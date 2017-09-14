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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10310103111031210313

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:28

  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:не нужны им ни Харьков ни Запорожье, разве что добровольно отдадим. Потому что к 7 ярдам бюджета окупированных территорий нужно будет добавить еще 10 на пенсов, силовиков и вообще чтоб что то двигалось.

можна методично знищувати каб-ами міста і не годувати ні пенсів, ні когось ще. знищувати просто щоб знищувати, бо можуть. як бахмут, северодонецьк, маріуполь і багато інших. неочикуванно?

я не хотел этого писать. да можно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:31

  Wirująświatła написав:
  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:не нужны им ни Харьков ни Запорожье, разве что добровольно отдадим. Потому что к 7 ярдам бюджета окупированных территорий нужно будет добавить еще 10 на пенсов, силовиков и вообще чтоб что то двигалось.

можна методично знищувати каб-ами міста і не годувати ні пенсів, ні когось ще. знищувати просто щоб знищувати, бо можуть. як бахмут, северодонецьк, маріуполь і багато інших. неочикуванно?

я не хотел этого писать. да можно.
Бумажки у них найдутся и пайки для пенс. А вот значимость победы этим голодранцам важнее, чем мыслить - а на хрена оно нам надо... :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:42

  Xenon написав:
Бронювання працівників в Києві та області призупинено до 15 листопада — PG посилаючись на джерело у Кабміні

Зокрема, рішення також передбачає анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання.
Зпзначається, що урядовці готуються переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання.

https://thepage.ua/ua/news/kabmin-zalis ... JxxrUxE3UQ

А люди уже заплатили за бронь и отсрочку.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:48

  Игорь Алексеевич написав: Ведь их план на сейчас ввойти в Орехов и перерезать логистику из Запорожья. от Роботина до Орехова вроде не больше 30км?

10. А до нестерянки 9 . Звичайні Фпв дрони вже достають до моста на виїзді з оріхова на північ.
По нп вздовж півд траси з запоріжжя до донецька густо криють кабами.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:54

цікаво, про що це він?

❗️Ситуація на полі бою дає серйозний шанс закінчити війну у 2025 році, – Зеленський

https://www.reuters.com/world/europe/ze ... 024-10-09/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 17:56

  Xenon написав:цікаво, про що це він?

❗️Ситуація на полі бою дає серйозний шанс закінчити війну у 2025 році, – Зеленський

https://www.reuters.com/world/europe/ze ... 024-10-09/


он всё ещё думает, что на сцене квартала 95((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:02

  lapay написав:Добре, що військові і держава зрозуміли важливість і ефективність дронів-камікадзе, для оборони. Але є ще один сильно недооціненний ресурс для оборони - снайперські розрахунки. Вартість пострілу ра 2-3 порядки дешевше дрона, снайперский розрахунок може тримати оборону взагалі без піхоти в окопах, такі випадки вже були. Хоча на підготовку снайпера треба півроку і відсоток придатних невеликий, але і гарного дронщика теж не просто знайти.
Снайперські розрахунки можуть сильно зменшити наші втрати і сильно сповільнити наступ кацапів, як і дронщики.

FPV дрони у цій війні замінили снайперські винтовки. Вони мають значну більшу дальність точного удару (7-8 км), значно більшу потужність (вибух 2-7 кг вибухівки замість кулі дозволяє уразити і техніку, і ціле приміщення, і схованку зі штурмовиками агрессора, і склад БК у разі успіху).

А втрати наші можуть зменшити тільки високоякісна подготовка особистого складу, достатність БК у артелеристів та ракет у ракетників. Це дуже вузька позиція у ВСУ, на мій погляд.

Над Харковом коли з'явились пара F-16 (я бачив тільки один правда), то характер обстрілів рашистів дуже змінились. Видно було, що злякались дуже вони чогось невідомого. Затихарились і С-300 майже повністю перестали використовувати у якості балістичних ракет по городу, а тільки для свого пво.
buratinyo
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