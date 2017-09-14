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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10316103171031810319>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:51

  Ой+ написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:НАТО будет в шоке от новшества в войне под землей. Там нужны будут не дроны, а наученные мыши и крысы носить взрывчатку к врагу. :shock:

Микола Трублаїні "Глибинний шлях".
Кордони 91-го потрібно уточнювати з якої саме дати, бо кордони більшої частини цього року мені би не хотілось.

СРСР-2
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:52

  Hotab написав:BIGor
Бо проіпав дрона. А другого шансу не дадуть.
Якщо проїпе лопату, то все, «зливай воду».

І тут мені виривається "длпойоп ти!"))
Зі мною побратими, які здали всі екзамени і отримали сертиіікат!!!
Але так само копають, як і я!🤦🏻



Потужно...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:53

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:генштабу гроші дійсно не потрібні.
Що не потрібна зброя, не чув.


коли обговорювали з ними економічне бронювання, депутати-лобісти пояснювали що можно збільшити виробництво дронів. генерали - "нє-нє, вювати мають всі, хоч лопатами"

відчувається За школа
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:55

  Успіх написав:
  whois2010 написав:скільки фпв-дронів отримали з мільйона
999999)))
А на Марсі, відколи приїхали з навчання - то тільки раз тримали волонтерсткі дрони, щоб записати відео-подяку волонтерам...
І все...
Далі тримаємо тільки лопати!😁😁😁

Тож, перемога близенько!©)))

Це твоє відео-подяка?
https://www.youtube.com/shorts/OZjT55-7i0U
Востаннє редагувалось flyman в Сер 09 жов, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:55

  Wirująświatła написав:
  Xenon написав:цікаво, про що це він?

❗️Ситуація на полі бою дає серйозний шанс закінчити війну у 2025 році, – Зеленський

https://www.reuters.com/world/europe/ze ... 024-10-09/

сорока тут такое шепнула, лидеры США, Китая и возможно кто то еще договорились с пу что ему дают время до конца 2024. Всё что завоюет будет его. Поэтому такие пространные намёки Зе про мир в 2025. Почему не в 2024 или не в 2026? потому что договорились в 2025. Пока что конспирология. (Не генерал свр)

у этого уравнения есть еще одно решение :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:56

Раз в рік і палка стріляє!© ;)

  BIGor написав:
  Успіх написав:
  Игорь Алексеевич написав:Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
-оружия нет
-средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет, но есть лопаты....

Сьогодні(як і завжди/постійно) копаємо... і звучить (майже щоразу від різних побратимів) - "...вони реально нас хочуть заіпати! Спеціально стараються, щоб побільше пішло в сзч!"

Нагадало класику
Так от сюр!
У нас теж є "заряджений пістолет"(автомат), а вони випробовують наше терпіння! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:58

  _hunter написав:у этого уравнения есть еще одно решение
нет никакого решения, с пу невозможно договориться по известным причинам. Как с будивэльныком или хотабом. Договоритесь) Было бы можно давно бы всё решили.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 20:59

  flyman написав:
  Успіх написав:
  whois2010 написав:скільки фпв-дронів отримали з мільйона
999999)))
А на Марсі, відколи приїхали з навчання - то тільки раз тримали волонтерсткі дрони, щоб записати відео-подяку волонтерам...
І все...
Далі тримаємо тільки лопати!😁😁😁

Тож, перемога близенько!©)))

Це твоє відео-подяка?
https://www.youtube.com/shorts/OZjT55-7i0U

Ні :mrgreen:
Але теж сміялись декілька "дублів", поки зняли :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:04

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:у этого уравнения есть еще одно решение
нет никакого решения, с пу невозможно договориться по известным причинам.

А то решение никаких договоренностей и не требует...
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Запрошення України до НАТО - перший пункт «плану перемоги», - Зеленський

ясно-понятно -- расходимся :lol:
Я, конечно, от того Плана ничего особого и не ожидал, но что оно настолько нелепое...
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