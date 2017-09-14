Wirująświatła написав:не нужны им ни Харьков ни Запорожье, разве что добровольно отдадим. Потому что к 7 ярдам бюджета окупированных территорий нужно будет добавить еще 10 на пенсов, силовиков и вообще чтоб что то двигалось.
можна методично знищувати каб-ами міста і не годувати ні пенсів, ні когось ще. знищувати просто щоб знищувати, бо можуть. як бахмут, северодонецьк, маріуполь і багато інших. неочикуванно?
Wirująświatła написав:не нужны им ни Харьков ни Запорожье, разве что добровольно отдадим. Потому что к 7 ярдам бюджета окупированных территорий нужно будет добавить еще 10 на пенсов, силовиков и вообще чтоб что то двигалось.
можна методично знищувати каб-ами міста і не годувати ні пенсів, ні когось ще. знищувати просто щоб знищувати, бо можуть. як бахмут, северодонецьк, маріуполь і багато інших. неочикуванно?
я не хотел этого писать. да можно.
Бумажки у них найдутся и пайки для пенс. А вот значимость победы этим голодранцам важнее, чем мыслить - а на хрена оно нам надо...
Бронювання працівників в Києві та області призупинено до 15 листопада — PG посилаючись на джерело у Кабміні
Зокрема, рішення також передбачає анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання. Зпзначається, що урядовці готуються переглянути переліки підприємств та організацій, які мають право на бронювання.
lapay написав:Добре, що військові і держава зрозуміли важливість і ефективність дронів-камікадзе, для оборони. Але є ще один сильно недооціненний ресурс для оборони - снайперські розрахунки. Вартість пострілу ра 2-3 порядки дешевше дрона, снайперский розрахунок може тримати оборону взагалі без піхоти в окопах, такі випадки вже були. Хоча на підготовку снайпера треба півроку і відсоток придатних невеликий, але і гарного дронщика теж не просто знайти. Снайперські розрахунки можуть сильно зменшити наші втрати і сильно сповільнити наступ кацапів, як і дронщики.
FPV дрони у цій війні замінили снайперські винтовки. Вони мають значну більшу дальність точного удару (7-8 км), значно більшу потужність (вибух 2-7 кг вибухівки замість кулі дозволяє уразити і техніку, і ціле приміщення, і схованку зі штурмовиками агрессора, і склад БК у разі успіху).
А втрати наші можуть зменшити тільки високоякісна подготовка особистого складу, достатність БК у артелеристів та ракет у ракетників. Це дуже вузька позиція у ВСУ, на мій погляд.
Над Харковом коли з'явились пара F-16 (я бачив тільки один правда), то характер обстрілів рашистів дуже змінились. Видно було, що злякались дуже вони чогось невідомого. Затихарились і С-300 майже повністю перестали використовувати у якості балістичних ракет по городу, а тільки для свого пво.