|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:40
Що там - Чіп і Дейл... ой, тфу ти)) - чоловік Флер і сини Будівельника поспішають на допомогу?
Ні?Як так?
©
Чи, навіть, якщо дійдуть до Дніпра, то вони все одно не підуть на фронт?
Давайте ЧЕСНО?!
Чи, навіть, відповісти на це не вистачить духу?
А відповідати можуть всі ура-патріоти!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 7006
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 232 раз.
- Подякували: 951 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:44
fox767676 написав: detroytred написав:
От не бачу я, щоб, наприклад, британці мали інтерес закінчення війни.
їх інтерес лише трохи важливіший за албанський
Тоді в нас абсолютно різне бачення на Британію, як світового гравця.
Нічого страшного, буває))
Бо я лише трохи скептично відношусь до думки тих, хто і овсі вважає, що Британія навіть Штатами вертить, як схоче.
Лише трохи скептично.
Бо аргументують дуже потужно.
Але це вже якось занадто для мене.
Тому вважаю просто міцним впливовим світовим гравцем. В першій трійці точно.
А ви до Албанії урівняли.
Так що дуже різне бачення в нас. Буває.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30626
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:52
detroytred написав:
От не бачу я, щоб, наприклад, британці мали інтерес закінчення війни.
Вони собі
в доміку
на острові.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36737
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:59
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 09 жов, 2024 19:08, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36737
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1591 раз.
- Подякували: 2793 раз.
-
- Профіль
-
1
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:00
Зварювальник втік через кордон у Угорщину... вирізавши дірку в мосту 🤯
Подія сталася у вересні 2024 року. Під час ремонту мосту чоловік не лише виконував роботу, але й підготував собі шлях для втечі. Знаючи конструкцію, він вирізав частину металоконструкції, що дозволило йому згодом втекти до Угорщини.
всех на фронт! налоги не нужны! на дроны денег нет!
"Зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки", - йдеться у документі.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 09 жов, 2024 19:04, всього редагувалось 3 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 25298
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3370 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:02
detroytred
дивіться
у 2СВ програли більше всіх
переможена Німеччина відновилась швидше ніж Британія
Імперія, все що нажито нєпосильним трудом - в трубу
Щось намагалися мутити з ЄС, мабуть сподівались очолити - програли конкуренцію Франції та Німеччині
Вийшли зі скандалом, ще гірше собі зробили
Шотландці навіть зіскочити хотіли
Мутили якісь "квадриги" - де ті "квадриги" зараз?
Щось не склалось в них з стратегіями.
Польша каже що ЄС\НАТО їй білльше ніж достатньо, Туреччина мутить власне "НАТО"
Джеймс бонди - "Фабрика по вробництву понтов" як каже Арестович про ерефію, але не факт що він такими ГБ потайки не вважає.
І то, рекордний відтік міліардерів зафіксований
Виходить з моди
Sic transit
на нас мабуть хотіли потренуватися як на кошенятах
не вийшло, fail
ще й "нє ̶б̶у̶т̶є̶р̶б̶р̶о̶д̶ амазон"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2153
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 315 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:19
Letusrock написав:
а для чого їм дрони зараз ? Це як купляти вагонами бюджетні смартфони щоб скористатись ними через пару років... якщо включаться
а для чого тримати запаси снарядів і ракет? це теж саме
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6115
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2673 раз.
- Подякували: 1408 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:19
fox767676 написав:
ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
Трошки не так.
Якщо не експорт, то виробники взагалі не зможуть працювати, у держави грошей замало, не вистачить для рентабельної роботи. Не буде не тільки надлишку, а і того, що є.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30690
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:27
Wirująświatła написав:
всех на фронт! налоги не нужны! на дроны денег нет!
не панікуйте. )
просто запустили економічне бронювання а виявилось, що всі платоспроможні вже одкупились за взятки.
Це не больно тільки треба ще разок заплатити.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1352
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:29
trololo написав: fox767676 написав: flyman написав:
---------------------------------fox767676
ситуація з експортом зброї під час війни
трошки практики голодоморів нагадує
можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
------------------------------------
війна ж глобальна
наче ніхто з наших збройних донорів зараз не воює
а поки ці дрони стануть у нагоді 100 разів застаріти встигнуть
по експорту зброї думаю треба вирішувати питання терміново. якщо виробник звертається до держави - можу зробити 10 тис дронів на місяць, купіть, підпишіть контракт, а держава підписує наприклад на 5 тисяч штук, то підприємство повинне мати право продати надлишок за кордон. користь буде для всіх. одна проблема, що у випадку кращих цін за кордоном, виробники можуть мухлювати і самі формально не підписувати контракти.
Вирішується просто - не підписуєш контракт з державою, не отримуєш дозволу на експорт.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 30690
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|22
|70862
|
|
|1493
|237227
|
|
|6076
|826928
|
|