Додано: Сер 09 жов, 2024 17:00

Игорь Алексеевич написав: Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.

оружия нет

средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...

И как мы можем дойти до границ 41г.?

Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?

Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты.... Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.оружия нетсредний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...И как мы можем дойти до границ 41г.?Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....

Для победы нужно не просто оружие, а современное новейшее оружие. За примером далеко ходить и не надо. Харьков страдает от авиабомб (от КАБов) и ракет. Другие территории вдоль ЛБЗ страдают от орудий и минометов, ну и БПЛА. Противостять такому можно лишь с помощью точнейшего вооружения, психологическое воздействие которого отобьет всякое желание у наемников и мобиков оставаться на ЛБЗ. И они либо побегут назад стреляя по заград отрядам, либо рискнут сдаться сделав бросок в сторону ВСУ.Есть ли такое оружие, существует ли оно вообще? Ответ - да. Доверят ли его военнослужащим ВСУ? Ответ - хз.Очевидно, что Зеленский делает все, чтоб получить в распоряжение ВСУ такое вооружение от союзников. Вероятно Украина его получит. Поставки устаревших ракет, превосходящих характеристики кремлевского вооружения, является первой ласточкой.Очевидно, что кремль делает все, чтоб смести Зеленского. Технология майданов, а авторство ее принадлежит кремлю без сомнения, будет снова использована в ближайшее время. Идет подготовка к майдану в Украине для внедрения кремлем вместо умнички Зеленского одного из таких кандидатов а-ля "люби друзі" или "жму руку". Цель майдана - уничтожение государственности в Украине.