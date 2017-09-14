ЛАД написав:Сейчас нам расскажут: "Самі заслужили" и "Це вам за рюский язик".
Давайте розберемо ЗА що заслужили і ДЕ самі винуваті.. 1 Якщо молода красива дівчина, вдягне коротку спідницю, випє пляшку вина з незнайомцями і піде з ними в гараж...то ймовірність що її згвалтують -дуже висока... При цьому Чи винувата ця дівчина юридично? - відповідь ні не винувата і жоден судья не зменшить строк який отримають гвалтівники. А тепер інше Чи винувата ця дівчина фактично ? - так винувата, бо завжди є причинно наслідковий звязок І якщо хтось СТВОРЮЄ причини щоб його згвалтували - то висока ймовірність того що ВНАСЛІДОК цих ПРИЧИН - його згвалтують 2 Тепер заберіть слово дівчина і замініть його - російськомовні які вважають що винуваті Президенти України а не пуйло або Замініть дівчина на прихожани РПЦ....
Так зрозуміліше?
Нагадаю з чого почалось
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 09 жов, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:до чого тут лівопопулізм? Фольксштурм і гітлерюгенд то теж лівопопулізм?
нсдап - тож ліві націоналісти. геббельс буржуїв лаяв. коли переводять фокус ресентименту на якихось "багатих" то однозначно ліві ну і приклад так собі , то краще було в антарктиду тікати
Ну левыми их назвать очень сложно. А лаяти можно, но буржуи при нацистах неплохо жили. А в Антарктиду неплохо, но уж очень холодно.
було там і ліве і праве крило. коли справи пішли кепсько, то і Мусоліні, і Гітлер значно полішівали "Тотальна війна" - Лозунг лівого Гебельса, який у 20х хотів вигнати "буржуа Гітлера" з партії. і перетягнув від комуністів багато робітників. Так само в Аргентині. Ліві пероністи нєподєцкі чубилися в 70х з правими
Вражеская авиация за сутки совершила 13 вылетов, сбросила 29 КАБов или ФАБов на Харьковщину. Уже сегодня, 9 октября, зафиксировали два авиаудара – в Дергачевской громаде.
«За два дня, с понедельника, у нас 6 погибших, 49 раненых, из них – 3 ребенка. Повреждены 100 объектов, большинство – многоэтажки или частные дома в сельской местности за кольцевой дорогой Харькова. В частности, вчера было попадание в районе Северной Салтовки, где погибли мужчина и женщина. Попадание было прямо в парковую зону – на берегу источника, где люди набирают воду», — рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія».
Напомним, вечером 8 октября армия РФ ударила по Харькову. ФАБ-250 ударил в парке у озера, два человека погибли, еще пятеро пострадали, в том числе 10-летний парень.
ЛАД написав:............. Ну левыми их назвать очень сложно. А лаяти можно, но буржуи при нацистах неплохо жили. А в Антарктиду неплохо, но уж очень холодно.
було там і ліве і праве крило. коли справи пішли кепсько, то і Мусоліні, і Гітлер значно полішівали "Тотальна війна" - Лозунг лівого Гебельса, який у 20х хотів вигнати "буржуа Гітлера" з партії. і перетягнув від комуністів багато робітників. Так само в Аргентині. Ліві пероністи нєподєцкі чубилися в 70х з правими
Скорее, менялась риторика в зависимости от ситуации. Хотя сначала, до прихода к власти, они, действительно, выступали как "рабочая" партия. Правда, финансировались "буржуями". А "левых" они быстро уничтожили в ночь длинных ножей.