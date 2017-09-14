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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 103141031510316103171031810319>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:55

  fox767676 написав:виходить що виробники дронів працюють не на фронт, а на експорт


виробники працюють на тих, хто платить. якщо держава не платить, не викупає всі можливі обсяги, то в чому проблема відкрити експорт на цей надлишок? вже мінімум 4 виробники дронів переїхали в європу, і заборонений експорт це одна із причин.

то може політику треба міняти трохи?
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:56

Успіх
Ти копаєш майбутню ЛБЗ. Може навіть кордон на кілька найближчих років. Ото буде що внукам розказати!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:генштабу гроші дійсно не потрібні.
Що не потрібна зброя, не чув.


коли обговорювали з ними економічне бронювання, депутати-лобісти пояснювали що можно збільшити виробництво дронів. генерали - "нє-нє, вювати мають всі, хоч лопатами"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:03

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
-оружия нет
-средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....

Сьогодні(як і завжди/постійно) копаємо... і звучить (майже щоразу від різних побратимів) - "...вони реально нас хочуть заіпати! Спеціально стараються, щоб побільше пішло в сзч!"

пана Доляра має гріти думка, що потім хтось з кабаре-95 за результатами вашої роботи закриє акти виконаних робіт на будівництво укріплень з кошторисом в декілька млрд грн. Іронія долі: обранці Доляра заробляють на ньому доляри.
п.с. скільки фпв-дронів отримали з мільйона, який обіцяв громадянин зеленський?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:03

Нам карту на кропивІ показували...

  Hotab написав:Успіх
Ти копаєш майбутню ЛБЗ. Може навіть кордон на кілька найближчих років. Ото буде що внукам розказати!

Я б сказав "недалеко майбутню"🤦🏻

Там, де я копаю - до пі дарів 1,5км!
Тобто, не до ЛБЗ 1,5км, а вже до окопів пі дарів 1,5км!
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:06

  trololo написав:
  fox767676 написав:виходить що виробники дронів працюють не на фронт, а на експорт


виробники працюють на тих, хто платить. якщо держава не платить, не викупає всі можливі обсяги, то в чому проблема відкрити експорт на цей надлишок? вже мінімум 4 виробники дронів переїхали в європу, і заборонений експорт це одна із причин.

то може політику треба міняти трохи?


як вони переїхали? Їм повістку не могли виписати ? Чи через Хмельницький МСЕК ?
Чому одним комерційний інтерес, а іншим мобілізація без будь-яких варіантів ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:09

Потужність потужної армії на Марсі!))

  whois2010 написав:скільки фпв-дронів отримали з мільйона
999999)))
А на Марсі, відколи приїхали з навчання - то тільки раз тримали волонтерсткі дрони, щоб записати відео-подяку волонтерам...
І все...
Далі тримаємо тільки лопати!😁😁😁

Тож, перемога близенько!©)))
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:15

Несіть нових))

І де, плять, турбо-ура-патріоти?
Що, їхню ботоферму не проплатили? :)
Чи вже потужно уйопують, як ті щурі з корабля?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:20

  Игорь Алексеевич написав:Зеленський наголосив, що наразі Росія уникає чесної дипломатії. Внаслідок цього розробили план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру. За словами глави держави, для України — це План перемоги.

"Перший пункт Плану зосереджений на тому, чи буде вирішено проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. Чи має Україна місце в НАТО? Якщо так і це буде належним чином підтверджено, Путін геополітично програє", — розповів він.

https://news.novyny.live/zelenskii-rozs ... 05241.html

Интересно девки пляшут...))

Є пояснення такої поведінки Зе.

Подейкують, що партнери чітко запевнили Зе і Ко, що не рипайтесь, ми беремо Україну в свій клуб, але з геополітичних причин беремо неофіційно, тобто ні в ЄС, ні в НАТО, але підтримка і плюшки будуть))) більше, ніж в деяких членів. Типу, як Корею та Ізраїль підтримувати будемо.
Ви довели, що круті, зламали хребта рашці і блаблабла.
Буде у вас все. Тільки не дьоргайтесь.

Але Зе не вірить джентельменам))
Дьоргається - намагається надання офіційних гарантій, тобто членства...

Хз, як воно там.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:28

  fox767676 написав:detroytred
дивіться
у 2СВ програли більше всіх
переможена Німеччина відновилась швидше ніж Британія
Імперія, все що нажито нєпосильним трудом - в трубу
Щось намагалися мутити з ЄС, мабуть сподівались очолити - програли конкуренцію Франції та Німеччині
Вийшли зі скандалом, ще гірше собі зробили
Шотландці навіть зіскочити хотіли
Мутили якісь "квадриги" - де ті "квадриги" зараз?
Щось не склалось в них з стратегіями.
Польша каже що ЄС\НАТО їй білльше ніж достатньо, Туреччина мутить власне "НАТО"
Джеймс бонди - "Фабрика по вробництву понтов" як каже Арестович про ерефію, але не факт що він такими ГБ потайки не вважає.
І то, рекордний відтік міліардерів зафіксований
Виходить з моди
Sic transit
на нас мабуть хотіли потренуватися як на кошенятах
не вийшло, fail
ще й "нє ̶б̶у̶т̶є̶р̶б̶р̶о̶д̶ амазон"

Дивлюсь, але не бачу де тут про британські гроші, британські капітали, британські родинні зв'язки і т.д.

А Німеччина))) ... вона навіть свого ж "Опеля" продати не могла...
detroytred
 
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