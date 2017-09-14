fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни трошки практики голодоморів нагадує можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
війна ж глобальна
наче ніхто з наших збройних донорів зараз не воює а поки ці дрони стануть у нагоді 100 разів застаріти встигнуть
по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон. користь буде для всіх. одна проблема, що у випадку кращих цін за кордоном, виробники можуть мухлювати і самі формально не підписувати контракти.
Banderlog написав:https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720357/ Це агонія. Абсурдніше буде лише якщо дрони буде закупляти в нас через прокладки росія
це такий план а) Україна може виготовляти 4 млн дронів (c) б) але у нас нема грошей в) тому ми виготимо їх на експорт г) росія їх викупить через киргизсько-турецьку прокладку за останні гроші і розвалиться д) Успіх їх всіх приземлить РЕБом в цілості і сохранності е) Профіт (але це не точно)
наче ніхто з наших збройних донорів зараз не воює а поки ці дрони стануть у нагоді 100 разів застаріти встигнуть
по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон. користь буде для всіх. одна проблема, що у випадку кращих цін за кордоном, виробники можуть мухлювати і самі формально не підписувати контракти.
державі потрібно економічно мобілізувати гроші на ці 5 тис простору для цього море шарові броньовики, "ухилянти" 40+, незламні цицькоцмудильники інакше якісь незрозумілий "бізнес на крові" (вибачте за патетіку)
stm написав:Я привселюдно обещаю что только Долярчик-сиромаха обратиться ко мне за помощью, я не буду писать на форуме о его грустной, несправедливой судьбе, и ждать участия всего общества форумного, а сделаю всё возможное что бы помочь. Просьба правда должна быть моральная и законная.
Цікаво, цікаво... "моральна і законна"🤔 А оголосіть список Ваших можливостей? Бо я так зрозумів, що "моральне і законне" прохання, це - не просити в наступному: 1. За окуляри 2. СЗЧ
А що можна?
Долярчик, ти за окуляри стільки просто не заплатиш - це impossible
trololo написав:по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон
куди продати, в Киргізію фірмі ООО "Вагнер & СВО Лімітед"?
Для победы нужно оружие и штурмовые бригады. -оружия нет -средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок... И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады. оружия нет средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок... И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Проблема "штурмовиков" 43-47лет не только в их гормональном фоне, метаболизме веществ (влияет на скорость восстановления после нагрузок), а в том что они потребляют ресурс. Подозреваю, что западным партнером надоел этот цирк шапито и помощь идет так, чтоб сильно не проиграли. Выход это ЧВК. Армия агрохолдинга Мрия. Армия Эпицентра.... Там уровень управления все же на пару порядков выше, чем в командовании Сухопутных войск.
Російські війська можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку приблизно через тиждень. Наразі окупанти проводять розвідувально-пошукові дії.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону. Щодо того, чи почали (окупанти - ред.) свої вже більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі. Це біля Роботиного і біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми. Але хочу сказати, що ворог зосереджує вже на передових позиціях особовий склад цих штурмових груп", - сказав Волошин. https://www.rbc.ua/rus/news/zsu-rozpovi ... 78519.html
Грубо говоря месяц и раша будет стоять у знака на дороге - ЗАПОРІЖЖЯ ВІТАЄ ВАС! Надо собирать кеды, а то я разбросал их по квартире((