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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10312103131031410315>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:40

Які вам ще потрібні червоні лінії, щоб піти на фронт???

Що там - Чіп і Дейл... ой, тфу ти)) - чоловік Флер і сини Будівельника поспішають на допомогу?
Ні?
Як так?©

Чи, навіть, якщо дійдуть до Дніпра, то вони все одно не підуть на фронт?

Давайте ЧЕСНО?! :wink:
Чи, навіть, відповісти на це не вистачить духу?

А відповідати можуть всі ура-патріоти! :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:44

  fox767676 написав:
  detroytred написав:От не бачу я, щоб, наприклад, британці мали інтерес закінчення війни.


їх інтерес лише трохи важливіший за албанський

Тоді в нас абсолютно різне бачення на Британію, як світового гравця.
Нічого страшного, буває))

Бо я лише трохи скептично відношусь до думки тих, хто і овсі вважає, що Британія навіть Штатами вертить, як схоче.
Лише трохи скептично.
Бо аргументують дуже потужно.
Але це вже якось занадто для мене.

Тому вважаю просто міцним впливовим світовим гравцем. В першій трійці точно.
А ви до Албанії урівняли.
Так що дуже різне бачення в нас. Буває.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:52

  detroytred написав:От не бачу я, щоб, наприклад, британці мали інтерес закінчення війни.

Вони собі в доміку на острові.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:59

:arrow:
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:00

Зварювальник втік через кордон у Угорщину... вирізавши дірку в мосту 🤯

Подія сталася у вересні 2024 року. Під час ремонту мосту чоловік не лише виконував роботу, але й підготував собі шлях для втечі. Знаючи конструкцію, він вирізав частину металоконструкції, що дозволило йому згодом втекти до Угорщини.

Процедуру бронювання призупинили: Зеленський обурився великою кількістю заброньованих
https://www.epravda.com.ua/news/2024/10/9/720382/

всех на фронт! налоги не нужны! на дроны денег нет!
"Зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", - йдеться у документі.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 19:04, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:02

detroytred
дивіться
у 2СВ програли більше всіх
переможена Німеччина відновилась швидше ніж Британія
Імперія, все що нажито нєпосильним трудом - в трубу
Щось намагалися мутити з ЄС, мабуть сподівались очолити - програли конкуренцію Франції та Німеччині
Вийшли зі скандалом, ще гірше собі зробили
Шотландці навіть зіскочити хотіли
Мутили якісь "квадриги" - де ті "квадриги" зараз?
Щось не склалось в них з стратегіями.
Польша каже що ЄС\НАТО їй білльше ніж достатньо, Туреччина мутить власне "НАТО"
Джеймс бонди - "Фабрика по вробництву понтов" як каже Арестович про ерефію, але не факт що він такими ГБ потайки не вважає.
І то, рекордний відтік міліардерів зафіксований
Виходить з моди
Sic transit
на нас мабуть хотіли потренуватися як на кошенятах
не вийшло, fail
ще й "нє ̶б̶у̶т̶є̶р̶б̶р̶о̶д̶ амазон"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:19

  Letusrock написав:а для чого їм дрони зараз ? Це як купляти вагонами бюджетні смартфони щоб скористатись ними через пару років... якщо включаться


а для чого тримати запаси снарядів і ракет? це теж саме
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:19

  fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок

Трошки не так.
Якщо не експорт, то виробники взагалі не зможуть працювати, у держави грошей замало, не вистачить для рентабельної роботи. Не буде не тільки надлишку, а і того, що є.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:27

  Wirująświatła написав:всех на фронт! налоги не нужны! на дроны денег нет!
не панікуйте. )
просто запустили економічне бронювання а виявилось, що всі платоспроможні вже одкупились за взятки.
Це не больно тільки треба ще разок заплатити.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:29

  trololo написав:
  fox767676 написав:
  flyman написав:---------------------------------
fox767676
ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
------------------------------------
війна ж глобальна

наче ніхто з наших збройних донорів зараз не воює
а поки ці дрони стануть у нагоді 100 разів застаріти встигнуть

по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон. користь буде для всіх. одна проблема, що у випадку кращих цін за кордоном, виробники можуть мухлювати і самі формально не підписувати контракти.

Вирішується просто - не підписуєш контракт з державою, не отримуєш дозволу на експорт.
ЛАД
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