариант отдать рф при условии никаких серых зон, народных республик и махновщин.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 13:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:21

  Schmit написав:[youtube]HaqQ43o_5Bg...

Видео от Остапа Дроздова.
20 жовтня 2016 року під час круглого столу в Івано-Франківську, присвяченому захисту прав і свобод переселенців на Прикарпатті, Дроздов назвав внутрішніх переселенців «втікачами», «гостями» та винуватцями війни. Ця заява, що розпалює ворожнечу між мешканцями сходу і заходу України, обурила присутніх на круглому столі донеччан та луганців[6].

26 жовтня 2019 року у програмі «Рандеву» на 5-му каналі порівняв жителів тимчасово окупованих територій Донбасу з парнокопитними тваринами[19].


25 липня, під час війни на сході України, виступив із підтримкою ініціативи «Мобілізація = Геноцид» і закликав українців об'єднуватись проти мобілізації кого-небудь, крім добровольців і професійних силовиків, до лав української армії


http://surl.li/tuxdaa
Хватит цитат или ещё надо?

Разбирать само видео не стал, оно того не заслуживает. Та же идея о "плохом юге и востоке". Но что интересно, политика РФ на оккупированных территория рассматривается Дроздовым как образец. И он практически призывает, чтобы на деоккупированных территориях Украина вела себя так же. Крайности сходятся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 09 жов, 2024 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:22

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Була б мета злити, давно б злили.
цель не просто слить, а слить под флагом большого перемирия и дружбы всех народов. А это уже не просто. Нужно медленное поражение и большое шоу после него. Типа путин, Шольц, Трамп и кто то от Украины что-то подписывают, жмут руки и довольные/накормленные дают хвалебные оценки друг другу. Со стороны выглядит как победа демократии. Зеленский со своими кордонами 91 в эту формулу не вписывается, а Конституция на паузе. Возможно в этом загвоздка.

Загвоздка в тому, що за Зе (за його політикою Перемоги) апріорі повинен стояти хоч один великий світовий гравець.
Це моя думка.

Всі наші різні політики, політичні сили шукають, находять підтримку з боку різних світових гравців.
Без цього ніяк. Бо конкуренти затопчуть.

Тобто Зе вписується. Ще й як.
Тільки не до тих, хто з ним не згоден.
Хто з світових гравців не заперечує політиці Зе, видно неозброєним оком))
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:24

  Mimohod написав:
  detroytred написав:Справа в Європі. Це у неї на кордоні війна (нестабільність).
Це на неї Штати і бріти вішають тягар допомоги.

Виходить, що Штати послаблюють свого союзника Європу і посилюють Китай та Індію.
Нож у спину, і ти Брут і т.ін.
Херня

Звичайна. Банальна. Конкуренція.
Цілком нормальна.

Нічого особистого, просто бізнес..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:25

  detroytred написав:Хто з світових гравців не заперечує політиці Зе, видно неозброєним оком))
президенти Наташа Пірц-Мусар зі Словенії, Яков Мілатович з Чорногорії та Вйоса Османі з Косова, а також прем'єр-міністри Кіріакос Міцотакіс з Греції, Дімітар Главчев з Болгарії, Еді Рама з Албанії, Християн Міцкоський з Північної Македонії та Боряна Крісто з Боснії і Герцеговини.

критерий выборки очень простой - деньги на поддержку Украины. Сколько денег нам прислали Албания и южная Македония, Босния и Герцеговина?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:29

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Хто з світових гравців не заперечує політиці Зе, видно неозброєним оком))
президенти Наташа Пірц-Мусар зі Словенії, Яков Мілатович з Чорногорії та Вйоса Османі з Косова, а також прем'єр-міністри Кіріакос Міцотакіс з Греції, Дімітар Главчев з Болгарії, Еді Рама з Албанії, Християн Міцкоський з Північної Македонії та Боряна Крісто з Боснії і Герцеговини.

Світові гравці?)))

А хто за кожним цим дрібним гравцем стоїть...
Основним патроном.
В кожного свій патронат. Можливо і декілька патронів.
І. Моральна підтримка теж важлива. Для картинко.
А далі *сама сама...*.

Так хто з світових гравців не заперечує Зе?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:33

  detroytred написав:Так хто з світових гравців не заперечує Зе?
те кто сегодня приехал на саммит
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/9/7478836/
полный список фамилий по ссылке
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:36

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Так хто з світових гравців не заперечує Зе?
те кто сегодня приехал на саммит
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/9/7478836/
полный список фамилий по ссылке

Ключове слово - з світових (гравців).
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:41

  detroytred написав:Ключове слово - з світових (гравців).
вы там кого то видите из мировых лидеров? почему они не приехали, заняты?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:45

https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
Banderlog
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