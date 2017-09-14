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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10308103091031010311>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:23

  detroytred написав:
  fox767676 написав:///

Понад 80% українців вірять, що Україна за належної підтримки союзників здатна досягти успіху у війні, розв’язаній Росією. Такі результати власного всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Вивчення громадської думки проводилось упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року.
https://www.unian.ua/society/80-ukrajin ... 81977.html

Залишається лише підтримувати надію, що рано чи пізно (тобто колись... навіть через роки) Захід нарешті дозріє до цієї належної підтримки.

Власне це і відбувається..

80% бюджето-цицькоцмудильників
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:25

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:А в Антарктиду неплохо, но уж очень холодно.

зігрітися теплом полум'яних сердець можна
а полеглому фолькштурму ні

При -50°C и ниже "полум'яні серця" гріють погано.
Хотя согласен, "полеглому фолькштурму" хуже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:52

  Wirująświatła написав:
  барабашов написав:Кто ж ещё года полтора назад тут с мегамарафона на нас, ухулянтов шо не помещаются в теплик, рычал 24/7/365?
вася с ровно, прохожий, трололо всех что упомнишь? вряд ли они поменяли точку зрения, просто перестали писать на этой ветке. Если не полностью то до 1-2% от былых времён. То есть вывод ИА что у людей изменилось настроение - из пальца. "Пропало желание писать" звучит точнее. Фриз не с проста пропал.



в чому я поміняв свою думку? я памятаю тільки що думав, що залужного не знімуть, навіть якись спір здається програв.

нагадай будь-ласка. пишу мало, бо робота і стало не дуже цікаво одне і теж перетирати по 100 разів
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:54

  fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок

війна ж глобальна
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:54

  trololo написав:в чому я поміняв свою думку? нагадай будь-ласка.

вряд ли они поменяли точку зрения
  trololo написав:нагадай будь-ласка. пишу мало, бо робота і стало не дуже цікаво одне і теж перетирати по 100 разів
значит вас вычёркиваем. у вас другие причины.

речь шла о том куда резко пропали патриоты с ветки.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:57

  flyman написав:
  fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок

війна ж глобальна



наче ніхто з наших збройних донорів зараз не воює
а поки ці дрони стануть у нагоді 100 разів застаріти встигнуть
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 15:59

  ЛАД написав:
Вражеская авиация за сутки совершила 13 вылетов, сбросила 29 КАБов или ФАБов на Харьковщину. Уже сегодня, 9 октября, зафиксировали два авиаудара – в Дергачевской громаде.

«За два дня, с понедельника, у нас 6 погибших, 49 раненых, из них – 3 ребенка. Повреждены 100 объектов, большинство – многоэтажки или частные дома в сельской местности за кольцевой дорогой Харькова. В частности, вчера было попадание в районе Северной Салтовки, где погибли мужчина и женщина. Попадание было прямо в парковую зону – на берегу источника, где люди набирают воду», — рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія».

Напомним, вечером 8 октября армия РФ ударила по Харькову. ФАБ-250 ударил в парке у озера, два человека погибли, еще пятеро пострадали, в том числе 10-летний парень.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/09/za-sutki-okkupanty-sbrosili-na-harkovshhinu-29-kabov-ili-fabov-timoshko/
"За два дня, с понедельника" хорошо сказано, если учесть, что вторника прошло только полдня.


з кожним КАБом кількість друзів росії на харківщині зменшується? чи вийшли на плато
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:02

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок

війна ж глобальна



наче ніхто з наших збройних донорів зараз не воює
а поки ці дрони стануть у нагоді 100 разів застаріти встигнуть


по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон. користь буде для всіх. одна проблема, що у випадку кращих цін за кордоном, виробники можуть мухлювати і самі формально не підписувати контракти.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:04

  Wirująświatła написав:речь шла о том куда резко пропали патриоты с ветки.


я б над цим не сміявся, кожен з нас може заавтра звідси пропасти, по купі причин
trololo
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