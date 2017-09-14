Понад 80% українців вірять, що Україна за належної підтримки союзників здатна досягти успіху у війні, розв’язаній Росією. Такі результати власного всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Вивчення громадської думки проводилось упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року. https://www.unian.ua/society/80-ukrajin ... 81977.html
Залишається лише підтримувати надію, що рано чи пізно (тобто колись... навіть через роки) Захід нарешті дозріє до цієї належної підтримки.
Власне це і відбувається..
народ(80%) завжди трохи позаду своїх провідних інтелектуалів (20%) ) і прогрес з 2022 вже помітний. вже не безальтарнативна перемога, а якийсь "успіх" за незрозумілих умов Ну, якщо б у 2022 дали далекобійні ракети поруйнувати рос.впк та нефтянку, то щось воно б було. зараз вже запізно Трикутник, вам 100 раз казали, Росія їм більш потрібна ніж ми. Тому нічого марити. Фінський варіант, якщо дуристикою маяться не будемо, то якось пристанемо до західного берегу
с будивэльныком как и с хотабом один лад общается. шоб вы не подсветили я бы не узнал что жертва насилия сама виновата. не надо было родится красивой, а уж если так вышло берёшь скальпель в руку и делаешь себя уродиной.
detroytred написав:
Wirująświatła написав:можете в ответ мне указать на другой, где присутствуют Байден, Шольц, Макрон которые обсуждают как еще улучшить оборону и дать нам больше денег и оружия.
Яким боком це до питання?
вам не нравится моя правда, давайте свою. Или будем воевать с моей?
Banderlog Как быстро ваш вопрос убрали. Практически моментально.
Wirująświatła
с будивэльныком ... один лад общается. шоб вы не подсветили я бы не узнал что жертва насилия сама виновата. не надо было родится красивой, а уж если так вышло берёшь скальпель в руку и делаешь себя уродиной.
Век бы не общался, но он порой такое пишет, что промолчать не получается. Правда, очень часто удаляют.
ЛАД написав:Banderlog Как быстро ваш вопрос убрали. Практически моментально.
Wirująświatła
с будивэльныком ... один лад общается. шоб вы не подсветили я бы не узнал что жертва насилия сама виновата. не надо было родится красивой, а уж если так вышло берёшь скальпель в руку и делаешь себя уродиной.
Век бы не общался, но он порой такое пишет, что промолчать не получается. Правда, очень часто удаляют.
Поспілкувались два неадеквата і так і не зрозуміли що таке відповідальність за ВЛАСНІ ДІЇ і чим юридична відрізняється від фактичної...
Пояснюю для обох Якщо кожен з вас здурі спалить власну зарплату( і буде так повторювати постійно на протязі якогось часу) то юридичної відповідальності ви за це нести не будете , але фактично а - жінка набє вам морду б - ви будете харчуватись з сміттєвого бака до наступної зарплати.
Те саме з відповідальністю російськомовних прихожан філії РПЦ Юридичної відповідальності за свої дії - ви не несете але Фактично саме по вашим містам гатять бомби.
ЛАД написав:Сейчас нам расскажут: "Самі заслужили" и "Це вам за рюский язик".
Давайте розберемо ЗА що заслужили і ДЕ самі винуваті.. 1 Якщо молода красива дівчина, вдягне коротку спідницю, випє пляшку вина з незнайомцями і піде з ними в гараж...то ймовірність що її згвалтують -дуже висока... При цьому Чи винувата ця дівчина юридично? - відповідь ні не винувата і жоден судья не зменшить строк який отримають гвалтівники. А тепер інше Чи винувата ця дівчина фактично ? - так винувата, бо завжди є причинно наслідковий звязок І якщо хтось СТВОРЮЄ причини щоб його згвалтували - то висока ймовірність того що ВНАСЛІДОК цих ПРИЧИН - його згвалтують 2 Тепер заберіть слово дівчина і замініть його - російськомовні які вважають що винуваті Президенти України а не пуйло або Замініть дівчина на прихожани РПЦ....
Так зрозуміліше?
Нагадаю з чого почалось
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 09 жов, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.