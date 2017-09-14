Понад 80% українців вірять, що Україна за належної підтримки союзників здатна досягти успіху у війні, розв’язаній Росією. Такі результати власного всеукраїнського опитування оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). Вивчення громадської думки проводилось упродовж 20 вересня-3 жовтня 2024 року. https://www.unian.ua/society/80-ukrajin ... 81977.html
Залишається лише підтримувати надію, що рано чи пізно (тобто колись... навіть через роки) Захід нарешті дозріє до цієї належної підтримки.
барабашов написав:Кто ж ещё года полтора назад тут с мегамарафона на нас, ухулянтов шо не помещаются в теплик, рычал 24/7/365?
вася с ровно, прохожий, трололо всех что упомнишь? вряд ли они поменяли точку зрения, просто перестали писать на этой ветке. Если не полностью то до 1-2% от былых времён. То есть вывод ИА что у людей изменилось настроение - из пальца. "Пропало желание писать" звучит точнее. Фриз не с проста пропал.
в чому я поміняв свою думку? я памятаю тільки що думав, що залужного не знімуть, навіть якись спір здається програв.
нагадай будь-ласка. пишу мало, бо робота і стало не дуже цікаво одне і теж перетирати по 100 разів
Вражеская авиация за сутки совершила 13 вылетов, сбросила 29 КАБов или ФАБов на Харьковщину. Уже сегодня, 9 октября, зафиксировали два авиаудара – в Дергачевской громаде.
«За два дня, с понедельника, у нас 6 погибших, 49 раненых, из них – 3 ребенка. Повреждены 100 объектов, большинство – многоэтажки или частные дома в сельской местности за кольцевой дорогой Харькова. В частности, вчера было попадание в районе Северной Салтовки, где погибли мужчина и женщина. Попадание было прямо в парковую зону – на берегу источника, где люди набирают воду», — рассказал начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільне. Студія».
Напомним, вечером 8 октября армия РФ ударила по Харькову. ФАБ-250 ударил в парке у озера, два человека погибли, еще пятеро пострадали, в том числе 10-летний парень.
fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни трошки практики голодоморів нагадує можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
війна ж глобальна
наче ніхто з наших збройних донорів зараз не воює а поки ці дрони стануть у нагоді 100 разів застаріти встигнуть
по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон. користь буде для всіх. одна проблема, що у випадку кращих цін за кордоном, виробники можуть мухлювати і самі формально не підписувати контракти.