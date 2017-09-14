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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1031510316103171031810319>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:32

  detroytred написав:
  fox767676 написав:detroytred
дивіться
у 2СВ програли більше всіх
переможена Німеччина відновилась швидше ніж Британія
Імперія, все що нажито нєпосильним трудом - в трубу
Щось намагалися мутити з ЄС, мабуть сподівались очолити - програли конкуренцію Франції та Німеччині
Вийшли зі скандалом, ще гірше собі зробили
Шотландці навіть зіскочити хотіли
Мутили якісь "квадриги" - де ті "квадриги" зараз?
Щось не склалось в них з стратегіями.
Польша каже що ЄС\НАТО їй білльше ніж достатньо, Туреччина мутить власне "НАТО"
Джеймс бонди - "Фабрика по вробництву понтов" як каже Арестович про ерефію, але не факт що він такими ГБ потайки не вважає.
І то, рекордний відтік міліардерів зафіксований
Виходить з моди
Sic transit
на нас мабуть хотіли потренуватися як на кошенятах
не вийшло, fail
ще й "нє ̶б̶у̶т̶є̶р̶б̶р̶о̶д̶ амазон"

Дивлюсь, але не бачу де тут про британські гроші, британські капітали, британські родинні зв'язки і т.д.

А Німеччина))) ... вона навіть свого ж "Опеля" продати не могла...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:33

  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
-оружия нет
-средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....

Сьогодні(як і завжди/постійно) копаємо... і звучить (майже щоразу від різних побратимів) - "...вони реально нас хочуть заіпати! Спеціально стараються, щоб побільше пішло в сзч!"

Нагадало класику
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:39

BIGor
Бо проіпав дрона. А другого шансу не дадуть.
Якщо проїпе лопату, то все, «зливай воду».
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 жов, 2024 20:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:39

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  Wirująświatła написав:всех на фронт! налоги не нужны! на дроны денег нет!
не панікуйте. )
просто запустили економічне бронювання а виявилось, що всі платоспроможні вже одкупились за взятки.
Це не больно тільки треба ще разок заплатити.

якось невдобно вийшло (с)(тм)

Оно то "не больно", но не закрадется ли нариду мысля "если шулер раз смухлевал - что ему и дальше мухлевать помешает?"?..
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:41

  Xenon написав:цікаво, про що це він?

❗️Ситуація на полі бою дає серйозний шанс закінчити війну у 2025 році, – Зеленський

https://www.reuters.com/world/europe/ze ... 024-10-09/

сорока тут такое шепнула, лидеры США, Китая и возможно кто то еще договорились с пу что ему дают время до конца 2024. Всё что завоюет будет его. Поэтому такие пространные намёки Зе про мир в 2025. Почему не в 2024 или не в 2026? потому что договорились в 2025. Пока что конспирология. (Не генерал свр)
Reuters: Украина хочет до конца года провести мирный саммит с участием России, говорит посланник в Турции

▪️Украина намерена организовать новый мирный саммит к концу этого года и хочет, чтобы на этот раз в нем приняла участие Россия, сказал посол Украины в Турции. Однако он исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Москвой на этой встрече.

▪️«Одна из важнейших целей этого саммита — достижение справедливого мира на Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина прислушивается к требованиям России», — сказал посол Василий Боднар на брифинге в Анкаре.

▪️«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной соберется и составит список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира на Украине, и обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка… Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором будут участвовать третьи стороны, и (переговоры) будут вестись через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года», — сказал посол Украины в Турции.

▪️По словам Боднара, Турция, которая во время конфликта старалась поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, будет важным участником встречи благодаря опыту посредничества в других конфликтах.

▪️Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, как ожидается, примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Встреча пройдет в хорватском Дубровнике сегодня. Турецкий дипломатический источник сообщил, что Фидан подтвердит позицию Анкары, что любые мирные переговоры должны включать обе стороны для «справедливого и прочного» урегулирования
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 20:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:44

Wirująświatła

сорока тут такое шепнула,


Раньше ты говорил с обезьянами в своих видео. И не только говорил, интерактив был интенсив..
Уже с птицами?
Так а что там о вступлении в войну Беларуси? Это тебе генерал СВР «на хвосте» принес? 😅
Не играл бы ты больше с его «хвостом». Он у него уже питун раз 5 умер, а ты все никак..
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:46

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
-оружия нет
-средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....

Пишут, что такое уже и росс. армия применяет.

Что именно применяет?
оружия нет или штурмовики прибл. 43-47лет?
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:47

Hotab горилла вернитесь в вольер
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:50

  Wirująświatła написав:Hotab горилла вернитесь в вольер


Не псіхуй. Ти сам вирішив звернути на себе увагу. Ну а тепер *бало до огляду!!
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 09 жов, 2024 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:50

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