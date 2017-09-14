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Додано: Сер 09 жов, 2024 21:10
я уже оглашал все 4 пп
1.принять нас в нато ес
2. разрешить удары по рф
3. увеличение поставок оружия
4. восстановление Украины после победы за деньги Запада
предварительный ответ
1. идите в ж.
2. подумаем
3. подумаем
4. идите в ж.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 09 жов, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:10
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:11
нема п.5 - профіт
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:14
Домовитись дуже просто!!
Wirująświatła
Покажи донат на ЗСУ в розмірі недоплачених хоча б за 2024 рік податків - я тебе пробачу. Вважай «домовимося».
Очікую суму з 5-ма нулями гривень.
Зверни увагу, я не шукаю персональний профіт. А за спільну справу.
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
То де відповідь, сцикуни?!
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:25
Домовитись дуже просто! (с) ;)
Орбан дал заднюю.
Вчера ему пригрозили прекращением финансирования по каналам ЕС, сегодня послы Евросоюза согласовали механизм выделения Украине 35 млрд евро под гарантии замороженных активов РФ, сообщили в венгерском председательстве.
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:28
Свято наближається!©)))
Все ок!
Через тиждень виписують на реабілітацію, а після неї - дембель!
Так що вже пакуй чоловікові рюкзак!
Востаннє редагувалось Успіх в Сер 09 жов, 2024 21:29, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:29
Я бачу що важливість розуміння причин цієї війни просто зашкалює. Тому що такого розуміння нема, тому й нема повної ясності у таких простих питаннях, як
- що може бути знищено у цій війні, а що ніяк, зась?
- на якій стадії війна скоріш за все може закінчитись также несподівно для багатьох, як вона і почалась?
У іншому підрозділі форума я підіймав цю тему про причину війни, але зрадникам і їх побічникам вона показалась дуже неприємною й тому усі значимі повідомлення там видалени модераторами. Я дуже здивований, бо там даже не версія, там звичайна правда, яка дає можливість відповісти на багато запитань, пов'язаних з подіями в Україні.
Але тут дам тільки головний висновок: замовник і фінансист цієї війни російський Газпром, а точніше акціонери Газпрому. Акціонери вирішують питання оплати боргів за газ. Борги мають кримінальний характер. Боржники - олігархи України, які спробували перевести свої борги на державу. Виконавець самої грязної юридичної работи - Ю. Тимошенко.
Що хоче Газпром у цій війні у якості сплати боргу? Хоче ГТС України, хоче енергетичні активи. Все інше, що заявляє путін, то звичайна мішура для російських дурнів, які підуть і ідуть ризикувати своїм життям у війні.
Все інше для Газпрому це непотріб, який можно нищити. Крапка.
Додано: Сер 09 жов, 2024 21:48
Игорь Алексеевич
Неодноразово помітив як Ви пишете за вік в 50 і непригодність для мобілізації, та ось видали взагалі в 43. Так ось здоров'я можна вграти і у 18, а можна його не мати взагалі з малечку. Те що хтось не приберіг себе і в 50 має пузо розміром з бочку пива це сугубо його проблема, і здоровий, того ж віку йти за нього воювати не повинен, особливо в 43 це ще вік працювати і працювати.
Візьмемо оністрата, 90% 25ти річних не пробіжить 15км хочаби швидкітю 7(це не біг). І таких людей багато, як і з пузом також, це не право на відстрочку.
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Сер 09 жов, 2024 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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