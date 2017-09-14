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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1030710308103091031010311>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:55

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Сейчас нам расскажут: "Самі заслужили" и "Це вам за рюский язик".
Давайте розберемо ЗА що заслужили
і ДЕ самі винуваті..
1 Якщо молода красива дівчина, вдягне коротку спідницю, випє пляшку вина з незнайомцями і піде з ними в гараж...то ймовірність що її згвалтують -дуже висока...
При цьому
Чи винувата ця дівчина юридично? - відповідь ні не винувата і жоден судья не зменшить строк який отримають гвалтівники.
А тепер інше
Чи винувата ця дівчина фактично ? - так винувата, бо завжди є причинно наслідковий звязок
І якщо хтось СТВОРЮЄ причини щоб його згвалтували - то висока ймовірність того що ВНАСЛІДОК цих ПРИЧИН - його згвалтують
2 Тепер заберіть слово дівчина і замініть його - російськомовні які вважають що винуваті Президенти України а не пуйло
або
Замініть дівчина на прихожани РПЦ....

Так зрозуміліше?
Нагадаю з чого почалось
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 09 жов, 2024 14:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:56

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:до чого тут лівопопулізм? Фольксштурм і гітлерюгенд то теж лівопопулізм?


нсдап - тож ліві націоналісти. геббельс буржуїв лаяв.
коли переводять фокус ресентименту на якихось "багатих" то однозначно ліві
ну і приклад так собі , то краще було в антарктиду тікати

Ну левыми их назвать очень сложно. А лаяти можно, но буржуи при нацистах неплохо жили.
А в Антарктиду неплохо, но уж очень холодно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:03

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:до чого тут лівопопулізм? Фольксштурм і гітлерюгенд то теж лівопопулізм?


нсдап - тож ліві націоналісти. геббельс буржуїв лаяв.
коли переводять фокус ресентименту на якихось "багатих" то однозначно ліві
ну і приклад так собі , то краще було в антарктиду тікати

Ну левыми их назвать очень сложно. А лаяти можно, но буржуи при нацистах неплохо жили.
А в Антарктиду неплохо, но уж очень холодно.


було там і ліве і праве крило.
коли справи пішли кепсько, то і Мусоліні, і Гітлер значно полішівали
"Тотальна війна" - Лозунг лівого Гебельса, який у 20х хотів вигнати "буржуа Гітлера" з партії. і перетягнув від комуністів багато робітників.
Так само в Аргентині. Ліві пероністи нєподєцкі чубилися в 70х з правими
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:05

Вражеская авиация за сутки совершила 13 вылетов, сбросила 29 КАБов или ФАБов на Харьковщину. Уже сегодня, 9 октября, зафиксировали два авиаудара – в Дергачевской громаде.

«За два дня, с понедельника, у нас 6 погибших, 49 раненых, из них – 3 ребенка. Повреждены 100 объектов, большинство – многоэтажки или частные дома в сельской местности за кольцевой дорогой Харькова. В частности, вчера было попадание в районе Северной Салтовки, где погибли мужчина и женщина. Попадание было прямо в парковую зону – на берегу источника, где люди набирают воду», — рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія».

Напомним, вечером 8 октября армия РФ ударила по Харькову. ФАБ-250 ударил в парке у озера, два человека погибли, еще пятеро пострадали, в том числе 10-летний парень.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/09/za-sutki-okkupanty-sbrosili-na-harkovshhinu-29-kabov-ili-fabov-timoshko/
"За два дня, с понедельника" хорошо сказано, если учесть, что вторника прошло только полдня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:06

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:до чого тут лівопопулізм? Фольксштурм і гітлерюгенд то теж лівопопулізм?


нсдап - тож ліві націоналісти. геббельс буржуїв лаяв.
коли переводять фокус ресентименту на якихось "багатих" то однозначно ліві
ну і приклад так собі , то краще було в антарктиду тікати

Сталь Круппа, з якої були танки..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А в Антарктиду неплохо, но уж очень холодно.

зігрітися теплом полум'яних сердець можна
а полеглому фолькштурму ні
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:11

  fox767676 написав:Трикутник, вам 100 раз казали, Росія їм більш потрібна ніж ми.

Наче я хоч раз заперечував це?
Навпаки.

Це я вам вже 100 разів пояснював, що Україна дуже вдало робить рфію зручнішою. Для Заходу.
Щодня послабляючи її.

Проблема в України лише в тому, що відповідну!!! за таку послугу платню з партнерів)) вона стягнути не може.
Бо захищатися є її справою і так.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 09 жов, 2024 15:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Сталь Круппа, з якої були танки..

популісти ж, а не марксисти
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:17

  detroytred написав:
  fox767676 написав:Трикутник, вам 100 раз казали, Росія їм більш потрібна ніж ми.

Наче я хоч раз заперечував це?
Навпаки.

Це я вам вже 100 разів пояснював, що Україна дуже вдало робить рфію зручнішою. Для Заходу.
Щодня послабляючи її.


я гадаю що вже досягли якоїсь точки взаємозручності
далі Заходу кожне обережне(щоб не дуже послабити) "послабення" ерефії буде коштувати все дорожче.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:17

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:.............
Ну левыми их назвать очень сложно. А лаяти можно, но буржуи при нацистах неплохо жили.
А в Антарктиду неплохо, но уж очень холодно.


було там і ліве і праве крило.
коли справи пішли кепсько, то і Мусоліні, і Гітлер значно полішівали
"Тотальна війна" - Лозунг лівого Гебельса, який у 20х хотів вигнати "буржуа Гітлера" з партії. і перетягнув від комуністів багато робітників.
Так само в Аргентині. Ліві пероністи нєподєцкі чубилися в 70х з правими

Скорее, менялась риторика в зависимости от ситуации. Хотя сначала, до прихода к власти, они, действительно, выступали как "рабочая" партия. Правда, финансировались "буржуями". А "левых" они быстро уничтожили в ночь длинных ножей.
ЛАД
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