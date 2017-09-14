Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
Это первая мысль. Но что если уже есть те кто закупает с контрактами большими. И это не оркостан. Идёт большая борьба, Сев.Корею хотят брать в БРИКС это прям максимально плохо. Бут, как не оружейный магнат не продает ракеты Талибану... Но посмотрим в прошлое, не продали ж МоторСич Китаю, не вышло как-то...
Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
це наслідки лівопопулізму "служити мають всі" замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами
Дик. Першочергове проблема це саме нестача особового складу. Не капуста і навіть не зброя (щоб там Зе не казав про купу нових бригад, але без зброї).
Ну а як цю проблему вирішують, то вже друге питання.
за наших вхідних даних екстенсевним шляхом цю пробему не вирішити, тільки відкласти на декілька місяців ніхто ж не має розрахунків що можуть довести що на якійсь мобілізаційний ітерації противник зупиниться а люди це найбільш невідновлювальний та дефіцитний ресурс України
fox767676 написав:за наших вхідних даних екстенсевним шляхом цю пробему не вирішити, тільки відкласти на декілька місяців ніхто ж не має розрахунків що можуть довести що на якійсь мобілізаційний ітерації противник зупиниться а люди це найбільш невідновлювальний та дефіцитний ресурс України
Щось на жаль Гугл в мене не находить цитату Зе про "...до звільнення ... останньої верби". (Дивно!?) Бо хотілось передивитись де там про людей.
Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
Якщо компанії виробники державні то ще якось зрозуміло про заробіток але вони приватні , то як держава на цьому заробить ті 20 міліардів , хто може розтлумачити? В ЗСУ їх не вистачає але будемо продавати за кордон І кому крім оркостана наразі потрібні дрони в такій кількості ?
Понад 80% українців вірять, що Україна за належної підтримки союзників здатна досягти успіху у війні, розв’язаній Росією. Такі результати власного всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Вивчення громадської думки проводилось упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року. https://www.unian.ua/society/80-ukrajin ... 81977.html
Залишається лише підтримувати надію, що рано чи пізно (тобто колись... навіть через роки) Захід нарешті дозріє до цієї належної підтримки.
Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
Якщо компанії виробники державні то ще якось зрозуміло про заробіток але вони приватні , то як держава на цьому заробить ті 20 міліардів , хто може розтлумачити? В ЗСУ їх не вистачає але будемо продавати за кордон І кому крім оркостана наразі потрібні дрони в такій кількості ?
4 лучшим не давали зарабатывать, они ушли в ЕС и всё равно зарабатывают. Неожиданно как-то получилось...)))
ЛАД написав:Сейчас нам расскажут: "Самі заслужили" и "Це вам за рюский язик".
Давайте розберемо ЗА що заслужили і ДЕ самі винуваті.. 1 Якщо молода красива дівчина, вдягне коротку спідницю, випє пляшку вина з незнайомцями і піде з ними в гараж...то ймовірність що її згвалтують -дуже висока... При цьому Чи винувата ця дівчина юридично? - відповідь ні не винувата і жоден судья не зменшить строк який отримають гвалтівники. А тепер інше Чи винувата ця дівчина фактично ? - так винувата, бо завжди є причинно наслідковий звязок І якщо хтось СТВОРЮЄ причини щоб його згвалтували - то висока ймовірність того що ВНАСЛІДОК цих ПРИЧИН - його згвалтують 2 Тепер заберіть слово дівчина і замініть його - російськомовні які вважають що винуваті Президенти України а не пуйло або Замініть дівчина на прихожани РПЦ....
Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
це наслідки лівопопулізму "служити мають всі" замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами
до чого тут лівопопулізм? Фольксштурм і гітлерюгенд то теж лівопопулізм?