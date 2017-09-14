Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: Сер 09 жов, 2024 20:51
Ой+ написав: Игорь Алексеевич написав: ЛАД написав:
НАТО будет в шоке от новшества в войне под землей. Там нужны будут не дроны, а наученные мыши и крысы носить взрывчатку к врагу.
Микола Трублаїні "Глибинний шлях".
Кордони 91-го потрібно уточнювати з якої саме дати, бо кордони більшої частини цього року мені би не хотілось.
СРСР-2
flyman
Повідомлень: 36741
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2793 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 20:52
Hotab написав: BIGor
Бо проіпав дрона. А другого шансу не дадуть.
Якщо проїпе лопату, то все, «зливай воду».
І тут мені виривається "длпойоп ти!"))
Зі мною побратими, які здали всі екзамени і отримали сертиіікат!!!
Але так само копають, як і я!🤦🏻
Потужно...
Успіх
Повідомлень: 7017
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 951 раз.
Профіль
3
8
1
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 20:53
fox767676 написав: ЛАД написав:
генштабу гроші дійсно не потрібні.
Що не потрібна зброя, не чув.
коли обговорювали з ними економічне бронювання, депутати-лобісти пояснювали що можно збільшити виробництво дронів. генерали - "нє-нє, вювати мають всі, хоч лопатами"
відчувається За школа
flyman
Повідомлень: 36741
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2793 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 20:55
Успіх написав: whois2010 написав:
скільки фпв-дронів отримали з мільйона
999999)))
А на Марсі, відколи приїхали з навчання - то тільки раз тримали волонтерсткі дрони, щоб записати відео-подяку волонтерам...
І все...
Далі тримаємо тільки лопати!😁😁😁
Тож, перемога близенько!©)))
Це твоє відео-подяка?
https://www.youtube.com/shorts/OZjT55-7i0U
Востаннє редагувалось
flyman
в Сер 09 жов, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 36741
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1591 раз.
Подякували: 2793 раз.
Профіль
1
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 20:55
Wirująświatła написав: Xenon написав:
цікаво, про що це він?
сорока тут такое шепнула, лидеры США, Китая и возможно кто то еще договорились с пу что ему дают время до конца 2024. Всё что завоюет будет его. Поэтому такие пространные намёки Зе про мир в 2025. Почему не в 2024 или не в 2026? потому что договорились в 2025. Пока что конспирология. (Не генерал свр)
у этого уравнения есть еще одно решение
_hunter
Повідомлень: 8476
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 09 жов, 2024 20:56
BIGor написав: Успіх написав: Игорь Алексеевич написав:
Для победы нужно оружие и штурмовые бригады.
-оружия нет
-средний возраст, которые могут поставить ТЦК на передовую в штурмовики прибл. 43-47лет. Это уже штурмовики - пердуны... Дайте сесть на пенёк и сьесть пирожок...
И как мы можем дойти до границ 41г.?
Возможно у ЗЕ есть план победы рыть под землёй к границам 91г.?
Ведь уже такая тактика применяется в палестине. Там тоже оружия нет,
но есть лопаты...
.
Сьогодні(як і завжди/постійно) копаємо... і звучить (майже щоразу від різних побратимів) - "...вони реально нас хочуть заіпати! Спеціально стараються, щоб побільше пішло в сзч!"
Нагадало класику
Так от сюр!
У нас теж є "заряджений пістолет"(автомат), а вони випробовують наше терпіння!
Успіх
Повідомлень: 7017
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 951 раз.
Профіль
3
8
1
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 20:58
_hunter написав:
у этого уравнения есть еще одно решение
нет никакого решения, с пу невозможно договориться по известным причинам. Как с будивэльныком или хотабом. Договоритесь) Было бы можно давно бы всё решили.
Востаннє редагувалось
Wirująświatła
в Сер 09 жов, 2024 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Повідомлень: 25306
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2413 раз.
Подякували: 3371 раз.
Профіль
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 20:59
flyman написав: Успіх написав: whois2010 написав:
скільки фпв-дронів отримали з мільйона
999999)))
А на Марсі, відколи приїхали з навчання - то тільки раз тримали волонтерсткі дрони, щоб записати відео-подяку волонтерам...
І все...
Далі тримаємо тільки лопати!😁😁😁
Тож, перемога близенько!©)))
Це твоє відео-подяка?
https://www.youtube.com/shorts/OZjT55-7i0U
Ні
Але теж сміялись декілька "дублів", поки зняли
Успіх
Повідомлень: 7017
З нами з: 18.03.21
Подякував: 232 раз.
Подякували: 951 раз.
Профіль
3
8
1
3
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:04
Wirująświatła написав: _hunter написав:
у этого уравнения есть еще одно решение
нет никакого решения, с пу невозможно договориться по известным причинам.
А то решение никаких договоренностей и не требует...
_hunter
Повідомлень: 8476
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
Профіль
2
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:05
Запрошення України до НАТО - перший пункт «плану перемоги», - Зеленський
ясно-понятно -- расходимся
Я, конечно, от того Плана ничего особого и не ожидал, но что оно настолько нелепое...
_hunter
Повідомлень: 8476
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
22
70865
1493
237241
6076
826930