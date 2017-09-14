RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 10312103131031410315>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:40

Коли, на вашу думку, можливе закінчення війни в Україні? Біл

Зображення
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 14:41, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25299
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:40

  detroytred написав:
  fox767676 написав:///

Понад 80% українців вірять, що Україна за належної підтримки союзників здатна досягти успіху у війні, розв’язаній Росією. Такі результати власного всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Вивчення громадської думки проводилось упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року.
https://www.unian.ua/society/80-ukrajin ... 81977.html

Залишається лише підтримувати надію, що рано чи пізно (тобто колись... навіть через роки) Захід нарешті дозріє до цієї належної підтримки.

Власне це і відбувається..




народ(80%) завжди трохи позаду своїх провідних інтелектуалів (20%) )
і прогрес з 2022 вже помітний. вже не безальтарнативна перемога, а якийсь "успіх" за незрозумілих умов
Ну, якщо б у 2022 дали далекобійні ракети поруйнувати рос.впк та нефтянку, то щось воно б було. зараз вже запізно
Трикутник, вам 100 раз казали, Росія їм більш потрібна ніж ми.
Тому нічого марити.
Фінський варіант, якщо дуристикою маяться не будемо, то якось пристанемо до західного берегу
fox767676
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:44

  Banderlog написав:ти д***
с будивэльныком как и с хотабом один лад общается. шоб вы не подсветили я бы не узнал что жертва насилия сама виновата. не надо было родится красивой, а уж если так вышло берёшь скальпель в руку и делаешь себя уродиной.
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:можете в ответ мне указать на другой, где присутствуют Байден, Шольц, Макрон которые обсуждают как еще улучшить оборону и дать нам больше денег и оружия.

Яким боком це до питання?

вам не нравится моя правда, давайте свою. Или будем воевать с моей?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25299
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3370 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:49

Banderlog
Как быстро ваш вопрос убрали. :)
Практически моментально.

Wirująświatła
с будивэльныком ... один лад общается. шоб вы не подсветили я бы не узнал что жертва насилия сама виновата. не надо было родится красивой, а уж если так вышло берёшь скальпель в руку и делаешь себя уродиной.

Век бы не общался, но он порой такое пишет, что промолчать не получается. Правда, очень часто удаляют.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30695
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:50

  fox767676 написав:Понад 80% українців

ну так чему удивляться, этот же процент выбирал президента

они же верят, что с завтрашнего дня учителям будут платить по 4К$
Востаннє редагувалось Примат в Сер 09 жов, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Примат
 
Повідомлень: 576
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:до чого тут лівопопулізм? Фольксштурм і гітлерюгенд то теж лівопопулізм?


нсдап - тож ліві націоналісти. геббельс буржуїв лаяв.
коли переводять фокус ресентименту на якихось "багатих" то однозначно ліві
ну і приклад так собі , то краще було в антарктиду тікати
fox767676
 
Повідомлень: 2145
З нами з: 13.06.20
Подякував: 315 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:52

  fox767676 написав:...........
Фінський варіант, якщо дуристикою маяться не будемо, то якось пристанемо до західного берегу

Финский вариант был бы очень неплох, но как его добиться?
РФ не Союз, на такие благоприятные условия не пойдёт.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30695
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:53

  ЛАД написав:Banderlog
Как быстро ваш вопрос убрали. :)
Практически моментально.

Wirująświatła
с будивэльныком ... один лад общается. шоб вы не подсветили я бы не узнал что жертва насилия сама виновата. не надо было родится красивой, а уж если так вышло берёшь скальпель в руку и делаешь себя уродиной.

Век бы не общался, но он порой такое пишет, что промолчать не получается. Правда, очень часто удаляют.
Поспілкувались два неадеквата і так і не зрозуміли що таке відповідальність за ВЛАСНІ ДІЇ
і чим юридична відрізняється від фактичної...

Пояснюю для обох
Якщо кожен з вас здурі спалить власну зарплату( і буде так повторювати постійно на протязі якогось часу) то юридичної відповідальності ви за це нести не будете , але
фактично
а - жінка набє вам морду
б - ви будете харчуватись з сміттєвого бака до наступної зарплати.

Те саме з відповідальністю російськомовних прихожан філії РПЦ
Юридичної відповідальності за свої дії - ви не несете
але
Фактично саме по вашим містам гатять бомби.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28072
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:55

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Сейчас нам расскажут: "Самі заслужили" и "Це вам за рюский язик".
Давайте розберемо ЗА що заслужили
і ДЕ самі винуваті..
1 Якщо молода красива дівчина, вдягне коротку спідницю, випє пляшку вина з незнайомцями і піде з ними в гараж...то ймовірність що її згвалтують -дуже висока...
При цьому
Чи винувата ця дівчина юридично? - відповідь ні не винувата і жоден судья не зменшить строк який отримають гвалтівники.
А тепер інше
Чи винувата ця дівчина фактично ? - так винувата, бо завжди є причинно наслідковий звязок
І якщо хтось СТВОРЮЄ причини щоб його згвалтували - то висока ймовірність того що ВНАСЛІДОК цих ПРИЧИН - його згвалтують
2 Тепер заберіть слово дівчина і замініть його - російськомовні які вважають що винуваті Президенти України а не пуйло
або
Замініть дівчина на прихожани РПЦ....

Так зрозуміліше?
Нагадаю з чого почалось
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 09 жов, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28072
З нами з: 15.01.09
Подякував: 283 раз.
Подякували: 2975 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:56

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:до чого тут лівопопулізм? Фольксштурм і гітлерюгенд то теж лівопопулізм?


нсдап - тож ліві націоналісти. геббельс буржуїв лаяв.
коли переводять фокус ресентименту на якихось "багатих" то однозначно ліві
ну і приклад так собі , то краще було в антарктиду тікати

Ну левыми их назвать очень сложно. А лаяти можно, но буржуи при нацистах неплохо жили.
А в Антарктиду неплохо, но уж очень холодно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 30695
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
  #<1 ... 10312103131031410315>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], vydrigan, ЛАД і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 70836
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 237189
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 826859
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3107)
09.10.2024 14:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.