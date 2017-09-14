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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1031710318103191032010321>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.3 5 66
до кінця 2024 року
21%
14
до квітня 2025 року
3%
2
до липня 2025 року
6%
4
до жовтня 2025 року
3%
2
до кінця 2025 року
15%
10
до липня 2026 року
5%
3
до кінця 2026 року
5%
3
йтиме до 2027 чи довше
42%
28
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:07

  Успіх написав:Але теж сміялись декілька "дублів", поки зняли

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:10

  _hunter написав:
Запрошення України до НАТО - перший пункт «плану перемоги», - Зеленський

ясно-понятно -- расходимся :lol:
Я, конечно, от того Плана ничего особого и не ожидал, но что оно настолько нелепое...

я уже оглашал все 4 пп
1.принять нас в нато ес
2. разрешить удары по рф
3. увеличение поставок оружия
4. восстановление Украины после победы за деньги Запада

предварительный ответ
1. идите в ж.
2. подумаем
3. подумаем
4. идите в ж.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:10

  Успіх написав:І де, плять, турбо-ура-патріоти?

Не хвилюйся, всі на своїх місцях. І ти на своєму. Копай глибше, не відволікайся. Лопатотерапію тобі не просто так прописали, вже кілька форумчан це підкреслили. Тож одужуй, мля, і не скигли.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:11

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:
Запрошення України до НАТО - перший пункт «плану перемоги», - Зеленський

ясно-понятно -- расходимся :lol:
Я, конечно, от того Плана ничего особого и не ожидал, но что оно настолько нелепое...

я уже оглашал все 4 пп
1.принять нас в нато ес
2. разрешить удары по рф
3. увеличение поставок оружия
4. восстановление Украины после победы за деньги Запада

предварительный ответ
1. идите в ж.
2. подумаем
3. подумаем
4. идите в ж.

нема п.5 - профіт
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:14

Домовитись дуже просто!!

Wirująświatła

или хотабом. Договоритесь)


Покажи донат на ЗСУ в розмірі недоплачених хоча б за 2024 рік податків - я тебе пробачу. Вважай «домовимося». :D
Очікую суму з 5-ма нулями гривень.
Зверни увагу, я не шукаю персональний профіт. А за спільну справу. :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Не хвилюйся, всі на своїх місцях
То де відповідь, сцикуни?!
  Успіх написав:Що там - Чіп і Дейл... ой, тфу ти)) - чоловік Флер і сини Будівельника поспішають на допомогу?
Ні?
Як так?©

Чи, навіть, якщо дійдуть до Дніпра, то вони все одно не підуть на фронт?

Давайте ЧЕСНО?! :wink:
Чи, навіть, відповісти на це не вистачить духу?

А відповідати можуть всі ура-патріоти! :wink:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:25

Домовитись дуже просто! (с) ;)

Орбан дал заднюю.
Вчера ему пригрозили прекращением финансирования по каналам ЕС, сегодня послы Евросоюза согласовали механизм выделения Украине 35 млрд евро под гарантии замороженных активов РФ, сообщили в венгерском председательстве.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:28

Свято наближається!©)))

  fler написав:Тож одужуй
Все ок!
Через тиждень виписують на реабілітацію, а після неї - дембель! :lol:


Так що вже пакуй чоловікові рюкзак! :wink: :lol:
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 09 жов, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:29

  whois2010 написав:
  Wirująświatła написав:не нужны им ни Харьков ни Запорожье, разве что добровольно отдадим. Потому что к 7 ярдам бюджета окупированных территорий нужно будет добавить еще 10 на пенсов, силовиков и вообще чтоб что то двигалось.

можна методично знищувати каб-ами міста і не годувати ні пенсів, ні когось ще. знищувати просто щоб знищувати, бо можуть. як бахмут, северодонецьк, маріуполь і багато інших. неочикуванно?


Я бачу що важливість розуміння причин цієї війни просто зашкалює. Тому що такого розуміння нема, тому й нема повної ясності у таких простих питаннях, як
- що може бути знищено у цій війні, а що ніяк, зась?
- на якій стадії війна скоріш за все може закінчитись также несподівно для багатьох, як вона і почалась?

У іншому підрозділі форума я підіймав цю тему про причину війни, але зрадникам і їх побічникам вона показалась дуже неприємною й тому усі значимі повідомлення там видалени модераторами. Я дуже здивований, бо там даже не версія, там звичайна правда, яка дає можливість відповісти на багато запитань, пов'язаних з подіями в Україні.

Але тут дам тільки головний висновок: замовник і фінансист цієї війни російський Газпром, а точніше акціонери Газпрому. Акціонери вирішують питання оплати боргів за газ. Борги мають кримінальний характер. Боржники - олігархи України, які спробували перевести свої борги на державу. Виконавець самої грязної юридичної работи - Ю. Тимошенко.

Що хоче Газпром у цій війні у якості сплати боргу? Хоче ГТС України, хоче енергетичні активи. Все інше, що заявляє путін, то звичайна мішура для російських дурнів, які підуть і ідуть ризикувати своїм життям у війні.

Все інше для Газпрому це непотріб, який можно нищити. Крапка.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 21:48

Игорь Алексеевич

Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.

Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Сер 09 жов, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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