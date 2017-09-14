fox767676 написав:detroytred дивіться у 2СВ програли більше всіх переможена Німеччина відновилась швидше ніж Британія Імперія, все що нажито нєпосильним трудом - в трубу Щось намагалися мутити з ЄС, мабуть сподівались очолити - програли конкуренцію Франції та Німеччині Вийшли зі скандалом, ще гірше собі зробили Шотландці навіть зіскочити хотіли Мутили якісь "квадриги" - де ті "квадриги" зараз? Щось не склалось в них з стратегіями. Польша каже що ЄС\НАТО їй білльше ніж достатньо, Туреччина мутить власне "НАТО" Джеймс бонди - "Фабрика по вробництву понтов" як каже Арестович про ерефію, але не факт що він такими ГБ потайки не вважає. І то, рекордний відтік міліардерів зафіксований Виходить з моди Sic transit на нас мабуть хотіли потренуватися як на кошенятах не вийшло, fail ще й "нє ̶б̶у̶т̶є̶р̶б̶р̶о̶д̶ амазон"
Дивлюсь, але не бачу де тут про британські гроші, британські капітали, британські родинні зв'язки і т.д.
А Німеччина))) ... вона навіть свого ж "Опеля" продати не могла...
Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады. -оружия нет -средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок... И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Сьогодні(як і завжди/постійно) копаємо... і звучить (майже щоразу від різних побратимів) - "...вони реально нас хочуть заіпати! Спеціально стараються, щоб побільше пішло в сзч!"
сорока тут такое шепнула, лидеры США, Китая и возможно кто то еще договорились с пу что ему дают время до конца 2024. Всё что завоюет будет его. Поэтому такие пространные намёки Зе про мир в 2025. Почему не в 2024 или не в 2026? потому что договорились в 2025. Пока что конспирология. (Не генерал свр)
Reuters: Украина хочет до конца года провести мирный саммит с участием России, говорит посланник в Турции
▪️Украина намерена организовать новый мирный саммит к концу этого года и хочет, чтобы на этот раз в нем приняла участие Россия, сказал посол Украины в Турции. Однако он исключил возможность прямых двусторонних переговоров с Москвой на этой встрече.
▪️«Одна из важнейших целей этого саммита — достижение справедливого мира на Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга, и Украина прислушивается к требованиям России», — сказал посол Василий Боднар на брифинге в Анкаре.
▪️«Сейчас мы видим следующее: международное сообщество вместе с Украиной соберется и составит список шагов, которые можно предпринять для установления справедливого мира на Украине, и обсудят, какие требования предъявить России на основе этого списка… Это не будет прямая двусторонняя встреча, скорее всего, она пройдет в формате, в котором будут участвовать третьи стороны, и (переговоры) будут вестись через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года», — сказал посол Украины в Турции.
▪️По словам Боднара, Турция, которая во время конфликта старалась поддерживать хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, будет важным участником встречи благодаря опыту посредничества в других конфликтах.
▪️Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, как ожидается, примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа. Встреча пройдет в хорватском Дубровнике сегодня. Турецкий дипломатический источник сообщил, что Фидан подтвердит позицию Анкары, что любые мирные переговоры должны включать обе стороны для «справедливого и прочного» урегулирования
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 20:44, всього редагувалось 1 раз.
Раньше ты говорил с обезьянами в своих видео. И не только говорил, интерактив был интенсив.. Уже с птицами? Так а что там о вступлении в войну Беларуси? Это тебе генерал СВР «на хвосте» принес? 😅 Не играл бы ты больше с его «хвостом». Он у него уже питун раз 5 умер, а ты все никак..
Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады. -оружия нет -средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок... И как мы можем дойти до границ 41г.? Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.? Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....
Пишут, что такое уже и росс. армия применяет.
Что именно применяет? оружия нет или штурмовики прибл. 43-47лет?