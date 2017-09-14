trololo написав:по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон
куди продати, в Киргізію фірмі ООО "Вагнер & СВО Лімітед"?
Letusrock написав:вони користаються моментом (вибори та зміна влади в США, піпеточні поставки зброї) щоб відкусити побільше ((
Я про это и имел ввиду. В США выборы и они полностью уже сосредоточены на выборах. Плюс вмешался Иран и Израиль. Мы и так страдали с поставками оружия а сейчас тем более. Этим и пользуется раша. Да и видно уже как Европа и Америка относится к планам ЗЕ. Какам к верху она видит этот план... И если действительно в 22 и частично 23годах у нас были успехи как на поле боя так и в политике, то сейчас всё выглядет очень и очень плачевно.
trololo написав:по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон
куди продати, в Киргізію фірмі ООО "Вагнер & СВО Лімітед"?
західним партнерам
а для чого їм дрони зараз ? Це як купляти вагонами бюджетні смартфони щоб скористатись ними через пару років... якщо включаться
Добре, що військові і держава зрозуміли важливість і ефективність дронів-камікадзе, для оборони. Але є ще один сильно недооціненний ресурс для оборони - снайперські розрахунки. Вартість пострілу ра 2-3 порядки дешевше дрона, снайперский розрахунок може тримати оборону взагалі без піхоти в окопах, такі випадки вже були. Хоча на підготовку снайпера треба півроку і відсоток придатних невеликий, але і гарного дронщика теж не просто знайти. Снайперські розрахунки можуть сильно зменшити наші втрати і сильно сповільнити наступ кацапів, як і дронщики.
Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады. оружия нет средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок... И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Для победы нужно не просто оружие, а современное новейшее оружие. За примером далеко ходить и не надо. Харьков страдает от авиабомб (от КАБов) и ракет. Другие территории вдоль ЛБЗ страдают от орудий и минометов, ну и БПЛА. Противостять такому можно лишь с помощью точнейшего вооружения, психологическое воздействие которого отобьет всякое желание у наемников и мобиков оставаться на ЛБЗ. И они либо побегут назад стреляя по заград отрядам, либо рискнут сдаться сделав бросок в сторону ВСУ.
Есть ли такое оружие, существует ли оно вообще? Ответ - да. Доверят ли его военнослужащим ВСУ? Ответ - хз.
Очевидно, что Зеленский делает все, чтоб получить в распоряжение ВСУ такое вооружение от союзников. Вероятно Украина его получит. Поставки устаревших ракет, превосходящих характеристики кремлевского вооружения, является первой ласточкой.
Очевидно, что кремль делает все, чтоб смести Зеленского. Технология майданов, а авторство ее принадлежит кремлю без сомнения, будет снова использована в ближайшее время. Идет подготовка к майдану в Украине для внедрения кремлем вместо умнички Зеленского одного из таких кандидатов а-ля "люби друзі" или "жму руку". Цель майдана - уничтожение государственности в Украине.
фіолетові лучі та інші вундревафлі ... Зірку Смерті, щоб довго не мучились
Бронювання працівників в Києві та області призупинено до 15 листопада — PG посилаючись на джерело у Кабміні
Зокрема, рішення також передбачає анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання. Зпзначається, що урядовці готуються переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання.
pesikot написав:Начал с того, раз уже переносится Раммштайн, то значит, Зеленского будут "принуждать" к миру
Продолжил, набросом, что через месяц рашисты будут возле Запорожья
Мира нет, значит раша будет наступать. Она остановится когда сядут все мировые лидеры с пуйлом за одним столов и начнут подписывать документы, над которыми работали рабочие группы. И важную роль в этом документе будет играть слово США. Но у них выборы и чем они там ещё завершаться пока?. А пока пуйло видя, что всё стало, то он хочет улучшить свои позиции на переговорах, за счёт новых территор. И у него пока всё ещё в планах вся Запоржск. и Херс. обл. А что если не войдёт в Запорожье. Буду только рад.