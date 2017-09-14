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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 09 жов, 2024 16:07
с ветки
trololo написав: Wirująświatła написав:
речь шла о том куда резко пропали патриоты с ветки.
я б над цим не сміявся, кожен з нас може заавтра звідси пропасти, по купі причин
не с форума. По каким например причинам?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 16:10
Wirująświatła написав:
с ветки
trololo написав: Wirująświatła написав:
речь шла о том куда резко пропали патриоты с ветки.
я б над цим не сміявся, кожен з нас може заавтра звідси пропасти, по купі причин
не с форума. По каким например причинам?
зрозумів, не побачив що мова про конкретну гілку
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Додано: Сер 09 жов, 2024 16:12
Banderlog написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/
Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
це такий план
а) Україна може виготовляти 4 млн дронів (c)
б) але у нас нема грошей
в) тому ми виготимо їх на експорт
г) росія їх викупить через киргизсько-турецьку прокладку за останні гроші і розвалиться
д) Успіх їх всіх приземлить РЕБом в цілості і сохранності
е) Профіт (але це не точно)
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Додано: Сер 09 жов, 2024 16:13
trololo написав: fox767676 написав: flyman написав:
війна ж глобальна
наче ніхто з наших збройних донорів зараз не воює
а поки ці дрони стануть у нагоді 100 разів застаріти встигнуть
по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон. користь буде для всіх. одна проблема, що у випадку кращих цін за кордоном, виробники можуть мухлювати і самі формально не підписувати контракти.
державі потрібно економічно мобілізувати гроші на ці 5 тис
простору для цього море
шарові броньовики, "ухилянти" 40+, незламні цицькоцмудильники
інакше якісь незрозумілий "бізнес на крові" (вибачте за патетіку)
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Додано: Сер 09 жов, 2024 16:17
Долярчик
Успіх написав: stm написав:
Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная
.
Цікаво, цікаво...
"моральна і законна"🤔
А оголосіть список Ваших можливостей?
Бо я так зрозумів, що "моральне і законне" прохання, це - не просити в наступному:
1. За окуляри
2. СЗЧ
А що можна?
, ти за окуляри стільки просто не заплатиш - це impossible
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Додано: Сер 09 жов, 2024 16:17
trololo написав:
по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон
куди продати, в Киргізію фірмі ООО "Вагнер & СВО Лімітед"?
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Додано: Сер 09 жов, 2024 16:22
Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
-оружия нет
-средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
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