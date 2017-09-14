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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1031010311103121031310314>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:45

  detroytred написав:І. Моральна підтримка теж важлива. Для картинко.
в итоге успиху и бандерлогу вместо 100к придет гифка "Моральна підтримка ". Война это деньги, а не саммиты.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:52

  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія


це наслідки лівопопулізму "служити мають всі"
замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки
там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:55

И не понял, почему вчера удалили сообщение о прилётах в Харькове.
  fox767676 написав:люди гинуть
а гнида чапай розпалювала , розпалює, буде розпалювати і всіх переживе

А пока тут рассказывают о том, які гарні президенти-західняки (аж один,
можливо, з половиною і які погані східняки:
Предварительно, около 10:40 8 октября, по
Индустриальному району Харькова были нанесены два ракетных удара. Об этом
сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Поврежденно гражданское предприятие, тип боеприпаса еще не установлен,
поскольку там еще идет ликвидация последствий, идет еще пожар. Наши
подразделения ГСЧС и Нацполиции работают на местах. Сейчас известно о 28
пострадавших, из них 17 – госпитализированы», — сказал
Синегубов.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/08/udar-po-harkovu-postradavshih-uzhe-28-pozhar-eshhe-ne-potushili-sinegubov/
И https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/08/vnezapnye-prilety-po-harkovu-lokatsionno-bylo-chisto-tlk/:
TLk News
Тип ракеты неизвестен.
Локационно было чисто, собственно из-за этого тревоги и не было.
Все остальные комментарии от официальных властей.
t.me/tlknewsua/27569 202.3Kviews Oct 8 at 11:53

Сейчас нам расскажут: "Самі заслужили" и "Це вам за рюский язик".

Естественно, это не всё. Были ещё прилёты в области.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:56

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія


це наслідки лівопопулізму "служити мають всі"
замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки
там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами

фу бути таким троцкістом
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:58

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ключове слово - з світових (гравців).
вы там кого то видите из мировых лидеров? почему они не приехали, заняты?

Я не розумію навіщо ви на цей саміт вказуєте?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 13:59

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:І. Моральна підтримка теж важлива. Для картинко.
в итоге успиху и бандерлогу вместо 100к придет гифка "Моральна підтримка ". Война это деньги, а не саммиты.

Ключове слово було - "теж".

Ви постійно ігноруєте ключові слова.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:04

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія


це наслідки лівопопулізму "служити мають всі"
замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки
там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами

Дик. Першочергове проблема це саме нестача особового складу.
Не капуста і навіть не зброя (щоб там Зе не казав про купу нових бригад, але без зброї).

Ну а як цю проблему вирішують, то вже друге питання.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:05

  flyman написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія


це наслідки лівопопулізму "служити мають всі"
замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки
там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами

фу бути таким троцкістом


практика критерій істини
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:06

«Департамент капитального строительства Харьковской ОВА объявил торги по строительству нового защитного сооружения гражданской защиты в Красноградском лицее № 3 стоимостью 131,3 млн грн. Это одно из самых дорогих укрытий в стране в пересчете на одного человека», – пишут аналитики.

Лицей будет рассчитан на 400 учеников, 38 педагогов и 15 технических работников. То есть, в пересчете, объяснили в ХАЦ, стоимость строительства на одного человека обойдется в 282 тысячи гривен, а квадратный метр будет стоить почти 100 тысяч гривен.

«Для сравнения, сейчас проходят тендеры на строительство «подземных» школ в Харькове. Стоимость строительства одного ученика на Салтовке составляет 206 000 гривен, а стоимость строительства одного квадратного метра сооружения – 71 500 грн. В Харьковской области строительство укрытия в Краснопавловском лицее (Лозовская громада) составляет около 180 000 гривен на одного человека», – уточнили аналитики.
....
https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/09/shampur-kuvalda-lom-chto-budet-v-novoj-podzemnoj-shkole-harkovshhiny-hats/
Вот мне интересно, всерьёз собираются сделать все школы подземными?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:10

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Ключове слово - з світових (гравців).
вы там кого то видите из мировых лидеров? почему они не приехали, заняты?

Я не розумію навіщо ви на цей саміт вказуєте?

можете в ответ мне указать на другой, где присутствуют Байден, Шольц, Макрон которые обсуждают как еще улучшить оборону и дать нам больше денег и оружия.
Wirująświatła
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  #<1 ... 1031010311103121031310314>
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