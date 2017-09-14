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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10310103111031210313>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:09

  Letusrock написав:
  trololo написав:по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон

куди продати, в Киргізію фірмі ООО "Вагнер & СВО Лімітед"?


західним партнерам
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:13

  Игорь Алексеевич написав:Російські війська можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку приблизно через тиждень. Наразі окупанти проводять розвідувально-пошукові дії.

Грубо говоря месяц и раша будет стоять у знака на дороге - ЗАПОРІЖЖЯ ВІТАЄ ВАС!
Надо собирать кеды, а то я разбросал их по квартире((

А если не будет, то что тогда ?

Знатно ты накидываешь, знатно

Начал с того, раз уже переносится Раммштайн, то значит, Зеленского будут "принуждать" к миру

Продолжил, набросом, что через месяц рашисты будут возле Запорожья
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:вони користаються моментом (вибори та зміна влади в США, піпеточні поставки зброї) щоб відкусити побільше ((

Я про это и имел ввиду. В США выборы и они полностью уже сосредоточены на выборах. Плюс вмешался Иран и Израиль. Мы и так страдали с поставками оружия а сейчас тем более. Этим и пользуется раша.
Да и видно уже как Европа и Америка относится к планам ЗЕ. Какам к верху она видит этот план...
И если действительно в 22 и частично 23годах у нас были успехи как на поле боя так и в политике, то сейчас всё выглядет очень и очень плачевно.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:16

  Letusrock написав:
  Игорь Алексеевич написав:Російські війська можуть розпочати штурмові дії на Запорізькому напрямку приблизно через тиждень. Наразі окупанти проводять розвідувально-пошукові дії.

Грубо говоря месяц и раша будет стоять у знака на дороге - ЗАПОРІЖЖЯ ВІТАЄ ВАС!
Надо собирать кеды, а то я разбросал их по квартире((

вони користаються моментом (вибори та зміна влади в США, піпеточні поставки зброї) щоб відкусити побільше ((

От я таких зрадофілів постійно запитую, якщо у Путіна реально є ресурси відкусити побільше, то нащо йому якісь перемовини ?

Чого ви постійно виносите Путіна за дужки ?
Про Трампа кажете, про Байдена кажете, про Зеленського кажете
А про Путіна мовчите, ані пар із вуст
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:17

  trololo написав:
  Letusrock написав:
  trololo написав:по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон

куди продати, в Киргізію фірмі ООО "Вагнер & СВО Лімітед"?

західним партнерам

а для чого їм дрони зараз ? Це як купляти вагонами бюджетні смартфони щоб скористатись ними через пару років... якщо включаться
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:17

Снайпери

Добре, що військові і держава зрозуміли важливість і ефективність дронів-камікадзе, для оборони. Але є ще один сильно недооціненний ресурс для оборони - снайперські розрахунки. Вартість пострілу ра 2-3 порядки дешевше дрона, снайперский розрахунок може тримати оборону взагалі без піхоти в окопах, такі випадки вже були. Хоча на підготовку снайпера треба півроку і відсоток придатних невеликий, але і гарного дронщика теж не просто знайти.
Снайперські розрахунки можуть сильно зменшити наші втрати і сильно сповільнити наступ кацапів, як і дронщики.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:18

  buratinyo написав:
  Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
оружия нет
средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....

Для победы нужно не просто оружие, а современное новейшее оружие. За примером далеко ходить и не надо. Харьков страдает от авиабомб (от КАБов) и ракет. Другие территории вдоль ЛБЗ страдают от орудий и минометов, ну и БПЛА. Противостять такому можно лишь с помощью точнейшего вооружения, психологическое воздействие которого отобьет всякое желание у наемников и мобиков оставаться на ЛБЗ. И они либо побегут назад стреляя по заград отрядам, либо рискнут сдаться сделав бросок в сторону ВСУ.

Есть ли такое оружие, существует ли оно вообще? Ответ - да. Доверят ли его военнослужащим ВСУ? Ответ - хз.

Очевидно, что Зеленский делает все, чтоб получить в распоряжение ВСУ такое вооружение от союзников. Вероятно Украина его получит. Поставки устаревших ракет, превосходящих характеристики кремлевского вооружения, является первой ласточкой.

Очевидно, что кремль делает все, чтоб смести Зеленского. Технология майданов, а авторство ее принадлежит кремлю без сомнения, будет снова использована в ближайшее время. Идет подготовка к майдану в Украине для внедрения кремлем вместо умнички Зеленского одного из таких кандидатов а-ля "люби друзі" или "жму руку". Цель майдана - уничтожение государственности в Украине.

фіолетові лучі та інші вундревафлі ... Зірку Смерті, щоб довго не мучились
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:От я таких зрадофілів постійно запитую, якщо у Путіна реально є ресурси відкусити побільше, то нащо йому якісь перемовини ?

може відкусити, бо дають можливість (озброюють пластиковою лопатою проти медведя).
А буде політична воля ключових гравців то поставлять його на місце на раз-два
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:21

Бронювання працівників в Києві та області призупинено до 15 листопада — PG посилаючись на джерело у Кабміні

Зокрема, рішення також передбачає анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання.
Зпзначається, що урядовці готуються переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання.

https://thepage.ua/ua/news/kabmin-zalis ... JxxrUxE3UQ
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Начал с того, раз уже переносится Раммштайн, то значит, Зеленского будут "принуждать" к миру

Продолжил, набросом, что через месяц рашисты будут возле Запорожья
Мира нет, значит раша будет наступать. Она остановится когда сядут все мировые лидеры с пуйлом за одним столов и начнут подписывать документы, над которыми работали рабочие группы. И важную роль в этом документе будет играть слово США.
Но у них выборы и чем они там ещё завершаться пока?.
А пока пуйло видя, что всё стало, то он хочет улучшить свои позиции на переговорах, за счёт новых территор. И у него пока всё ещё в планах вся Запоржск. и Херс. обл.
А что если не войдёт в Запорожье. Буду только рад.
Игорь Алексеевич
 
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