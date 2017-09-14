Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
це наслідки лівопопулізму "служити мають всі" замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами
И не понял, почему вчера удалили сообщение о прилётах в Харькове.
fox767676 написав:люди гинуть а гнида чапай розпалювала , розпалює, буде розпалювати і всіх переживе
А пока тут рассказывают о том, які гарні президенти-західняки (аж один, можливо, з половиною і які погані східняки:
Предварительно, около 10:40 8 октября, по Индустриальному району Харькова были нанесены два ракетных удара. Об этом сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Поврежденно гражданское предприятие, тип боеприпаса еще не установлен, поскольку там еще идет ликвидация последствий, идет еще пожар. Наши подразделения ГСЧС и Нацполиции работают на местах. Сейчас известно о 28 пострадавших, из них 17 – госпитализированы», — сказал Синегубов.
Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
це наслідки лівопопулізму "служити мають всі" замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами
Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
це наслідки лівопопулізму "служити мають всі" замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами
Дик. Першочергове проблема це саме нестача особового складу. Не капуста і навіть не зброя (щоб там Зе не казав про купу нових бригад, але без зброї).
Ну а як цю проблему вирішують, то вже друге питання.
Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
це наслідки лівопопулізму "служити мають всі" замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами
«Департамент капитального строительства Харьковской ОВА объявил торги по строительству нового защитного сооружения гражданской защиты в Красноградском лицее № 3 стоимостью 131,3 млн грн. Это одно из самых дорогих укрытий в стране в пересчете на одного человека», – пишут аналитики.
Лицей будет рассчитан на 400 учеников, 38 педагогов и 15 технических работников. То есть, в пересчете, объяснили в ХАЦ, стоимость строительства на одного человека обойдется в 282 тысячи гривен, а квадратный метр будет стоить почти 100 тысяч гривен.
«Для сравнения, сейчас проходят тендеры на строительство «подземных» школ в Харькове. Стоимость строительства одного ученика на Салтовке составляет 206 000 гривен, а стоимость строительства одного квадратного метра сооружения – 71 500 грн. В Харьковской области строительство укрытия в Краснопавловском лицее (Лозовская громада) составляет около 180 000 гривен на одного человека», – уточнили аналитики. ....