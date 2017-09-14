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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1030910310103111031210313>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:43

  Игорь Алексеевич написав:Грубо говоря месяц и раша будет стоять у знака на дороге - ЗАПОРІЖЖЯ ВІТАЄ ВАС!
Надо собирать кеды, а то я разбросал их по квартире((
а панику сеять зачем? собираться и жениться не одно и то же.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:45

  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Грубо говоря месяц и раша будет стоять у знака на дороге - ЗАПОРІЖЖЯ ВІТАЄ ВАС!
Надо собирать кеды, а то я разбросал их по квартире((
а панику сеять зачем? собираться и жениться не одно и то же.
Паника была в 22годе, а сейчас реальность событий на фронте и в политике оказания помощи нам. У нас от ближ. окопа раши до поста в Запорожье по дороге 35км, а по полям и того меньше.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 09 жов, 2024 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:47

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:
  Игорь Алексеевич написав:Грубо говоря месяц и раша будет стоять у знака на дороге - ЗАПОРІЖЖЯ ВІТАЄ ВАС!
Надо собирать кеды, а то я разбросал их по квартире((
а панику сеять зачем? собираться и жениться не одно и то же.
Паника была в 22годе, а сейчас реальность событий на фронте и в политике оказания помощи нам.

не нужны им ни Харьков ни Запорожье, разве что добровольно отдадим. Потому что к 7 ярдам бюджета окупированных территорий нужно будет добавить еще 10 на пенсов, силовиков и вообще чтоб что то двигалось.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:49

  Игорь Алексеевич написав:Російські війська можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку приблизно через тиждень. Наразі окупанти проводять розвідувально-пошукові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
Щодо того, чи почали (окупанти - ред.) свої вже більш активні штурмові дії на напрямках на Запоріжжі. Це біля Роботиного і біля Приютного. Наразі ще вони не розпочали ці штурми.
но но. Я в оріхові)
і хламу тут в мене вже на 5 чоловік)
А машини на ремонті... короч свисніть коли тікати.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:не нужны им ни Харьков ни Запорожье, разве что добровольно отдадим. Потому что к 7 ярдам бюджета окупированных территорий нужно будет добавить еще 10 на пенсов, силовиков и вообще чтоб что то двигалось.

Не знаю как им нужен или не нужен Харьков, но всё чаще встречаются темы про переговоры и террит. полностью Запорожская и Херсонская обл. пуйло ещё в 23году отпраздновал мероприятие про присоединение этих обл. к раше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Wirująświatła написав:не нужны им ни Харьков ни Запорожье, разве что добровольно отдадим. Потому что к 7 ярдам бюджета окупированных территорий нужно будет добавить еще 10 на пенсов, силовиков и вообще чтоб что то двигалось.

Не знаю как им нужен или не нужен Харьков, но всё чаще встречаются темы про переговоры и террит. полностью Запорожская и Херсонская обл. пуйло ещё в 23году отпраздновал мероприятие про присоединение этих обл. к раше.

Дивлюсь старі відео БТС:
Максимум: Дніпро-Харків лінія оборони, до якої ще треба дійти.
Поки що лише до Покровська підповзають.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:54

  Wirująświatła написав:не нужны им ни Харьков ни Запорожье, разве что добровольно отдадим. Потому что к 7 ярдам бюджета окупированных территорий нужно будет добавить еще 10 на пенсов, силовиков и вообще чтоб что то двигалось.

можна методично знищувати каб-ами міста і не годувати ні пенсів, ні когось ще. знищувати просто щоб знищувати, бо можуть. як бахмут, северодонецьк, маріуполь і багато інших. неочикуванно?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:но но. Я в оріхові)
і хламу тут в мене вже на 5 чоловік)
А машини на ремонті... короч свисніть коли тікати.

Так вы в любой момент можете встретить рашу. Ведь их план на сейчас ввойти в Орехов и перерезать логистику из Запорожья. от Роботина до Орехова вроде не больше 30км?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:00

  Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
оружия нет
средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....

Для победы нужно не просто оружие, а современное новейшее оружие. За примером далеко ходить и не надо. Харьков страдает от авиабомб (от КАБов) и ракет. Другие территории вдоль ЛБЗ страдают от орудий и минометов, ну и БПЛА. Противостять такому можно лишь с помощью точнейшего вооружения, психологическое воздействие которого отобьет всякое желание у наемников и мобиков оставаться на ЛБЗ. И они либо побегут назад стреляя по заград отрядам, либо рискнут сдаться сделав бросок в сторону ВСУ.

Есть ли такое оружие, существует ли оно вообще? Ответ - да. Доверят ли его военнослужащим ВСУ? Ответ - хз.

Очевидно, что Зеленский делает все, чтоб получить в распоряжение ВСУ такое вооружение от союзников. Вероятно Украина его получит. Поставки устаревших ракет, превосходящих характеристики кремлевского вооружения, является первой ласточкой.

Очевидно, что кремль делает все, чтоб смести Зеленского. Технология майданов, а авторство ее принадлежит кремлю без сомнения, будет снова использована в ближайшее время. Идет подготовка к майдану в Украине для внедрения кремлем вместо умнички Зеленского одного из таких кандидатов а-ля "люби друзі" или "жму руку". Цель майдана - уничтожение государственности в Украине.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Російські війська можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку приблизно через тиждень. Наразі окупанти проводять розвідувально-пошукові дії.

Грубо говоря месяц и раша будет стоять у знака на дороге - ЗАПОРІЖЖЯ ВІТАЄ ВАС!
Надо собирать кеды, а то я разбросал их по квартире((

вони користаються моментом (вибори та зміна влади в США, піпеточні поставки зброї) щоб відкусити побільше ((
Letusrock
 
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