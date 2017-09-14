fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни трошки практики голодоморів нагадує можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
Трошки не так. Якщо не експорт, то виробники взагалі не зможуть працювати, у держави грошей замало, не вистачить для рентабельної роботи. Не буде не тільки надлишку, а і того, що є.
виходить що виробники дронів працюють не на фронт, а на експорт ще з часів царату у селян забирали зерно "за нєдоїмки" з гаслом "нєдоєдім но продадім". комуністи довели цю практику до досконалості виправдати все можна, але виправдання все рівно виглядають жалюгідно на фоні рекордного завозу люксових авто, і заяв генштабу що їм грощі\зброя не потрібні, потрібні пехотинці. з окопів власними заощадженнями все собі та своїм підрозділам придбають.
Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады. -оружия нет -средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок... И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Зеленський наголосив, що наразі Росія уникає чесної дипломатії. Внаслідок цього розробили план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру. За словами глави держави, для України — це План перемоги.
"Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде вирішено проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє", — розповів він.
Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады. -оружия нет -средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок... И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Пишут, что такое уже и росс. армия применяет.
НАТО будет в шоке от новшества в войне под землей. Там нужны будут не дроны, а наученные мыши и крысы носить взрывчатку к врагу.
fox767676 написав:ситуація з експортом зброї під час війни трошки практики голодоморів нагадує можна було б зрозуміти якщо хоча б по якійсь позиції був надлишок
Трошки не так. Якщо не експорт, то виробники взагалі не зможуть працювати, у держави грошей замало, не вистачить для рентабельної роботи. Не буде не тільки надлишку, а і того, що є.
виходить що виробники дронів працюють не на фронт, а на експорт ще з часів царату у селян забирали зерно "за нєдоїмки" з гаслом "нєдоєдім но продадім". комуністи довели цю практику до досконалості виправдати все можна, але виправдання все рівно виглядають жалюгідно на фоні рекордного завозу люксових авто, і заяв генштабу що їм грощі\зброя не потрібні, потрібні пехотинці. з окопів власними заощадженнями все собі та своїм підрозділам придбають.
генштабу гроші дійсно не потрібні. Що не потрібна зброя, не чув.
Игорь Алексеевич написав:И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Пишут, что такое уже и росс. армия применяет.
НАТО будет в шоке от новшества в войне под землей. Там нужны будут не дроны, а наученные мыши и крысы носить взрывчатку к врагу.
Микола Трублаїні "Глибинний шлях". Кордони 91-го потрібно уточнювати з якої саме дати, бо кордони більшої частини цього року мені би не хотілось.
Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады. -оружия нет -средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок... И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Сьогодні(як і завжди/постійно) копаємо... і звучить (майже щоразу від різних побратимів) - "...вони реально нас хочуть заіпати! Спеціально стараються, щоб побільше пішло в сзч!"