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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1031110312103131031410315>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:10

  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія

Это первая мысль. Но что если уже есть те кто закупает с контрактами большими. И это не оркостан.
Идёт большая борьба, Сев.Корею хотят брать в БРИКС это прям максимально плохо. Бут, как не оружейный магнат не продает ракеты Талибану...
Но посмотрим в прошлое, не продали ж МоторСич Китаю, не вышло как-то...
stm
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:12

  detroytred написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія


це наслідки лівопопулізму "служити мають всі"
замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки
там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами

Дик. Першочергове проблема це саме нестача особового складу.
Не капуста і навіть не зброя (щоб там Зе не казав про купу нових бригад, але без зброї).

Ну а як цю проблему вирішують, то вже друге питання.

за наших вхідних даних
екстенсевним шляхом цю пробему не вирішити, тільки відкласти на декілька місяців
ніхто ж не має розрахунків що можуть довести
що на якійсь мобілізаційний ітерації противник зупиниться
а люди це найбільш невідновлювальний та дефіцитний ресурс України
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:19

  fox767676 написав:за наших вхідних даних
екстенсевним шляхом цю пробему не вирішити, тільки відкласти на декілька місяців
ніхто ж не має розрахунків що можуть довести
що на якійсь мобілізаційний ітерації противник зупиниться
а люди це найбільш невідновлювальний та дефіцитний ресурс України


Щось на жаль Гугл в мене не находить цитату Зе про "...до звільнення ... останньої верби".
(Дивно!?)
Бо хотілось передивитись де там про людей.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:22

  Wirująświatła написав:можете в ответ мне указать на другой, где присутствуют Байден, Шольц, Макрон которые обсуждают как еще улучшить оборону и дать нам больше денег и оружия.

Яким боком це до питання?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:25

https://antikor.com.ua/articles/728428- ... yj_samolet
У человека 6,5 млн долларов и самолёт а он ходит на работу за 2 тысячи долларов в месяц....вот это преданность стране
Востаннє редагувалось konstantin kirovograd в Сер 09 жов, 2024 14:26, всього редагувалось 1 раз.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:26

  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія

Якщо компанії виробники державні то ще якось зрозуміло про заробіток але вони приватні , то як держава на цьому заробить ті 20 міліардів , хто може розтлумачити?
В ЗСУ їх не вистачає але будемо продавати за кордон :(
І кому крім оркостана наразі потрібні дрони в такій кількості ?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:29

  fox767676 написав:///

Понад 80% українців вірять, що Україна за належної підтримки союзників здатна досягти успіху у війні, розв’язаній Росією. Такі результати власного всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Вивчення громадської думки проводилось упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року.
https://www.unian.ua/society/80-ukrajin ... 81977.html

Залишається лише підтримувати надію, що рано чи пізно (тобто колись... навіть через роки) Захід нарешті дозріє до цієї належної підтримки.

Власне це і відбувається..
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:30

  Vadim_ написав:
  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія

Якщо компанії виробники державні то ще якось зрозуміло про заробіток але вони приватні , то як держава на цьому заробить ті 20 міліардів , хто може розтлумачити?
В ЗСУ їх не вистачає але будемо продавати за кордон :(
І кому крім оркостана наразі потрібні дрони в такій кількості ?

4 лучшим не давали зарабатывать, они ушли в ЕС и всё равно зарабатывают. Неожиданно как-то получилось...)))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:33

  ЛАД написав:Сейчас нам расскажут: "Самі заслужили" и "Це вам за рюский язик".
Давайте розберемо ЗА що заслужили
і ДЕ самі винуваті..
1 Якщо молода красива дівчина, вдягне коротку спідницю, випє пляшку вина з незнайомцями і піде з ними в гараж...то ймовірність що її згвалтують -дуже висока...
При цьому
Чи винувата ця дівчина юридично? - відповідь ні не винувата і жоден судья не зменшить строк який отримають гвалтівники.
А тепер інше
Чи винувата ця дівчина фактично ? - так винувата, бо завжди є причинно наслідковий звязок
І якщо хтось СТВОРЮЄ причини щоб його згвалтували - то висока ймовірність того що ВНАСЛІДОК цих ПРИЧИН - його згвалтують
2 Тепер заберіть слово дівчина і замініть його - російськомовні які вважають що винуваті Президенти України а не пуйло
або
Замініть дівчина на прихожани РПЦ....

Так зрозуміліше?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:34

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія


це наслідки лівопопулізму "служити мають всі"
замість щоб офіційно стригти капусту з малопридатних 40+ і спрямовувати її на фінансування зброї, їх штофхають в чорні схеми чи посадки
там їм доводиться купляти дрони через власні заощадження чи впрошуквати донатами
до чого тут лівопопулізм? Фольксштурм і гітлерюгенд то теж лівопопулізм?
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