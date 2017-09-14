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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10308103091031010311

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:07

  trololo написав:
  Wirująświatła написав:речь шла о том куда резко пропали патриоты с ветки.


я б над цим не сміявся, кожен з нас може заавтра звідси пропасти, по купі причин

с ветки не с форума. По каким например причинам?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:10

  Wirująświatła написав:
  trololo написав:
  Wirująświatła написав:речь шла о том куда резко пропали патриоты с ветки.


я б над цим не сміявся, кожен з нас може заавтра звідси пропасти, по купі причин

с ветки не с форума. По каким например причинам?

зрозумів, не побачив що мова про конкретну гілку
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:12

  Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія

це такий план
а) Україна може виготовляти 4 млн дронів (c)
б) але у нас нема грошей
в) тому ми виготимо їх на експорт
г) росія їх викупить через киргизсько-турецьку прокладку за останні гроші і розвалиться
д) Успіх їх всіх приземлить РЕБом в цілості і сохранності
е) Профіт (але це не точно)
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:13

  trololo написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:війна ж глобальна



наче ніхто з наших збройних донорів зараз не воює
а поки ці дрони стануть у нагоді 100 разів застаріти встигнуть


по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон. користь буде для всіх. одна проблема, що у випадку кращих цін за кордоном, виробники можуть мухлювати і самі формально не підписувати контракти.


державі потрібно економічно мобілізувати гроші на ці 5 тис
простору для цього море
шарові броньовики, "ухилянти" 40+, незламні цицькоцмудильники
інакше якісь незрозумілий "бізнес на крові" (вибачте за патетіку)
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:17

  Успіх написав:
  stm написав:Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная.
Цікаво, цікаво...
"моральна і законна"🤔
А оголосіть список Ваших можливостей?
Бо я так зрозумів, що "моральне і законне" прохання, це - не просити в наступному:
1. За окуляри :D
2. СЗЧ :lol:

А що можна? :D

Долярчик, ти за окуляри стільки просто не заплатиш - це impossible :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон

куди продати, в Киргізію фірмі ООО "Вагнер & СВО Лімітед"?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:22

Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
оружия нет
средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Игорь Алексеевич
 
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  #<1 ... 10308103091031010311
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