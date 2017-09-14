Reuters: Украина хочет до конца года провести мирный саммит с участием России, говорит посланник в Турции



▪️Украина намерена организовать новый мирный саммит к концу этого года и хочет, чтобы на этот раз в нем приняла участие Россия, сказал посол Украины в Турции. Однако он исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Москвой на этой встрече.



▪️«Одна из важнейших целей этого саммита — достижение справедливого мира на Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина прислушивается к требованиям России», — сказал посол Василий Боднар на брифинге в Анкаре.



▪️«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной соберется и составит список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира на Украине, и обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка… Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором будут участвовать третьи стороны, и (переговоры) будут вестись через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года», — сказал посол Украины в Турции.



▪️По словам Боднара, Турция, которая во время конфликта старалась поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, будет важным участником встречи благодаря опыту посредничества в других конфликтах.



▪️Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, как ожидается, примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Встреча пройдет в хорватском Дубровнике сегодня. Турецкий дипломатический источник сообщил, что Фидан подтвердит позицию Анкары, что любые мирные переговоры должны включать обе стороны для «справедливого и прочного» урегулирования